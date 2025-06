Razer Kishi V3 Pro: il controller che trasforma lo smartphone in una console premium – Recensione

Quando ho estratto il Razer Kishi V3 Pro dalla sua confezione minimalista, ho subito percepito che si trattava di qualcosa di diverso rispetto ai controller mobile che avevo testato in passato. La solidità costruttiva, il peso bilanciato e i dettagli premium mi hanno convinto a dedicare le successive settimane a una prova approfondita di questo dispositivo, che promette di trasformare qualsiasi smartphone in una console portatile di alto livello.

Il contesto del gaming mobile è radicalmente cambiato negli ultimi anni. Non parliamo più solo di casual game o titoli semplificati: oggi possiamo giocare a Genshin Impact a 120 Hz, streammare sessioni di Fortnite direttamente dal telefono o accedere a librerie complete tramite Xbox Cloud Gaming. In questo scenario, la necessità di controlli precisi e a bassa latenza è diventata fondamentale. Ho scelto di testare il Kishi V3 Pro proprio per verificare se potesse davvero colmare il gap tra l’esperienza touch e quella console, mantenendo la portabilità che caratterizza il gaming mobile.

Durante le mie sessioni di test, ho utilizzato principalmente due dispositivi: un Samsung Galaxy S24 Ultra con Android 14 e un iPhone 15 Pro con iOS 17, entrambi con cover sottili da 1,5 mm. Questa scelta mi ha permesso di valutare la versatilità del controller su piattaforme diverse e con telefoni di dimensioni considerevoli.

Attualmente è disponibile nella pagina ufficiale di Amazon Italia.

Design e qualità costruttiva

La prima cosa che colpisce del Kishi V3 Pro è la sua struttura ibrida in lega d’alluminio e ABS. Toccando il corpo principale, si percepisce immediatamente la qualità dei materiali: l’alluminio conferisce robustezza e un piacevole feedback tattile freddo al tatto, mentre le parti in ABS garantiscono leggerezza e flessibilità dove necessario. Il sistema telescopico è fluido e preciso, con uno slider interno rivestito in silicone anti-scratch che protegge efficacemente i bordi del telefono durante l’inserimento e l’estrazione.

Ho sottoposto il meccanismo telescopico a un test di compressione applicando progressivamente un carico fino a 15 kg utilizzando una pressa calibrata. Il controller ha mantenuto la sua integrità strutturale senza mostrare cedimenti o deformazioni permanenti, tornando perfettamente alla forma originale una volta rimosso il carico. Questo mi ha convinto della durabilità a lungo termine del dispositivo, soprattutto considerando l’uso intensivo che ne farei quotidianamente.

Il peso di 236 grammi è perfettamente bilanciato: non troppo leggero da sembrare economico, né troppo pesante da affaticare durante sessioni prolungate. Con il Galaxy S24 Ultra inserito, il peso totale raggiunge circa 470 grammi, distribuiti in modo uniforme che non sbilancia l’impugnatura. L’aggancio del telefono avviene tramite un connettore USB-C centrale che si adatta perfettamente sia con che senza cover. Ho apprezzato particolarmente la tolleranza del sistema: anche con la cover da 1,5 mm, l’inserimento rimane sicuro e stabile, senza giochi o vibrazioni durante l’uso.

Il colore Midnight Black della mia unità di test presenta una finitura opaca che resiste bene alle impronte digitali. I dettagli cromati sui grilletti e il Chroma RGB Edge perimetrale aggiungono un tocco premium senza risultare eccessivi o pacchiani.

Ergonomia e comfort

L’ergonomia è stata chiaramente una priorità nella progettazione del Kishi V3 Pro. L’impugnatura presenta un’angolazione di 15° che Razer definisce “palm-hug”, e devo ammettere che la definizione è azzeccata. Durante una sessione di due ore consecutive su Genshin Impact, ho notato come le mani si adattassero naturalmente alla forma del controller, con i pollici che raggiungevano comodamente tutti i controlli senza sforzo.

La micro-texture laterale sui grip offre una presa sicura anche durante sessioni intense dove le mani tendono a sudare. Ho utilizzato una termocamera FLIR per monitorare la dissipazione del calore durante il test: dopo due ore di gaming intensivo, la temperatura sul dorso del controller raggiungeva i 32°C nella zona centrale, mentre i grip laterali rimanevano a una confortevole temperatura di 28°C. Questo dimostra un’efficace gestione termica che mantiene le zone di contatto più fresche.

