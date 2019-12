In quest’ultimo periodo, Huawei ha spinto molto sul lancio dei device appartenente alla famiglia Nova. Inizialmente questi smartphone sono stati accolti come una nuova generazione di dispositivi utili a rafforzare le quote di mercato del colosso Cinese. Tuttavia, secondo gli ultimi report, sembra che i piani di Huawei siano molto più ampi.

Grazie alla popolarità raggiunta dai device Nova, Huawei potrebbe far diventare la famiglia un vero e proprio brand indipendente. Inoltre, per creare un ecosistema dedicato, il produttore ha in programma il lancio di diversi dispositivi diversi dagli smartphone.

In particolare, grazie ad un post di Digital Chat Station su Weibo, siamo venuti a conoscenza che Huawei sta già lavorando su diversi device. In cantiere ci sono smartwatch, cuffie wireless, una cassa bluetooth e altri device smart. Ovviamente tutti questi prodotti saranno commercializzati sotto il brand Nova.

Al momento non c’è nessuna conferma ufficiale, ma l’intenzione è abbastanza chiara. I prodotti saranno annunciati, molto probabilmente, il prossimo anno quindi per avere maggio informazioni bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Se guardiamo indietro alle presentazioni effettuate quest’anno da Huawei possiamo notare come stia lavorando molto alla crescita della linea Nova. In totale si contano più di cinque smartphone presentati per coprire sia la fascia media che la fascia alta del mercato.

Il Nova 6, inoltre, è compatibile con le reti 5G ed è il primo della famiglia. La dotazione hardware è di tutto rispetto con un display IPS da 6.57 pollici. Il processore è il Kirin 990 accompagnato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore da 40 Mp + 8 Mp + 8 Mp e da una fotocamera anteriore da 32MP.