Ho provato per alcuni giorni il Razer Prio, controller USB-C pieghevole per iPhone e Android che da chiuso ha l'ingombro di una carta di credito. Tascabilità eccezionale e collegamento immediato, ma l'ergonomia chiede qualche compromesso nelle sessioni lunghe.

Quante volte avete lasciato il controller a casa perché nello zaino non c’era posto? Io ho smesso di contarle ed è un paradosso curioso, se ci pensate: lo smartphone sta in tasca, i giochi in streaming girano ovunque ci sia una connessione decente, eppure l’accessorio che dovrebbe rendere tutto più comodo finisce per essere proprio quello che ingombra di più. Il Razer Prio nasce esattamente da questo ragionamento ed è un controller USB-C pieghevole per iPhone e Android che da chiuso ha più o meno l’impronta di una carta di credito (spessa, questo sì) e da aperto diventa un gamepad completo, con levette, croce direzionale, tasti frontali, dorsali e grilletti.

L’ho usato per alcuni giorni come campione stampa, alternandolo tra un iPhone 15 Pro e un Galaxy S26 Ultra, soprattutto sul divano la sera e in quelle pause fuori casa in cui ti ritrovi con dieci minuti vuoti e niente da fare. Niente pieghevoli, lo dico subito: su quel fronte non ho esperienza diretta e non mi sbilancio.

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Ammetto che all’inizio ero scettico. Il formato mini mi faceva pensare al classico gadget simpatico da guardare e scomodo da usare, quello che dopo una settimana finisce nel cassetto insieme ai cavi vecchi. La storia, invece, è più sfumata. Il Prio non prova a essere il controller definitivo per le maratone da tre ore e, cosa che apprezzo, non finge di esserlo. Punta tutto sulla portabilità e sulle sessioni brevi, e dentro quel perimetro funziona bene. Al di fuori i compromessi si sentono e li racconto tutti.

Poi c’è il prezzo: 109,99 euro in Italia. Una cifra che va pesata con attenzione, perché qui non si paga la quantità di plastica ma un’idea precisa di come e quando si gioca.

Il punto, alla fine, è capire che tipo di giocatore siete. Ma ci arriviamo con calma.

Unboxing: poca roba, e va bene così

La scatola è quella tipica di Razer, bianca con gli accenti verdi del marchio e il gamepad fotografato in bella vista sul fronte. Niente di scenografico. La apri e la prima cosa che noti è quanto è piccolo quello che c’è dentro rispetto all’imballo, che pure non è enorme.

La dotazione è essenziale: il dispositivo e la documentazione di rito. Nessun cavo o alimentatore né batterie da inserire. E qui per una volta l’assenza ha perfettamente senso. Il Prio si collega direttamente alla porta USB-C del telefono e prende da lì tutto quello che gli serve, quindi un cavo in confezione sarebbe stato solo un oggetto in più da buttare in un cassetto.

Mi sarebbe piaciuta una piccola custodia? Sì, un po’. Non perché il controller sembri fragile, anzi, ma perché un accessorio pensato per vivere in tasca o in borsa finisce inevitabilmente a contatto con chiavi, monete e compagnia. Detto questo, chiuso è così compatto che una custodia rischierebbe quasi di raddoppiarne l’ingombro, vanificando l’idea di partenza. Quindi forse hanno ragione loro.

Credits: TecnoAndroid

La prima impressione, appena estratto, è stata di sorpresa per il peso: 101 grammi dichiarati e in mano sembrano anche meno. L’ho girato un paio di volte cercando di capire da che parte si aprisse, prima di scoprire il meccanismo a rotazione (di cui parlo tra poco, perché merita). Un unboxing breve, insomma, ma a questo prezzo non mi aspettavo fuochi d’artificio e a conti fatti non ho sentito la mancanza di niente di davvero indispensabile.

Design e costruzione: una carta di credito che si apre

Chiuso, il Prio misura 107 x 67 x 23 mm. Sulla carta sono numeri che dicono poco, quindi provo a tradurli: l’impronta è quella di una carta di credito leggermente cresciuta, lo spessore quello di un portafoglio sottile ben pieno. Sta nella tasca di una giacca senza problemi, nel taschino frontale di uno zaino ci sparisce dentro. Nei jeans ci entra, ma lì onestamente preferisco tenere il telefono.

