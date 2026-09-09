BMW Serie 3, la M350 xDrive da 443 CV porta il Drift Moment

La nuova BMW Serie 3 con motori a combustione è arrivata alla fase finale dello sviluppo, e i tecnici tedeschi hanno scelto Miramas, nel sud della Francia, per gli ultimi collaudi dinamici. Sull’asfalto del centro prove bavarese si stanno limando comportamento stradale, comfort e prestazioni delle varianti a quattro e sei cilindri, tutte affiancate da un sistema elettrico leggero. Al vertice della gamma ci sarà la M350 xDrive, con 443 CV e una funzione destinata a far chiacchierare non poco gli appassionati.

La nuova generazione della berlina convivrà con la BMW i3 completamente elettrica, ma non abbandonerà i propulsori termici. Anzi, li affiancherà a una tecnologia mild hybrid a 48 Volt, che non trasforma la vettura in un’auto elettrica ma recupera energia e dà una mano al motore quando serve efficienza. Un compromesso pragmatico, in linea con quello che il mercato chiede oggi.

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Miramas, ultima tappa di un lungo collaudo

Il centro prove di Miramas offre praticamente ogni tipo di tracciato, dall’ovale ad alta velocità ai percorsi più stretti e tortuosi, con superfici stradali diverse tra loro. Qui la BMW Serie 3 affronta il programma finale di sviluppo, dopo aver già passato l’inverno di Arjeplog, in Svezia, e i chilometri del Nürburgring. Tre ambienti agli antipodi, scelti per verificare che la berlina funzioni bene sia sul ghiaccio che sul misto veloce tedesco.

L’obiettivo dichiarato è il solito equilibrio, quello tra piacere di guida, agilità e comfort, che per la Serie 3 resta il tratto identitario più importante. Sotto il vestito lavora un telaio rivisto, con avantreno a doppio snodo e retrotreno multilink a cinque bracci. Sono cambiati anche lo sterzo e l’impianto frenante integrato, mentre carreggiate più larghe e un passo più generoso aiutano la stabilità.

La M350 xDrive e il Drift Moment

La protagonista della gamma termica sarà la M350 xDrive, spinta da un sei cilindri in linea 3.0 turbo da 443 CV e 580 Nm. La potenza passa attraverso un cambio automatico a otto rapporti e la trazione integrale xDrive. Numeri concreti: 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e velocità massima di 250 km/h. In dotazione ci sono sospensioni adattive M, differenziale M Sport e sterzo sportivo variabile. Per la prima volta su una Serie 3 M Performance è previsto anche il montaggio di pneumatici sportivi da 20 pollici, con misure differenziate tra anteriore e posteriore.

La novità più curiosa, però, si chiama Drift Moment. Si attiva dal display centrale e permette di trasferire tutta la spinta del motore alle ruote posteriori. Con il controllo di stabilità disattivato e la frizione multidisco calibrata in modo specifico, la M350 xDrive può quindi affrontare un sovrasterzo controllato senza combattere contro l’elettronica. Non sarà disponibile al lancio: l’introduzione è prevista nel corso del 2027. E c’è un dettaglio che vale la pena sottolineare, perché il Drift Moment potrà essere attivato anche sulle vetture già consegnate ai clienti, tramite un aggiornamento software da remoto.

Estetica Neue Klasse e nuova elettronica di bordo

Le versioni termiche portano su strada il linguaggio estetico della Neue Klasse, già visto sulla i3. Le proporzioni classiche della berlina bavarese rimangono, con cofano lungo, sbalzi ridotti e passo abbondante, mentre il tradizionale frontale a quattro gruppi ottici viene reinterpretato in chiave più moderna. Praticamente non ci sarà nessuno stravolgimento nelle forme, piuttosto una rilettura di elementi già noti.

Dentro debutta il sistema BMW Panoramic iDrive, abbinato al BMW Operating System X. Alla base di tutte le motorizzazioni lavora una nuova architettura elettronica e software chiamata BMW Driving Stack, che coordina le funzioni legate alla dinamica di guida. Un cambio di impostazione non banale, perché sposta buona parte del comportamento della vettura sul lato software. La produzione della M350 xDrive è in programma nella seconda metà del 2026.