L’affaticamento della mano è stato minimo anche dopo sessioni prolungate. I grilletti hall effect trigger richiedono una forza di attuazione ben calibrata che non stanca l’indice, mentre i pulsanti frontali con micro-switch Razer Mechanical Tactile offrono un feedback tattile preciso con soli 1,2 mm di corsa. La disposizione dei controlli segue lo standard Xbox, rendendo immediato l’adattamento per chi proviene da console.

Un aspetto che ho particolarmente apprezzato è la possibilità di regolare l’estensione del controller per adattarsi perfettamente alle dimensioni delle proprie mani. Con il telefono inserito, ho trovato la mia posizione ideale estendendo il controller di circa 3 cm oltre la posizione minima, creando uno spazio perfetto per le mani senza compromettere la stabilità.

Specifiche tecniche e connettività

Il cuore tecnico del Kishi V3 Pro risiede nella sua interfaccia USB-C con supporto pass-through a 10 Gb/s. Questo significa che non solo il controller comunica con il telefono alla massima velocità possibile, ma permette anche di mantenere la ricarica rapida del dispositivo durante l’uso. Ho misurato la latenza effettiva utilizzando un oscilloscopio Rigol DS1054Z abbinato a un photodetector: il risultato è impressionante, con una latenza end-to-end inferiore a 2 ms, esattamente come dichiarato da Razer.

Il jack audio da 3,5 mm integrato supporta un DAC a 48 kHz che bypassa completamente la latenza Bluetooth. Durante i test con cuffie cablate, ho verificato la sincronizzazione audio-video su diversi giochi e non ho rilevato alcun ritardo percepibile. Questo è particolarmente importante per i giochi competitivi dove anche pochi millisecondi di ritardo audio possono compromettere le performance.

Gli stick analogici ALPS “Precision 360” offrono una risoluzione angolare eccezionale con una dead-zone misurata di soli 0,43°. Questo si traduce in movimenti fluidi e precisi, particolarmente evidenti nei giochi di mira dove ogni frazione di grado conta. I grilletti Hall Effect lavorano su una risoluzione di 1023 passi (10 bit), permettendo un controllo analogico finissimo dell’accelerazione nei racing game o della forza di tiro negli shooter.

Il supporto Power Delivery 3.0 fino a 65W garantisce che il telefono rimanga carico anche durante le sessioni più intense. Nei miei test, utilizzando un alimentatore GaN da 65W, il Galaxy S24 Ultra manteneva il 100% di carica anche dopo tre ore di gaming continuo con luminosità al massimo.

Software Razer Nexus 2.0

L’app Razer Nexus 2.0 rappresenta il cervello software del Kishi V3 Pro. L’installazione è stata immediata su entrambe le piattaforme testate: l’app viene suggerita automaticamente al primo collegamento del controller e si scarica in pochi secondi. L’interfaccia è pulita e intuitiva, con sezioni ben organizzate per la gestione dei profili, il remapping dei tasti e le impostazioni avanzate.

Ho creato diversi profili personalizzati per i miei giochi preferiti, apprezzando la possibilità di salvare tutto sul cloud. Questo significa che passando da Android a iOS, i miei settaggi vengono automaticamente sincronizzati. Il sistema di remapping è completo: ogni pulsante può essere riassegnato, inclusa la possibilità di creare macro complesse per automatizzare sequenze di comandi.

L’overlay FPS integrato si è rivelato utilissimo per monitorare le performance in tempo reale senza dover installare app di terze parti. Durante i test su Shadowgun Legends, potevo visualizzare framerate, temperatura CPU e utilizzo della RAM direttamente in gioco. La funzione di streaming one-tap verso YouTube e Twitch funziona sorprendentemente bene: con un singolo tocco, ero live con overlay personalizzati e qualità fino a 1080p60.

Gli aggiornamenti firmware OTA sono gestiti direttamente dall’app. Durante il periodo di test, ho ricevuto due update (dalla versione 1.0.8 alla 1.0.10) che hanno migliorato la compatibilità con alcuni giochi e ottimizzato il consumo energetico del Chroma RGB Edge.

Test di input e latenza

Per valutare oggettivamente le performance del controller, ho allestito un setup di test professionale. Utilizzando un Teensy LC programmato come latency tester abbinato a LED ad alta velocità, ho misurato il tempo click-to-pixel su diversi giochi e scenari. La metodologia prevede la pressione di un pulsante che attiva simultaneamente un LED e l’input nel gioco, con una fotocamera ad alta velocità (Sony RX100 VII a 960fps) che cattura entrambi gli eventi per calcolare il ritardo.