Il cuore del design è il meccanismo di apertura a rotazione, quello che Razer chiama twist to unlock. Al centro c’è un disco che tiene unite le due metà: lo ruoti, il controller si sblocca e si apre in lunghezza, pronto ad accogliere lo smartphone. Il gesto è unico, fluido e dopo due o tre tentativi diventa automatico. È una di quelle soluzioni che ti fanno pensare “ma perché nessuno ci aveva pensato prima” e che poi ti porti dietro con un pizzico di compiacimento quando qualcuno ti chiede cos’è quell’oggetto.

Credits: TecnoAndroid

Sul retro lavora una banda elastica che tiene le due estremità in tensione attorno al telefono. È lei a garantire la presa ed è anche il componente su cui ho più curiosità a lungo termine. Nei giorni di prova ha fatto il suo dovere senza cedimenti, il telefono non si è mai mosso. Ma quanto durerà dopo mesi di aperture e chiusure quotidiane? Non lo so, e sarebbe scorretto fingere il contrario. È una domanda che lascio aperta.

La colorazione è nera, sobria, senza luci né fronzoli. I comandi sono tutti a basso profilo, affogati nella scocca per non sporgere quando il dispositivo è chiuso. Ed è qui che si capisce la filosofia del progetto: ogni millimetro è stato sacrificato alla compattezza. Le impugnature vere e proprie, per dire, non esistono. Il palmo della mano appoggia in parte sul controller e in parte sul telefono stesso, che diventa di fatto la struttura portante dell’insieme.

Mi piace? Sì, esteticamente mi ha conquistato. Poi però l’ho usato per mezz’ora di fila e ho capito che quella stessa scelta estetica ha un prezzo ergonomico, ma questa è una storia per più avanti.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Modello Razer Prio (RZ06-05190100-R3U1) Tipologia Controller mobile pieghevole Connessione USB-C diretta al telefono Alimentazione Dal telefono, senza batteria interna Dimensioni da chiuso 107 x 67 x 23 mm Peso 101 g Telefoni supportati Fino a 7 pollici, con porta USB-C Sistemi operativi iOS 18 o successivo, Android 14 o successivo Levette analogiche Capacitive, con sensori senza contatto, simmetriche Comandi Croce direzionale a 4 vie, tasti ABXY silenziosi, 2 dorsali, 2 grilletti analogici, tasti menu e sistema, tasto Razer Cortex Mobile Meccanismo Apertura a rotazione con banda elastica posteriore Custodie Compatibile con la maggior parte delle cover sottili e medie Servizi supportati Giochi mobile nativi, Xbox Cloud Gaming, Steam Link, PS Remote Play, Razer PC Remote Play App Razer Cortex Mobile (iOS e Android) Prezzo di listino 109,99 euro

Comandi e collegamento: cosa c’è sotto la scocca

Ok, parliamo di quello che conta quando le mani sono sui tasti. La dotazione di comandi è quella di un gamepad completo: due levette analogiche, croce direzionale a quattro vie, i classici quattro tasti frontali, due dorsali, due grilletti analogici, più i tasti di sistema e un pulsante dedicato all’app di Razer. In un oggetto che chiuso sta nel palmo, non era affatto scontato.

La parte tecnicamente più interessante sono le levette capacitive. Invece dei potenziometri tradizionali, che con l’uso tendono a consumarsi e a generare il famigerato drift (il personaggio che cammina da solo, per capirci), qui la posizione viene letta da sensori senza contatto. Meno attrito meccanico, in teoria meno usura e quindi meno deriva nel tempo. È una promessa che si verifica solo dopo mesi, non dopo qualche giorno. Nei miei test, comunque, nessun movimento fantasma: le levette tornavano al centro pulite, sempre.

I tasti frontali silenziosi sono un’altra scelta mirata. Hanno un feedback tattile percepibile, ma il click è attutito. Sembra un dettaglio da scheda tecnica e invece nell’uso reale cambia parecchio, soprattutto se giocate accanto a qualcuno che sta cercando di dormire, leggere o guardare un film.

Credits: TecnoAndroid

E poi c’è la connessione USB-C diretta, senza Bluetooth. Questo significa zero abbinamenti o batterie da ricaricare e nessuna ansia da “si sarà scaricato?”. Colleghi il telefono e il gamepad viene riconosciuto. Il rovescio della medaglia, però, è netto: la porta del telefono resta occupata e non c’è ricarica passthrough, cioè non puoi alimentare lo smartphone mentre giochi. Razer ha fatto una scelta consapevole e coerente con l’idea di partite brevi, ma non sempre indolore.

Software: Razer Cortex Mobile

Il gamepad funziona anche senza app e lo dico come primo punto perché per molti sarà la cosa più importante. Lo colleghi e basta. Detto questo, Razer affianca al Prio la sua app Razer Cortex Mobile (in passato si chiamava Razer Nexus), gratuita per Android su Google Play e per iPhone sull’App Store.

L’idea di fondo è quella di un launcher per i giochi: una schermata unica dove trovare i titoli installati compatibili con il gamepad, suggerimenti organizzati per categoria, il catalogo di Xbox Cloud Gaming e il collegamento a Razer PC Remote Play per lo streaming dal computer di casa. Il pulsante dedicato apre proprio questa app, che quindi diventa una sorta di “home” da console. Secondo la descrizione ufficiale, dall’app passano anche le personalizzazioni dei comandi (rimappatura, zone morte, sensibilità delle levette) e gli aggiornamenti firmware dei controller compatibili, oltre a una galleria per le clip di gioco.

Sarò onesto: l’ho aperta, l’ho esplorata, ma per il mio uso non è stata indispensabile. Io sapevo già cosa volevo lanciare e passare dal launcher di Razer invece di toccare direttamente l’icona del gioco non mi ha cambiato la vita. Capisco però il senso per chi è alle prime armi con il gaming da smartphone e non sa bene quali titoli supportino un controller fisico: lì una vetrina curata può far risparmiare parecchi tentativi a vuoto.

Sulla registrazione e la galleria delle clip non ho elementi sufficienti per dare un giudizio serio, perché non l’ho usata abbastanza. Preferisco dirlo chiaramente piuttosto che inventarmi un parere. Stesso discorso per la stabilità nel lungo periodo: nei giorni di prova non ho avuto crash né comportamenti strani, ma è un campione troppo breve per trarre conclusioni.

Alimentazione e batteria del telefono

Qui il discorso è diverso dal solito, perché di autonomia del controller non si può parlare: il Prio non ha batteria. Si alimenta interamente dal telefono attraverso la porta USB-C ed è proprio questa la ragione per cui è così piccolo e leggero. Nessuna cella al litio da ospitare, nessuno spazio da ricavare, nessun ciclo di ricarica da gestire.

Il vantaggio pratico è evidente perché non esiste il momento in cui tiri fuori il dispositivo e scopri che è morto nel cassetto. È sempre pronto, finché lo è il telefono.

E qui arriva il però, perché il consumo, per quanto contenuto, pesa sulla batteria dello smartphone, che già deve reggere schermo acceso, rete e, nel caso dello streaming, decodifica video continua. Quanto incida esattamente non ve lo so dire: non ho misurato il consumo aggiuntivo e preferisco evitare numeri buttati lì a sensazione. Posso dirvi che nelle mie sessioni brevi non ho avuto l’impressione di un salasso, ma resta una valutazione soggettiva.

Il vero nodo è un altro: l’assenza della ricarica passthrough. Con il controller collegato, la porta del telefono è occupata e non c’è un ingresso aggiuntivo per alimentarlo. Nelle partite da venti minuti in pausa pranzo o in sala d’attesa pesa poco, quasi niente. Se invece l’idea è di giocare a lungo, magari in streaming e con il telefono già al 30%, diventa un limite concreto. Mi spiego meglio: non è un difetto di progettazione, è una conseguenza diretta della scelta di fare un oggetto minuscolo. Ma resta un vincolo da conoscere prima di comprare.

Test sul campo: divano, pause e streaming

Il grosso delle prove l’ho fatto nel posto più banale del mondo: il divano di casa, la sera. Televisore spento, luci basse, telefono agganciato al controller. È lì che ho capito la prima cosa importante sul Prio, cioè che non è un oggetto da “sessione di gioco” nel senso classico. È un oggetto da ritaglio di tempo.

Ho usato soprattutto servizi in streaming: Xbox Cloud Gaming e Steam Link, quest’ultimo per portare sul telefono i giochi del PC di casa. In entrambi i casi il gamepad è stato riconosciuto senza intoppi, senza menu di configurazione né abbinamenti. Colleghi, apri l’app, giochi. Sulla compatibilità con altri titoli e servizi (PS Remote Play, per esempio, che Razer dichiara supportato) non ho fatto prove specifiche, quindi mi fermo a quello che ho visto.

Una sera ho provato a tirare in lungo di proposito, per capire dove fosse il limite. I primi venti minuti sono andati lisci: la presa è salda, i tasti rispondono, le levette dopo un primo momento di assestamento si lasciano guidare. Intorno alla mezz’ora, però, le mani hanno cominciato a farsi sentire. Nessun dolore, solo una leggera sensazione di contrazione, soprattutto nelle dita che lavorano sui dorsali, che ti fa venire voglia di allungarle. Il dispositivo resta perfettamente utilizzabile, ma le dimensioni compatte si pagano e per sessioni lunghe non lo sceglierei.

Le levette basse richiedono un po’ di adattamento. Nei giochi dove serve precisione, la corsa ridotta rende più difficile dosare i movimenti fini: le prime partite ho sbagliato qualche mira di troppo, poi la mano si è abituata. Non spariscono del tutto i compromessi, ma si attenuano. I grilletti, invece, mi sono sembrati morbidi, con una corsa poco definita. Nei giochi di guida o in quelli dove l’accelerazione si dosa col grilletto funzionano, ma il feedback non è netto come vorrei.

Poi ci sono le pause fuori casa. Il Prio l’ho tenuto in borsa per qualche giorno e più di una volta, in attesa di qualcosa, l’ho tirato fuori quasi per riflesso. Apertura, telefono dentro, dieci minuti di gioco, chiusura. È in questi momenti che il progetto ha davvero senso, perché un controller tradizionale, onestamente, non me lo sarei mai portato dietro.

Una nota pratica: ho usato entrambi i telefoni senza cover. È stata una scelta mia, per evitare problemi di contatto con il connettore USB-C e togliere una variabile dal test. Razer dichiara compatibilità con la maggior parte delle custodie sottili e medie, ma non l’ho verificata di persona. Se usate una cover spessa o rinforzata, prima di comprare conviene controllare quanto sporge attorno alla porta.

Cosa non ho potuto verificare? La latenza in termini strumentali e il consumo aggiuntivo di batteria, che non ho misurato, oltre alla resistenza nel tempo della banda elastica e della scocca, perché qualche giorno non basta. Sull’uso con i pieghevoli, come dicevo, zero esperienza.

Approfondimenti

Ergonomia: il prezzo della tascabilità

Il tema centrale di questo accessorio è uno solo e tutto il resto gira attorno a lui: quanto si può rimpicciolire un gamepad prima che diventi scomodo? Il Prio si spinge molto vicino a quel limite. Non lo supera, ma lo accarezza.

Le impugnature non sono ridotte, mancano proprio. Le mani si appoggiano ai bordi del controller e in parte al telefono, che fa da ponte tra le due metà e da superficie per i palmi. Con uno smartphone grande come il Galaxy S26 Ultra la sensazione è di tenere qualcosa di più solido e bilanciato; con l’iPhone 15 Pro, più compatto, l’insieme è più raccolto e le mani si avvicinano ancora di più. Nessuno dei due è scomodo in assoluto, ma cambia la percezione.

Il layout delle levette è simmetrico, cioè entrambe in basso, con croce direzionale e tasti frontali più in alto. È una questione anche di abitudine: chi viene da controller con levetta sinistra alta deve riabituare il pollice e nei primi minuti lo senti.

Dopo 20 o 30 minuti, come dicevo, le mani iniziano a chiedere una pausa. Non è un difetto nascosto, è la conseguenza fisica di un oggetto che da chiuso sta in tasca. Chi ha mani grandi probabilmente lo sentirà prima di me.

La domanda vera è: vi interessa? Se il vostro uso tipico sono partite da un quarto d’ora, questo limite quasi non lo incontrerete. Se invece sognate di finire un gioco di ruolo lungo sul telefono, stretti sul divano, il Prio non è il vostro controller. È strano: dovrei vederlo come un difetto grave, invece ci ho fatto pace, perché è coerente con quello che l’oggetto promette.

Levette capacitive: precisione e adattamento

Le levette sono la parte che mi ha fatto riflettere di più. Sul piano costruttivo sono l’elemento più avanzato del dispositivo: sensori capacitivi senza contatto, pensati per ridurre la deriva che affligge prima o poi quasi tutti i gamepad. Durante le prove il centro è sempre rimasto pulito, nessun movimento spontaneo.

Il problema, se così vogliamo chiamarlo, non è la tecnologia ma l’altezza. Sono levette basse, con una corsa più corta di quella a cui siete abituati e questo significa che ogni millimetro di spostamento del pollice vale di più, quindi i movimenti fini diventano più delicati da dosare.

Nei giochi d’azione dove conta muoversi, non mirare al pixel, non ci ho fatto quasi caso. Nei titoli che chiedono precisione, invece, le prime partite sono state una piccola lotta: mira che sfora, correzioni troppo ampie, quel classico ondeggiare attorno al bersaglio. Poi la mano si abitua e dopo qualche sessione le cose migliorano davvero. Non diventano perfette, ma si gioca con soddisfazione.

Un consiglio pratico: se il gioco lo permette, conviene lavorare sulla sensibilità della visuale. Anche l’app di Razer promette regolazioni su zone morte e sensibilità delle levette. Non le ho spremute a fondo, quindi non vi dico che risolvono tutto, ma è il primo posto dove andrei a guardare.

Insomma: tecnicamente ottime, ergonomicamente un compromesso. Mi aspettavo peggio, lo ammetto.

Grilletti e dorsali: la parte più morbida

Se devo indicare il comando che mi ha convinto meno, è il grilletto. I due grilletti analogici hanno una corsa morbida, poco definita, senza un punto di resistenza netto che ti dica “ecco, ci sei”. Premendoli, la sensazione è un po’ spugnosa.

Attenzione, però: morbido non vuol dire impreciso. La pressione viene letta, la progressività c’è e nei giochi dove i grilletti dosano accelerazione o frenata funzionano come devono. Quello che manca è la soddisfazione tattile, il feedback deciso di un grilletto a corsa più lunga. È un limite di sensazione più che di funzione.

Anche qui la spiegazione è fisica perché un grilletto con una corsa ampia ha bisogno di spazio, che nel Prio è stato tagliato ovunque per ottenere quello spessore da portafoglio. Non ci sono grandi alternative, onestamente.

I dorsali sono piccoli ma raggiungibili. Nelle sessioni lunghe sono proprio le dita che li premono a stancarsi per prime, perché la posizione è raccolta e un po’ contratta. Non è un dramma, ma se il vostro gioco preferito chiede di tenere premuto un dorsale in continuazione, mettetelo in conto.

Ricapitolando questo aspetto in una frase: i grilletti fanno il loro lavoro, ma non vi faranno innamorare.

Tasti frontali e croce direzionale

I quattro tasti frontali sono una delle cose riuscite meglio. Hanno un feedback tattile chiaro, ma il click è attutito, quasi sussurrato. Razer li chiama silenziosi e nel mio uso sono stati effettivamente discreti. Sul divano, la sera, con la casa in silenzio, è una di quelle cose che noti proprio perché non la noti.

La dimensione è ridotta, com’è ovvio, ma la distanza tra un tasto e l’altro è sufficiente per non premere quello sbagliato. Nelle sequenze rapide non ho avuto problemi di pressioni doppie o mancate.

Sulla croce direzionale faccio un discorso diverso e preferisco essere cauto. Nell’uso generico, per navigare nei menu o per qualche input occasionale, ha risposto bene. Ma un giudizio vero su una croce si dà solo con i generi che la mettono sotto pressione: platform in due dimensioni, picchiaduro con input rapidi e diagonali. Quel tipo di prova specifica non l’ho fatta e non ho intenzione di inventarmi un verdetto. Se il vostro pane quotidiano sono i picchiaduro, fate una prova in negozio o cercate test più mirati.

Resta un’osservazione generale: la qualità percepita dei tasti è coerente con il marchio. Nessun gioco eccessivo né scricchiolii.

Il meccanismo di apertura e la banda elastica

Arriviamo al dunque: il sistema che dà senso a tutto il progetto. L’apertura a rotazione è pratica, rapida e dopo un paio di utilizzi diventa un gesto che fai senza pensarci. Ruoti il disco centrale, il controller si sblocca, lo allunghi, infili il telefono. Per richiuderlo fai il percorso inverso.

Quello che mi è piaciuto di più è quanto rende facile riporlo. Con altri controller mobili, finita la partita, c’è sempre quel momento di “e adesso dove lo metto?”. Qui no, lo chiudi e torna a essere un oggetto piccolo e compatto che sparisce in borsa. Questo, più di qualunque specifica tecnica, è il motivo per cui l’ho portato fuori casa e l’ho anche usato.

La banda elastica posteriore tiene in tensione le due metà attorno al telefono. Nei giorni di test ha mantenuto una presa salda con entrambi gli smartphone, senza che nessuno dei due scivolasse o si muovesse durante il gioco. Nessun rumore strano o gioco nella struttura.

Ma ripensandoci, la domanda che mi faccio è sempre quella: come sarà tra sei mesi? Un elastico lavora, si tende e si rilascia centinaia di volte ed è il componente più esposto all’usura. Non posso esprimermi sulla durata, perché il tempo di prova non lo consente. Se Razer ha fatto bene i compiti, nessun problema. Ma è l’aspetto su cui tornerei volentieri dopo qualche mese di uso reale.

Stessa cosa per eventuali segni d’usura sulla scocca: nel periodo di prova non ho notato nulla di rilevante, ma è ancora presto per dire che non se ne formeranno.

Compatibilità con telefoni e custodie

Il Prio accoglie smartphone fino a 7 pollici con porta USB-C e richiede almeno iOS 18 o Android 14. In pratica copre la gran parte dei telefoni recenti, compresi i modelli più grandi in circolazione. Io l’ho usato con due dispositivi molto diversi per dimensioni, un iPhone 15 Pro e un Galaxy S26 Ultra, e con entrambi l’aggancio è stato semplice e stabile.

Con l’Ultra l’insieme diventa più lungo e il peso del telefono si fa sentire, ma la distribuzione resta equilibrata. Con l’iPhone tutto è più raccolto: meno schermo, certo, ma anche un oggetto complessivo più maneggevole. Non saprei dire quale preferisco perché dipende dal gioco, onestamente.

Quanto alle custodie, Razer dichiara compatibilità con la maggior parte delle cover sottili e medie. Io, per scelta, ho fatto tutti i test senza cover, proprio per non introdurre problemi di contatto sul connettore. Quindi su questo punto devo fidarmi dei dati del produttore. Il consiglio pratico resta valido: se la vostra custodia è spessa attorno alla porta, il connettore potrebbe non entrare fino in fondo e allora dovreste toglierla ogni volta. Scomodo, per un accessorio che punta tutto sull’immediatezza.

Sui pieghevoli non ho elementi diretti. Il limite dei 7 pollici e la forma particolare di quei telefoni suggeriscono prudenza, ma senza una prova vera preferisco non aggiungere altro.

Cloud gaming e remote play: il terreno ideale

Facciamo un passo indietro. Per cosa serve davvero un controller fisico su smartphone nel 2026? In buona parte, per lo streaming. I giochi mobili nativi pensati per il touch continuano a esistere, ma è con il cloud e con il remote play che il telefono diventa una piccola console e lì i tasti fisici fanno una differenza enorme.

Il Prio supporta ufficialmente Xbox Cloud Gaming, Steam Link, PS Remote Play e Razer PC Remote Play, oltre ai giochi nativi compatibili con i controller. Io ho usato i primi due ed è stato il contesto dove mi sono trovato meglio: collegamento immediato, riconoscimento automatico, zero configurazioni. Con Steam Link, portare sul telefono i giochi del PC di casa e giocarli sul divano con un controller grande quanto un portafoglio ha un fascino tutto suo.

Non ho misurato la latenza, lo ripeto. La connessione diretta via USB-C elimina per costruzione i passaggi del Bluetooth, ma nello streaming la variabile che pesa davvero è la rete, non il controller. Se la connessione è buona, l’esperienza ne beneficia. Se la rete balla, nessun gamepad al mondo vi salverà.

Una nota di contesto: chi pensa di usare il Prio soprattutto con il cloud di Microsoft farebbe bene a tenere d’occhio le novità del servizio, visto che Xbox Cloud Gaming sta passando a un sistema di ore mensili. Paradossalmente, un controller pensato per partite brevi si sposa bene con un monte ore limitato. Non credo fosse nei piani di Razer, ma tant’è.

