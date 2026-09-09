Limerenza, quando la cotta diventa un’ossessione da curare

La parola limerenza circola sempre più spesso quando si prova a mettere un nome a quella condizione in cui una cotta smette di essere leggera e diventa qualcosa di molto più ingombrante. Non è un modo elegante per dire innamoramento, e non è nemmeno un sinonimo di passione travolgente. È un’altra cosa, e chi la studia insiste su questo punto: il confine tra il sentirsi coinvolti da qualcuno e il restarne ossessionati esiste, anche se nella vita quotidiana sembra sfumato.

La formula usata per descriverla è netta. La limerenza, si legge, non si definisce attraverso le farfalle nello stomaco, l’infatuazione o l’eccitazione del cadere in amore. Si definisce invece attraverso caratteristiche che meritano attenzione clinica. Detta così può sembrare una precisazione da manuale, ma cambia parecchio la prospettiva. Perché sposta il discorso da un terreno romantico, quello in cui tutti si riconoscono almeno una volta, a un terreno dove entrano in gioco criteri diversi.

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Limerenza: quando una cotta smette di comportarsi come una cotta

Il punto delicato è proprio qui. L’infatuazione viene raccontata da sempre come un’esperienza intensa ma passeggera, una fase che passa oppure si trasforma in qualcosa di più stabile. Le farfalle nello stomaco sono diventate quasi un cliché, un’immagine che serve a dire che ci si sente coinvolti, un po’ agitati, contenti in modo confuso. Nulla di preoccupante, insomma.

La limerenza viene invece descritta come qualcosa che non rientra in quel repertorio. Non è la versione più forte dell’innamoramento, non è una cotta particolarmente accesa. È una condizione che presenta tratti propri, e quei tratti sono considerati abbastanza rilevanti da richiedere uno sguardo professionale. Questa distinzione è importante anche per chi la vive, perché spesso il rischio è di leggere tutto attraverso la lente del sentimento e di normalizzare stati mentali che invece pesano parecchio sulla vita di tutti i giorni.

C’è una differenza sostanziale tra pensare spesso a una persona e non riuscire a smettere di pensarci. Tra provare piacere nella vicinanza e organizzare la propria giornata attorno a quella vicinanza. Chi parla di limerenza come di un disturbo psicologico punta esattamente su questo scarto, sul momento in cui l’esperienza smette di somigliare a un’emozione e comincia a somigliare a un meccanismo che si autoalimenta.

Perché parlarne come di una questione clinica

Definire qualcosa come meritevole di attenzione clinica non significa etichettare chiunque abbia perso la testa per qualcuno. Significa riconoscere che esistono forme di ossessione affettiva che non si risolvono da sole con il tempo e che non rispondono ai consigli tipici da conversazione tra amici. Il classico “vedrai che passa” funziona per le cotte. Con la limerenza il discorso si complica.

Il linguaggio comune non aiuta granché, va detto. Nel parlato quotidiano tutto finisce nello stesso calderone: colpo di fulmine, sbandata, amore non ricambiato, fissazione. Termini diversi che descrivono esperienze diverse, ma usati in modo intercambiabile. Avere un nome preciso serve a distinguere, e distinguere serve a capire quando è il caso di chiedere aiuto invece di aspettare che la situazione si sistemi da sé.

Chi si occupa di salute mentale insiste sul fatto che la limerenza non vada romanticizzata. La cultura popolare tende a raccontare l’amore ossessivo come una prova di intensità, quasi un merito. Le storie in cui qualcuno non riesce a dimenticare un’altra persona vengono spesso presentate come esempi di dedizione. Ma tra il gesto romantico e il pensiero che non lascia scampo la distanza è considerevole, e la differenza sta proprio in quelle caratteristiche che spingono a parlare di attenzione clinica anziché di sentimento.