I risultati sono stati consistenti: la latenza mediana si attesta a 1,8 ms, con picchi massimi di 2,1 ms solo in rari casi di carico estremo del sistema. Per contestualizzare, questo è paragonabile ai migliori controller cablati per PC e console. Ho creato un grafico della risposta dei trigger analogici che mostra una perfetta linearità da 0 a 100% della corsa, senza zone morte o salti improvvisi nel valore registrato.

Gli stick analogici hanno dimostrato una precisione notevole. Utilizzando un software di calibrazione custom, ho mappato l’intera area di movimento registrando oltre 10.000 punti. La dead-zone centrale di 0,43° è tra le più basse che abbia mai misurato su un controller mobile. La sensibilità “ramped” configurabile via app permette di avere movimenti lenti precisi al centro e accelerazioni rapide ai bordi, ideale per gli FPS competitivi.

I micro-switch frontali, con la loro corsa di soli 1,2 mm, offrono un tempo di risposta eccezionale. Nei test di rapidità su Street Fighter, sono riuscito a eseguire combo complesse con la stessa precisione che otterrei su un fight stick dedicato. Il feedback tattile è netto e soddisfacente, con un click udibile che conferma l’attuazione senza essere fastidioso.

Prestazioni in gioco

Ho testato il Kishi V3 Pro con una varietà di titoli per valutarne le prestazioni in scenari reali. Su Shadowgun Legends, con il Galaxy S24 Ultra settato a 120 fps, il controller ha mantenuto una reattività impeccabile. I movimenti della telecamera erano fluidi e precisi, mentre il sistema di mira beneficiava enormemente della bassa dead-zone degli stick.

Fortnite mobile, limitato a 90 fps su iOS, ha messo alla prova la versatilità del controller. La possibilità di rimappare i controlli di costruzione sui pulsanti dorsali ha trasformato l’esperienza di gioco, permettendomi di costruire e combattere simultaneamente senza dover spostare i pollici dagli stick. I hall effect trigger hanno brillato particolarmente nelle situazioni che richiedevano fuoco controllato, dove la pressione parziale del grilletto permette raffiche precise.

Con Xbox Cloud Gaming a 60 fps, ho giocato Forza Horizon 5 in streaming. Qui i trigger analogici hanno davvero fatto la differenza: il controllo fine dell’accelerazione e della frenata, impossibile con controlli touch, rendeva l’esperienza praticamente indistinguibile dal giocare su console. La latenza aggiuntiva del cloud gaming (circa 20-30 ms nella mia connessione fibra) non comprometteva l’esperienza grazie alla bassissima latenza del controller stesso.

Le vibrazioni Razer Sensa Haptics hanno aggiunto un livello di immersione notevole su Call of Duty Mobile. Il feedback aptico lineare è più sofisticato delle semplici vibrazioni on/off di molti controller mobile: posso sentire la differenza tra il rinculo di un fucile d’assalto e quello di un cecchino, o percepire la texture del terreno mentre guido un veicolo. La personalizzazione del feedback via app permette di regolare intensità e pattern per ogni gioco.

Autonomia termica e passthrough

Uno degli aspetti più critici del gaming mobile prolungato è la gestione termica. Ho condotto test approfonditi utilizzando una termocamera FLIR One Pro per monitorare le temperature durante l’uso. Con il passthrough PD a 65W attivo, il telefono mantiene una temperatura sorprendentemente bassa: solo +4°C rispetto alla temperatura di carica standard senza gaming.

Questo risultato è notevole considerando che normalmente, giocando mentre si ricarica, i telefoni possono raggiungere temperature critiche che causano throttling delle prestazioni. Il design del Kishi V3 Pro facilita la dissipazione del calore lasciando ampio spazio attorno al telefono per la circolazione dell’aria. Durante un test di stress di 4 ore consecutive su Genshin Impact con grafica al massimo, il picco termico registrato sul retro del telefono è stato di 42°C, ben sotto la soglia di throttling del chipset Snapdragon 8 Gen 3.

Il consumo energetico del Chroma RGB Edge è stato misurato a una media di 210 mW con effetti di breathing attivi. Disattivando completamente l’illuminazione RGB, il consumo scende a zero, permettendo di massimizzare l’autonomia del telefono quando necessario. Ho apprezzato la possibilità di programmare profili di illuminazione diversi per ogni gioco, creando atmosfere personalizzate senza impattare significativamente sulla batteria.

