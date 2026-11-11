Toyota RAV4 Woodland 2027: nuove sospensioni e modalità off-road

Toyota ha deciso di dare a RAV4 Woodland qualcosa in più di un semplice look avventuroso. Con il model year 2027 la versione della gamma più vicina al mondo del fuoristrada riceve infatti modifiche concrete alle sospensioni, nuove modalità di guida e un aggiornamento sul fronte della ricarica che coinvolge tutte le varianti ibride ricaricabili del SUV giapponese.

Poco più di un anno fa la casa di Aichi aveva presentato l’ultima generazione di RAV4, offrendola per la prima volta anche negli allestimenti GR Sport e Woodland. Al debutto però la Woodland si distingueva soprattutto per qualche protezione extra sulla carrozzeria e per gli pneumatici tuttoterreno, che di fatto si limitavano ad alzare un po’ l’assetto. Niente di davvero sorprendente. Anche Hyundai aveva ammesso fin dall’inizio che i suoi modelli XRT erano in buona parte pacchetti estetici, salvo poi impegnarsi parecchio per aggiungere componenti veri capaci di dare sostanza al badge e allo stile, come dimostra la recente Palisade XRT Pro.

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Più altezza da terra e nuovi tamponi per RAV4 Woodland

Adesso sembra che Toyota stia seguendo proprio quella strada, regalando alla sua crossover dall’anima outdoor molto più delle sole gomme tassellate. Guardando l’elenco completo delle novità non sarebbe strano se qualcuno tra i primissimi acquirenti del nuovo RAV4 provasse un pizzico di invidia. Un conto è sembrare pronti per lo sterrato, un altro è avere davvero la meccanica giusta per affrontarlo. Ed è qui che RAV4 Woodland cambia passo.

Il lavoro parte da molle e ammortizzatori completamente nuovi, che portano l’altezza da terra dagli 8,5 pollici della versione precedente, circa 21,6 centimetri, a 9,1 pollici, cioè all’incirca 23,1 centimetri. Una differenza che sulla carta può sembrare contenuta ma che su un percorso accidentato si fa sentire. A completare il quadro arrivano anche nuovi tamponi di fine corsa. Quando la sospensione arriva alla massima compressione l’impatto risulta così meno brusco sia per chi siede in abitacolo sia per i componenti meccanici, che lavorano sotto uno stress minore.

Nuove modalità di guida e ricarica rapida per tutte le PHEV

Le modifiche non si fermano all’hardware. Anche il software è stato rivisto in modo significativo. Lo scorso anno la Woodland disponeva di una modalità Trail, che ora sparisce per lasciare spazio a due modalità di guida dedicate e più specifiche, chiamate Rock & Dirt e Mud & Sand. Poter indicare all’auto su quale tipo di fondo si sta viaggiando, tra rocce e terra oppure fango e sabbia, è un’aggiunta decisamente utile. Hyundai nel frattempo sta lavorando per affidare questo stesso compito all’intelligenza artificiale.

L’ultima novità riguarda l’intera famiglia di RAV4 PHEV del 2027, Woodland compresa. Tutte le versioni ibride ricaricabili ricevono infatti una presa NACS, la ricarica rapida in corrente continua e un caricatore di bordo da 11 kW. In precedenza caricatore e ricarica DC erano riservati soltanto alla Woodland e alla XSE, mentre ora diventano di serie su tutta la gamma.

Sul fronte della meccanica non ci sono stravolgimenti. Il sistema ibrido ricaricabile resta lo stesso dello scorso anno, costruito attorno a un quattro cilindri da 2,5 litri per una potenza complessiva di 321 cavalli. Per la Woodland Toyota dichiara consumi fino a 38 miglia per gallone in città, circa 16,2 km/l, 35 su strada extraurbana, intorno ai 14,9 km/l, e 37 nel ciclo combinato, ovvero circa 15,7 km/l. La SE fa un po’ meglio e arriva rispettivamente a 42, 39 e 41 miglia per gallone, valori che corrispondono più o meno a 17,9, 16,6 e 17,4 km/l. Ogni versione PHEV garantisce inoltre almeno 45 miglia di autonomia elettrica a batteria carica, cioè circa 72 chilometri percorribili senza accendere il motore termico.

Fonte: TecnoAndroid