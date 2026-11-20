Per quindici anni Tim Cook ha guidato Apple come CEO, un traguardo conquistato sul campo dopo aver dimostrato il proprio valore all’ombra di Steve Jobs nel ruolo di Direttore Operativo a livello mondiale. Da allora quella poltrona è rimasta una delle più delicate dell’azienda e oggi a occuparla c’è Sabih Khan, il dirigente chiamato a far funzionare l’enorme macchina della mela su scala globale.

Il suo nome dice poco al grande pubblico. Khan non sale sul palco durante le presentazioni degli iPhone e non si fa vedere spesso nei grandi eventi, quindi è difficile considerarlo una figura nota. Eppure su di lui ricade una pressione notevole, perché dipende dal suo lavoro qualcosa di apparentemente semplice come trovare un prodotto già disponibile in un Apple Store il giorno stesso del lancio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Sabih Khan, il COO di Apple: una formazione tra economia e ingegneria

Il percorso di Sabih Khan parte dalla Tufts University, in Massachusetts, dove ha conseguito due lauree. A prima vista sembrano lontanissime tra loro, ma alla lunga si sono rivelate perfette per arrivare dove si trova adesso: Economia e Ingegneria Meccanica. In quest’ultima disciplina ha poi ottenuto anche un master all’Istituto Politecnico Rensselaer, nello stato di New York.

Le sue prime esperienze conosciute risalgono a GE Plastics, una multinazionale specializzata nella produzione di termoplastici ad alte prestazioni impiegati in settori come l’elettronica, l’automotive e l’edilizia. Lì ha iniziato come ingegnere di sviluppo per poi diventare responsabile tecnico dei grandi clienti. Quel periodo gli ha permesso di prendere confidenza con la gestione dei rapporti con clienti e fornitori e con l’esecuzione di strategie logistiche, competenze che col tempo sono diventate centrali nel suo attuale incarico.

Trent’anni dentro Apple, da testimone a protagonista

L’ingresso in Apple avviene nel 1995, più di trent’anni fa, quando Steve Jobs non era ancora rientrato in azienda. Questo fa di Khan uno dei dipendenti con più anzianità, soprattutto tra i dirigenti. Sopra di lui si sono alternati ben cinque amministratori delegati: Michael Spindler, Gil Amelio, Steve Jobs, Tim Cook e ora John Ternus.

Nel corso della sua carriera ha assistito in prima persona ai cambiamenti più importanti della storia della società, dal ritorno di Jobs nel 1997 fino al debutto di iMac G3, iPod e iPhone. Era entrato in un produttore di computer di nicchia e si ritrova oggi in una delle multinazionali più rilevanti al mondo, con un catalogo che continua ad ampliarsi.

Il primo vero salto di carriera però arriva solo nel 2019, quando diventa Senior Vice President delle Operazioni e numero due di Jeff Williams, Direttore Operativo dal 2015 al 2025, anno del suo pensionamento. In quella posizione Khan comincia a dirigere la catena di approvvigionamento globale, supervisionando pianificazione, acquisti, produzione e controllo qualità, anche se l’ultima parola spettava sempre al suo superiore. È stata proprio l’uscita di Williams a spianargli la strada verso la promozione a Direttore Operativo lo scorso anno, con il solo CEO sopra di lui, prima Cook e adesso Ternus.

L’eredità di Tim Cook nelle mani di Khan

Il ruolo che ricopre oggi è tra i più complessi e strategici dell’azienda ed è quello che ha contribuito a trasformarla nella realtà conosciuta oggi. A renderlo un pilastro fu proprio Tim Cook, che lo esercitò dal 1998 fino al 2011, quando passò alla guida della società. Fu lui a riorganizzare i processi interni per permettere una produzione su larga scala, abbattere i costi e rispondere a una domanda mondiale in costante crescita.

Per riuscirci semplificò la rete dei fornitori, ottimizzò le scorte e rese la supply chain uno dei grandi vantaggi competitivi del marchio. Un lavoro che naturalmente non portò avanti da solo, perché pur essendo al comando poteva contare su una squadra di cui faceva parte anche Sabih Khan.

Adesso tocca a lui non solo mantenere la logistica di Apple efficiente come un ingranaggio perfetto ma anche migliorarla ulteriormente. Le sue responsabilità vanno dal reperimento dei componenti necessari a costruire un prodotto fino alla garanzia della qualità, all’organizzazione della distribuzione e all’assistenza ai clienti quando hanno bisogno di aiuto. Al controllo delle operazioni mondiali si aggiungono inoltre le iniziative sociali e l’accessibilità.

Fonte: TecnoAndroid