L’operatore Vodafone Italia, per festeggiare il nuovo anno con tutti i propri clienti, ha deciso di proporgli un’offerta davvero molto interessante, stiamo parlando di Giga illimitati.

L’offerta è attivabile solo fino ad oggi, salvo proroghe e tutti i clienti interessati possono farlo sia online che in un qualsiasi negozio autorizzato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone offre Giga Illimitati a tutti i propri clienti

L’offerta è totalmente gratuita e coinvolge la maggior parte dei clienti dell’operatore rosso, che negli ultimi giorni hanno ricevuto un messaggio per attivarli. Ecco il messaggio: “Vodafone ti augura un 2020 pieno di felicita’ e ti regala 2 giorni di Giga illimitati. Dimentica i Giga e goditi la vita. Attivali entro il 3/1 su voda.it/2020“.

La promozione va attivata e successivamente disattivata automaticamente, prevede la navigazione illimitata per 48 H dall’attivazione, nel territorio nazionale entro soglie di corretto utilizzo. Il nome dell’offerta è Infinito 2 giorni, che si attiverà cliccando il link indicato all’interno del messaggio, vi ricordo, entro oggi 3 gennaio 2020.

Sicuramente un regalo gradito da tutti i clienti Vodafone, che potranno in questo modo godersi della rete veloce dell’operatore senza limiti di traffico peer le 48 ore successive all’attivazione. Per maggiori dettagli o per scoprire tutte le fantastiche offerte che l’operatore sta proponendo in questi giorni, visitate il sito ufficiale. Vi ricordo infatti che fino al prossimo 7 gennaio 2020 potrete attivare la Special Unlimited 7 che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 7 euro al mese per sempre.