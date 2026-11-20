Il ghiaccio della Terra ha già oltrepassato una soglia che gli scienziati considerano critica, e non si parla di uno scenario lontano ma di una fotografia del presente. Secondo un nuovo studio pubblicato su Science, tre dei quattro indicatori con cui si valuta lo stato della criosfera si trovano già oltre il limite sicuro individuato dai ricercatori. Le parti ghiacciate del pianeta, insomma, sono uscite in larga misura dal perimetro entro cui gli autori le ritengono al riparo.

Il lavoro porta la firma di un gruppo di climatologi e parte da una domanda tanto semplice quanto scomoda. Quanto ghiaccio, quanta neve e quanto permafrost servirebbero alla Terra per restare dentro i valori registrati negli ultimi 11.700 anni? È proprio questo il riferimento scelto dagli studiosi per tracciare il confine tra una situazione ancora accettabile e una che invece se ne sta allontanando.

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Criosfera: cosa si intende per criosfera e perché i numeri preoccupano

Con il termine criosfera si indica l’insieme delle parti ghiacciate del nostro pianeta. Dentro questa definizione rientrano i ghiacci veri e propri ma anche la neve e il permafrost, tutti elementi presi in considerazione dalla ricerca. Lo studio non si ferma a descrivere i cambiamenti avvenuti. Prova piuttosto a quantificare una soglia, ossia la quantità di superfici gelate necessaria per non scivolare fuori dall’intervallo che ha caratterizzato gli ultimi 11.700 anni.

Il quadro che ne emerge lascia poco spazio all’ottimismo. Su quattro indicatori esaminati, ben tre risultano già al di là della linea che il gruppo di lavoro considera sicura. Soltanto uno, dunque, rimane ancora entro i confini fissati dagli autori. Un dato che pesa parecchio, perché la maggior parte dei parametri osservati descrive un pianeta già fuori dalla fascia di riferimento.

Vale la pena soffermarsi su un aspetto. Il concetto di limite sicuro in questo caso non è una formula generica buttata lì per fare effetto ma una definizione precisa, costruita dagli stessi ricercatori. Il metro di paragone è un arco di tempo lunghissimo della storia terrestre, ed è rispetto a quella lunga stagione che oggi ghiaccio, neve e permafrost appaiono in difetto. Il calcolo serve proprio a dare una misura concreta a questa distanza, trasformando una sensazione diffusa in un confronto con valori di riferimento.

Lo studio uscito durante la COP31

C’è poi una questione di tempistica. La ricerca è comparsa su Science mentre era in corso la COP31, la conferenza sul clima. Una coincidenza che colloca i risultati sul ghiaccio terrestre proprio nei giorni in cui il tema climatico occupa il centro del dibattito internazionale.

Il messaggio contenuto nello studio è piuttosto netto. La maggior parte degli indicatori legati alle superfici ghiacciate ha già superato la soglia calcolata dagli autori, e il confronto viene fatto con valori che coprono quasi dodicimila anni. Non si tratta quindi di una piccola oscillazione rispetto a qualche decennio fa ma di uno scostamento misurato su una scala temporale molto ampia.

A coordinare il progetto è stato Bo Su, ricercatore che divide la propria attività tra due istituzioni diverse. Da una parte c’è lo Stockholm Resilience Centre, dall’altra la Beijing Normal University. È sotto la sua guida che il gruppo di climatologi ha messo a punto il calcolo sulla quantità di ghiaccio, neve e permafrost necessaria per restare entro i valori degli ultimi 11.700 anni, arrivando alla conclusione che tre indicatori su quattro sono già oltre il limite.

Fonte: TecnoAndroid