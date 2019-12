In rete ultimamente sta circolando la notizia che il bollo auto ed il canone Rai non saranno da pagare il prossimo anno, il 2020. Suggestione per milioni di consumatori, ma ci troviamo a tutti gli effetti di fronte ad una splendida verità o ad una bufala vera e propria?

Per comprendere al meglio il significato del risultato finale è bene inquadrare le imposte di cui stiamo parlando. Il bollo auto è riscosso ogni anno dalle Regioni, consiste nella tassa di circolazione o di possesso di un’automobile, la devono pagare tutti i proprietari di un’autovettura e varia in relazione alla potenza della stessa; ogni anno garantisce allo Stato Italiano un guadagno di circa 6 miliardi di euro.

Il canone Rai è forse il più odiato, si tratta della tassa di possesso di un’apparecchiatura televisiva utilizzata per finanziare la TV di Stato. Il suo costo è di 100 euro circa e deve essere pagata da tutti tramite la bolletta dell’energia elettrica, tranne per gli over 75 e coloro che dichiarano un reddito inferiore ai 7000 euro circa annui; in questo caso il guadagno da parte dello Stato corrisponde a circa 1,5 miliardi.

Canone Rai e Bollo Auto: saranno davvero aboliti?

Abbiamo voluto spiegarvi nel dettaglio i gettiti fiscali e quant’altro per farvi capire quanto sia impossibile l’attuazione dell’abolizione di Canone Rai o bollo auto, sopratutto in un periodo in cui il Governo sta facendo di tutto per reperire i fondi necessari per impedire l’aumento dell’IVA. La notizia trapelata in rete, ci dispiace ammetterlo, è davvero inattuabile ed impossibile da prevederla per il futuro.