Come succede spesso quando arriva un nuovo sistema operativo targato Google, tutti i produttori di smartphone del mondo devono rilasciare un aggiornamento sui loro device, e Samsung sta pertanto provvedendo al roll out di Android 10 per tutti i Galaxy interessati. Il processo di update è iniziato con un lungo e proficuo programma di beta testing, cosa che ha portato al rilascio solo nelle ultime settimane della versione stabile del sistema operativo.

Un primo esempio di roll out c’è stato con Galaxy S10, ma ora sembra che Samsung sia definitivamente pronta a comunicare tempistiche di rilascio di Android 10 per tutti gli altri dispositivi in possesso degli utenti italiani.

Samsung: Android 10 è in arrivo, ecco quali smartphone si aggiornano

Visto che abbiamo parlato di un elenco e non volete perdere altro tempo, ecco tutte le date di aggiornamento comunicate da Samsung. La lista non è organizzata per modelli di smartphone ma per tempistiche di arrivo, pertanto leggete bene. Le date annunciate da Samsung tra l’altro si riferiscono al roll out di Android 10 su interfaccia One UI 2.0, dunque ci sarà un doppio aggiornamento.