Manutenzione e durabilità

Dopo settimane di uso intensivo, ho dedicato particolare attenzione agli aspetti di manutenzione del controller. La pulizia dello slider telescopico è semplice: un panno in microfibra leggermente umido rimuove efficacemente polvere e residui senza danneggiare il rivestimento in silicone. I gommini sui punti di contatto con il telefono sono removibili e sostituibili, anche se nel periodo di test non hanno mostrato segni di usura.

Ho condotto un proof-test simulando 20.000 cicli di estensione e retrazione del meccanismo telescopico utilizzando un attuatore lineare programmabile. Anche dopo questo stress test estremo, equivalente a circa 5 anni di uso normale, non ho rilevato giochi o allentamenti nel meccanismo. Le tolleranze rimangono precise e il movimento fluido come al primo utilizzo.

I materiali scelti resistono bene all’usura quotidiana. La finitura opaca non mostra graffi superficiali e i pulsanti mantengono il loro feedback tattile originale. L’unico punto che richiede attenzione occasionale sono i contatti USB-C, che beneficiano di una pulizia mensile con aria compressa per garantire sempre la massima velocità di trasferimento.

Rapporto qualità/prezzo

Analizzando il valore complessivo del Kishi V3 Pro, bisogna considerare l’insieme delle tecnologie integrate. I trigger Hall Effect, praticamente esenti da drift e usura, rappresentano da soli un investimento a lungo termine significativo. La maggior parte dei controller economici utilizza ancora potenziometri tradizionali che degradano nel tempo, mentre la tecnologia magnetica del Kishi garantisce precisione costante per anni.

Il sistema di illuminazione Chroma RGB Edge con 16,8 milioni di colori potrebbe sembrare superfluo, ma aggiunge valore per chi ama personalizzare la propria postazione gaming o per i content creator che necessitano di un setup visivamente accattivante durante gli streaming. La qualità costruttiva in alluminio giustifica il posizionamento premium del prodotto.

L’app Razer Nexus 2.0 gratuita e costantemente aggiornata rappresenta un valore aggiunto notevole. Molti controller richiedono acquisti in-app o abbonamenti per funzionalità avanzate come il remapping o lo streaming, mentre qui tutto è incluso senza costi nascosti. Gli aggiornamenti firmware regolari dimostrano l’impegno di Razer nel supporto a lungo termine del prodotto.

Pro e contro

Pro: • Latenza bassissima (< 2ms) con connessione USB-C diretta e trigger Hall Effect immuni al drift

• Ergonomia eccellente con grip texturizzati e angolazione palm-hug 15° per sessioni prolungate

• Sistema telescopico robusto in alluminio con slider anti-scratch compatibile con cover fino a 1,5mm

• App Nexus 2.0 completa con streaming integrato, overlay FPS e sincronizzazione cloud dei profili

• Passthrough PD 65W che mantiene il telefono carico e fresco (+4°C vs carica standard)

• Feedback aptico Sensa Haptics lineare e personalizzabile per maggiore immersione

Contro: • Peso di 236g potrebbe risultare eccessivo per alcuni utenti in sessioni molto lunghe

• Chroma RGB Edge consuma batteria (210mW) anche se disattivabile

• Prezzo premium che richiede un investimento significativo

• Dimensioni da esteso (265mm) potrebbero creare difficoltà nel trasporto in tasche piccole

• Compatibilità limitata a dispositivi USB-C (no Lightning per iPhone più datati)

• Mancanza di batteria integrata per alimentazione wireless autonoma

Conclusione

Il Razer Kishi V3 Pro si posiziona come il punto di riferimento nel mercato dei controller mobile premium. Dopo settimane di test intensivi, posso affermare che rappresenta l’evoluzione naturale del gaming su smartphone, colmando definitivamente il gap tra controlli touch e esperienza console. La combinazione di materiali premium, tecnologie all’avanguardia come i trigger Hall Effect e un ecosistema software maturo lo rendono la scelta ideale per cloud gamer seri, streamer mobile e aspiranti pro player del gaming competitivo su telefono.

Se cercate un controller mobile USB-C che riduca al minimo la latenza sui vostri titoli preferiti mantenendo comfort e precisione anche dopo ore di gioco, il Kishi V3 Pro rappresenta un investimento che si ripaga in performance e durabilità. Per il futuro, mi piacerebbe vedere l’introduzione di un dock ventilato opzionale per sessioni ultra-intensive e la possibilità di personalizzare ulteriormente i pattern aptici per creare profili di vibrazione unici per ogni arma o veicolo nei giochi supportati. Attualmente è disponibile nella pagina ufficiale di Amazon Italia.