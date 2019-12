In tantissimi continuano a discutere sull’utilità del Canone Rai poiché in molti la definiscono una tassa inutile; si tratta di un argomento molto discusso soprattutto in rete e vari articoli girano sulle principali piattaforme social come Facebook, Twitter e via dicendo.

Proprio per questa diffusione nelle ultime settimane, gli hacker hanno pensato bene di approfittarne e creare una nuova subdola la truffa; in particolare hanno fatto credere alle loro vittime dell’esistenza di un rimborso parziale di questa tassa; eccomi svelati i maggiori dettagli a riguardo.

Canone Rai: attenzione a questo messaggio perché si tratta di una truffa

Gli hacker hanno pensato bene di ideare questo nuovo metodo per rilevare maggiori informazioni possibili sulle loro vittime per accedere al loro conto in banca o postale e svuotargli l’intero ammontare del conto corrente; il messaggio in questione arriva alle vittime tramite mail.

Anche in questo caso il metodo utilizzato dagli hacker è il phishing, con il quale inviano dei messaggi apparentemente innocui falsificandone il mittente utilizzando la denominazione di un ente sicuro e affidabile; in questo caso hanno sfruttato la denominazione dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo le segnalazioni ricevute, gli hacker inviano un messaggio alle loro vittime con il quale avvisano di un rimborso parziale del Canone Rai direttamente sul conto corrente bancario o postale; le vittime devono soltanto compilare con i propri dati personali una pagina apposita.

Come difendersi

Si consiglia, infatti, di prestare molta attenzione durante la ricezione di questo tipo di mail poiché il phishing è un metodo molto utilizzato; inoltre potrebbe essere d’aiuto scaricare un anti phishing sul proprio dispositivo così da non ricevere più questo tipo di mail e proteggere le proprie informazioni.