Motorola ha scelto di giocare d’anticipo e, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale fissata per il 24 novembre, ha già mostrato gran parte di quello che sarà Motorola Edge 70 Neo. Il nuovo smartphone va ad allargare l’attuale famiglia Edge 70, la gamma di fascia alta del marchio, e si presenta con una scheda tecnica quasi completa e un’immagine ufficiale che rivela praticamente tutto della back cover. La filosofia della serie Neo è quella di sempre, cioè offrire un dispositivo di fascia alta senza strafare, e anche stavolta l’impostazione sembra la stessa.

Display, processore e una batteria fuori dal comune

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Credits: TecnoAndroid

Il primo elemento che salta all’occhio è lo schermo. Edge 70 Neo monta un display Extreme AMOLED Super HD da 6,8 pollici con risoluzione 1,5K, che tradotto in numeri significa circa 1.200 pixel sul lato corto. La frequenza di aggiornamento arriva a 144 Hz e la luminosità di picco tocca quota 5.200 nit, un valore decisamente alto che dovrebbe garantire una buona leggibilità anche sotto il sole. A protezione del pannello c’è un vetro Corning Gorilla Glass 7i.

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Sotto la scocca lavora il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, affiancato da 8 GB di RAM. Un chip che si colloca nella fascia media superiore di Qualcomm e che si sposa bene con l’idea di un telefono equilibrato più che estremo. Il vero punto di forza però sembra essere l’autonomia. Il nuovo Motorola integra infatti una batteria da 7.000 mAh, una capacità importante per un dispositivo di questo tipo, e l’azienda dichiara fino a 53 ore di utilizzo con una singola carica.

Per il rifornimento di energia è prevista una ricarica cablata da 45 W, mentre la ricarica inversa si ferma a 7,5 W, sufficiente per dare un po’ di carica ad auricolari o smartwatch. Quanto alla resistenza agli agenti esterni, lo smartphone ottiene la certificazione IP64 contro polvere e acqua. Va precisato che si tratta di una protezione pensata per gli schizzi occasionali e non per l’immersione, quindi niente bagni in piscina.

Fotocamera principale e quattro colori Pantone

Sul fronte fotografico le informazioni sono ancora parziali. L’unico dato confermato riguarda la fotocamera principale da 50 megapixel, che sfrutta un sensore Sony Lytia 710. Delle due fotocamere ausiliarie e di quella frontale invece non si sa ancora nulla, né in termini di risoluzione né di funzioni.

Molto più chiaro il capitolo estetico, da sempre uno dei tratti distintivi della casa. Motorola Edge 70 Neo sarà proposto in quattro colori Pantone, ciascuno con una finitura particolare. La variante Pantone Mountain View avrà un effetto seta, mentre la Pantone Grey Lilac punterà su una finitura effetto acetato. Le versioni Pantone Milky Blue e Pantone Sage condivideranno invece un effetto pelle, ma con texture differenti tra loro, così da distinguersi anche al tatto oltre che alla vista.

I tasselli che mancano ancora

Nonostante la mole di dettagli già diffusi, il quadro su Edge 70 Neo non è ancora completo. Oltre alle specifiche delle fotocamere secondarie mancano all’appello i tagli di memoria interna disponibili, un aspetto tutt’altro che secondario per chi intende acquistarlo. Nessuna indicazione nemmeno sui prezzi, sulle tempistiche di lancio, sulla disponibilità nei vari mercati e sulla durata del supporto software, cioè quanti anni di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza riceverà il telefono.

Tutte queste informazioni dovrebbero arrivare con la presentazione del 24 novembre, quindi entro cinque giorni al massimo. A meno che qualche indiscrezione non anticipi ulteriormente i tempi e sveli in anticipo anche gli ultimi dettagli del nuovo smartphone di fascia alta firmato Motorola.

Fonte: TecnoAndroid