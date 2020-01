Il 2020 sarà molto probabilmente l’anno della vendetta per Vodafone, azienda che da sempre domina il panorama telefonico nazionale e internazionale. In questo momento il colosso è infatti intento nella lanciare nuove offerte proprio per recuperare tutti gli utenti che la concorrenza gli ha portato via.

Tra i primi a fare terra bruciata in casa di Vodafone c’è proprio Iliad, gestore che tutti ormai conoscono proprio per la convenienza delle sue offerte. A tal proposito Vodafone vuole recuperare tutti gli utenti scappati via, i quali possono rientrare grazie all’ausilio di tre offerte pazzesche. Si tratta delle Special, le quali con i loro contenuti abbondanti e in questo caso con prezzi molto bassi possono tornare a dettare legge in giro per l’Italia.

Vodafone sbanca ancora la concorrenza: per tornare indietro avete una grande occasione, ecco le 3 Special migliori

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB