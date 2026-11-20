Il nuovo volantino Action della settimana porta sugli scaffali una serie di offerte a prezzi davvero contenuti, con articoli che spaziano dalla tecnologia alla casa fino al fai da te. Le promozioni restano valide fino a martedì 24 novembre ma soltanto fino a esaurimento scorte, quindi chi punta a un prodotto specifico farebbe bene a non rimandare troppo la visita in negozio. Tra le proposte più interessanti spiccano una piccola videocamera per riprese in movimento, una coperta elettrica pensata per l’inverno e un altoparlante dalle dimensioni generose.

La videocamera tascabile e gli altri pezzi forti del volantino Action

La vera protagonista di questa tornata di sconti è senza dubbio la videocamera per vlog che richiama da vicino nell’aspetto una Dji Osmo Pocket. Questa settimana costa appena 16,99 euro e per una cifra simile diventa un’alternativa sensata per chi muove i primi passi come creatore di contenuti oppure per chi desidera semplicemente filmare viaggi e vacanze con un dispositivo comodo e adatto allo scopo. Un prezzo così basso la rende accessibile a quasi tutti e permette di sperimentare senza investire grandi somme.

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Sul fronte della pulizia domestica merita attenzione lo smacchiatore Dirt Devil SpotBuster, proposto a 49,98 euro. Si tratta di un apparecchio 3 in 1 che lavora con acqua fredda, acqua calda e vapore, così da eliminare macchie e sporcizia da tappeti e divani. Uno strumento pratico per chi ha in casa tessuti delicati o semplicemente vuole rinfrescare l’arredamento senza ricorrere a interventi esterni.

Con l’arrivo della stagione fredda trova spazio anche la termocoperta elettrica, venduta a 24,95 euro. Le misure sono di 130 x 180 centimetri e grazie al plaid garantisce un bel tepore durante le serate invernali più rigide. Considerato il periodo potrebbe rivelarsi anche un ottimo regalo di Natale, da mettere sotto l’albero per chi soffre il freddo più degli altri.

Fai da te e audio tra le promozioni della settimana

Chi ama sistemare casa con le proprie mani trova nel catalogo qualche piccolo accessorio fai da te a costi minimi. C’è il metro flessibile Werckmann da cinque metri a 1,69 euro e accanto compare la pistola per colla a caldo FERM a 3,89 euro, affiancata dai bastoncini di ricarica in confezione da 12 pezzi a 1,35 euro. Completa la selezione il soffiatore turbo FERM a 12,88 euro, un attrezzo versatile che si presta a diversi utilizzi.

Per gli appassionati di musica c’è invece l’altoparlante Bluetooth XXL Fresh ‘n Rebel, in vendita a 54,95 euro. Il diffusore offre una potenza RMS di 120 watt con bassi profondi e arriva fino a 16 ore di riproduzione. È inoltre impermeabile, una caratteristica che lo rende adatto anche all’uso all’aperto o in ambienti dove qualche schizzo d’acqua è sempre possibile.

Fino a quando resta valido il nuovo volantino

Le proposte appena elencate rappresentano solo una parte di quanto messo a disposizione dall’insegna, che come di consueto raccoglie nel suo catalogo settimanale una lunga lista di articoli scontati. Il filo conduttore resta quello dei prezzi bassi, con prodotti pensati per la vita di tutti i giorni e qualche oggetto tecnologico capace di attirare l’attenzione anche di chi di solito non frequenta questo tipo di negozi.

Il nuovo volantino Action sarà disponibile nei punti vendita della catena fino al 24 novembre, salvo esaurimento delle scorte disponibili.

Fonte: TecnoAndroid