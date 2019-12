Operatori telefonici down: ecco il gestore con più problemi nel il 2019

Molto spesso capita di dover affrontare situazioni al limite del possibile quando si tratta di malfunzionamenti che riguardano la rete telefonica. I tanti operatori che la gestiscono arrivano infatti sistematicamente a fronteggiare queste problematiche, le quali si manifestano con dei down della ricezione.

Le segnalazioni arrivano in maniera copiosa, con gli utenti che danno di matto cercando anche solo una tacca di rete. Ovviamente tutti sanno bene che questo può certamente capitare, anche se quando soprattutto si tratta di cambiare gestore, si cercano informazioni. In tal senso si intende che gli utenti vogliono sapere qual è l’operatore più colpito in assoluto da queste problematiche. Ad effettuare una statistica reale proprio in merito agli operatori telefonici ci ha pensato il nostro sito su cui arrivano le segnalazioni, ovvero DownDetector. Quando capita di non avere ricezione, gli utenti si riferiscono proprio questo portale, il quale in merito all’anno 2019 a raccolto abbastanza dati per fornire un esito.

Operatori telefonici, svelato quello più colpito in assoluto durante questo 2019 secondo il noto sito DownDetector

Il sito che tutti gli utenti possono certamente visitare ogni giorno ha raccolto delle statistiche in merito ai malfunzionamenti di rete dei gestori. Il box commenti del sito riesce spesso a far capire cosa sta succedendo, grazie alle segnalazioni degli utenti.

Secondo le statistiche il gestore più colpito in assoluto durante questo di 2019 è senza dubbio stato TIM. Visto soprattutto il blasone di questa nota azienda telefonica, nessuno se lo sarebbe mai aspettato, anche se Vodafone segue a ruota con tantissimi cali di segnale sulla rete mobile in Italia.