A febbraio 2020 finalmente sapremo la verità, tutta la verità sui nuovi Samsung Galaxy S11, S11e e S11+ al Mobile World Congress. La nuova generazione di smartphone Android dovrebbe presentarsi ancora nella configurazione a tre modelli, visto il successo riscosso da uno smartphone contraddistinto dalla serie “e” a prezzo ridotto rispetto ai top di gamma.

Il consueto appuntamento con Samsung dovrebbe chiamarsi di nuovo Galaxy Unpacked 2020, e già circolano le prime indiscrezioni su design e caratteristiche interne dei prossimi device serie S11, tutti compatibili con il 5G.

Samsung Galaxy S11, S11+ e S11e: tutte le novità

Secondo i leaker più accreditati, il display sarà di nuovo un Infinity-O con un pannello frontale contraddistinto da un foro per la fotocamera posizionato al centro della parte superiore come già visto con Note10 e Note10+. La diagonale degli schermi dovrebbe attestarsi sui 6,7 pollici di media, con una grandezza inferiore per l’S11e. Sebbene si parla ancora di un design non confermato, le cornici dovrebbero essere sottilissime in un perfetto connubio tra vetro e alluminio.

A livello hardware, il Galaxy S11e avrà uno schermo Dynamic AMOLED da 6,3” e un chipset Snapdragon 865, coadiuvato da 6 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. A supporto ci sarà una batteria da 3.800 mAh con tecnologia di ricarica rapida da 25 W.

Su Galaxy S11, a parità di processore avremo una RAM da 8 GB, mentre la batteria in questo caso salirà a 4.500 mAh con la medesima ricarica rapida da 25 Watt. Chiudiamo la questione hardware con Galaxy S11+ che monterà un display da 6,9” e avrà una memoria RAM da 12 GB. Sempre supportato dal processore di cui sopra, questo device vanterà però un taglio di memoria interna da 1 TB e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida fino a 45 Watt.

Comparto fotografico, data uscita e prezzo

Sul comparto fotografico si dà quasi per certo che complessivamente gli utenti godranno di ben 108 Megapixel, supportati da una tecnologia Samsung ISOCELL HMX e un sensore ultra grandangolare. Per finire, ci sarà uno zoom ottico fino a 5X per Galaxy S11 e S11+ e un più modesto 2x per S11e, ma vi assicuriamo che la resa delle foto sarà strabiliante.

Solitamente, se il Samsung Galaxy Unpacked sarà schedulato intorno al 11 febbraio 2020, potranno partire i preordini dopo pochi giorni. Il listino prezzi potrebbe essere questo, con qualche aumento prevedibile: