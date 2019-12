Il volantino Euronics impressiona per la bontà degli sconti applicati dall’azienda, nella speranza comunque di permettere ai consumatori di risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati.

La campagna promozionale attiva fino al 31 dicembre non è però disponibile ovunque sul territorio nazionale, è da segnalare la sua attivazione esclusiva nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Bruno (con disponibilità non particolarmente limitate). Chi sceglierà di acquistare un nuovo prodotto, inoltre, potrà anche decidere di optare per un finanziamento senza interessi, in modo da restituire la cifra prestata in rate fisse mensili (senza dovere pagare tutto subito, per intenderci).

Volantino Euronics: come risparmiare al massimo con queste offerte

Le offerte incluse all’interno del volantino Euronics sono effettivamente tantissime, parlando di smartphone con sistema operativo Android spicca senza dubbio il Samsung Galaxy S10+, un top di gamma assoluto in vendita alla cifra di 729 euro (forse una delle più basse dal giorno di lancio sul mercato).

Volendo spendere leggermente meno, ecco arrivare anche il Galaxy S10e a 449 euro o lo Huawei P30 a 499 euro, stiamo parlando di terminali di fascia medio-alta sul mercato dalla fine del mese di Aprile 2020, oggi svalutati data la presenza di altri modelli qualitativamente elevati e maggiormente aggiornati.

Per i videogiocatori segnaliamo la presenza inoltre di sconti importanti su PS4 (con voucher Fortnite) a 199 euro o Xbox One X a 329 euro. Tutti gli altri sconti del volantino Euronics possono essere scoperti nel dettaglio qui sotto.