Prezzo e posizionamento

Il prezzo di listino italiano è di 109,99 euro, sullo store ufficiale di Razer. Al lancio la disponibilità su Amazon Italia è arrivata un po’ più tardi rispetto allo store del produttore, quindi conviene controllare entrambi i canali e verificare eventuali promozioni, che su un prodotto appena uscito difficilmente arriveranno subito, ma non mancheranno.

La domanda vera è: quanto vale la portabilità? Perché è quello che si paga qui. Chi spende meno, nel mondo dei controller mobili, trova generalmente prodotti più ingombranti, oppure più spartani nei comandi e nei materiali. Chi spende di più trova impugnature vere, levette a corsa piena e grilletti più definiti, ma perde proprio la possibilità di infilare tutto in tasca.

Il Prio si colloca in una nicchia molto precisa e in questo ambito ha poche vie di fuga. Se la tascabilità è la vostra priorità assoluta, il prezzo ha una sua logica. Se invece cercate comfort per ore di gioco, 109,99 euro qui sono spesi male e fareste meglio a valutare un controller più grande. Ne avevamo già parlato anche al momento dell’arrivo del Razer Prio in Italia.

Se volete acquistarlo, lo trovate anche su Amazon.

Conclusioni

Dopo alcuni giorni tra divano e pause fuori casa, il Razer Prio mi ha lasciato un’impressione chiara. È un controller che risolve un problema vero, quello dell’ingombro, con un’idea intelligente. Per farlo, però, accetta compromessi altrettanto veri sull’ergonomia.

Lo consiglio a chi gioca a sprazzi: in pausa pranzo, in sala d’attesa, in viaggio, sul divano per venti minuti prima di dormire. A chi usa il cloud gaming o lo streaming dal PC e vuole un controller sempre in borsa, senza doversi chiedere se è carico e a chi, in sostanza, mette la portabilità davanti a tutto il resto.

Lo sconsiglio invece a chi ha mani grandi e poca pazienza, a chi cerca comfort per sessioni lunghe e a chi vuole grilletti precisi e levette a corsa piena. Per loro esistono soluzioni più grandi e più adatte.

Lo scenario perfetto? Una borsa, un telefono carico, dieci minuti vuoti che altrimenti avreste passato a scorrere i social. Lì il Prio dà il meglio.

Magari tra qualche mese cambierò idea sulla durata dell’elastico o scoprirò che la croce direzionale non regge un picchiaduro. Ma oggi, a conti fatti, è il primo controller per smartphone che mi sono portato dietro senza pensarci e questo, detto sinceramente, non era mai successo.

Razer Prio 7.0/10 Controller tascabile che risolve davvero il problema dell'ingombro, ideale per cloud gaming e partite brevi; ergonomia sacrificata nelle sessioni lunghe e prezzo alto. Pro Da chiuso ha l'ingombro di una carta di credito e sta in qualunque borsa Apertura a rotazione rapida e intuitiva Collegamento USB-C diretto: niente abbinamento e niente batteria da ricaricare Tasti frontali silenziosi Levette capacitive senza deriva e riconoscimento immediato con Xbox Cloud Gaming e Steam Link Contro Dopo 20-30 minuti le dimensioni ridotte si fanno sentire Grilletti morbidi con corsa poco definita Levette basse che richiedono adattamento Nessuna ricarica passthrough, consuma la batteria del telefono Prezzo alto per un accessorio da partite brevi

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 7 /10 + Pro ✓ Da chiuso ha l'ingombro di una carta di credito e sta in qualunque borsa

✓ Apertura a rotazione rapida e intuitiva

✓ Collegamento USB-C diretto: niente abbinamento e niente batteria da ricaricare

✓ Tasti frontali silenziosi

✓ Levette capacitive senza deriva e riconoscimento immediato con Xbox Cloud Gaming e Steam Link − Contro × Dopo 20-30 minuti le dimensioni ridotte si fanno sentire

× Grilletti morbidi con corsa poco definita

× Levette basse che richiedono adattamento

× Nessuna ricarica passthrough, consuma la batteria del telefono

× Prezzo alto per un accessorio da partite brevi

Fonte: TecnoAndroid