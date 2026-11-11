Agrovoltaico in Messico: il mais diventa biscotto grazie al sole

A Santiago Xalitzintla, nello stato messicano di Puebla, alcune contadine hanno iniziato a trasformare parte del mais che coltivano in biscotti da vendere, e lo fanno sfruttando la forza del sole grazie a TONATIUH, un progetto di agrovoltaico comunitario sviluppato insieme ai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Ottica ed Elettronica (INAOE). L’iniziativa nasce da un problema che le famiglie conoscono da anni, cioè i prezzi troppo bassi pagati per i raccolti. Lo stesso impianto alimenta anche una biofabbrica dove si producono fertilizzanti per le coltivazioni.

Il principio è piuttosto semplice. L’agrovoltaico mette insieme pannelli solari e aree coltivate sullo stesso terreno, così che produzione agricola e generazione di elettricità possano andare avanti in parallelo. Oltre a sfruttare meglio il suolo, questi sistemi possono modificare temperatura e umidità, ridurre l’evaporazione dell’acqua e offrire alle piante un minimo di protezione contro gli eventi meteorologici più violenti.

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L’esperienza di Puebla rientra in uno sforzo più ampio che riguarda tutta l’America Latina. Un rapporto dell’Alleanza Agrivoltaica Latinoamericana pubblicato a marzo 2026 conta almeno 27 progetti pilota nella regione. Sono diversi tra loro per caratteristiche e livello di sviluppo, ma tutti stanno producendo conoscenze utili su come integrare il solare nei sistemi agricoli e su cosa serve per farli crescere.

Dalla pandemia ai campi della Sierra Nevada

TONATIUH ha preso forma durante la pandemia di Covid, quando la chiusura dei laboratori dell’INAOE ha spinto un gruppo di studiosi a cercare nuove applicazioni per i dispositivi fotovoltaici su cui lavoravano. Tra loro c’era Ismael Cosme Bolaños, specialista in materiali e dispositivi solari, che ha deciso di avvicinarsi alle comunità rurali per capire quali bisogni concreti quella tecnologia potesse soddisfare.

Il primo contatto è stato con i gruppi Xalitzintla por la Tierra e Tierra de Volcanes. Per due anni ricercatori e agricoltori hanno svolto una diagnosi territoriale che ha fatto emergere tre questioni collegate: gli effetti del cambiamento climatico sui raccolti, la mancanza di tecnologie pensate per i piccoli produttori e l’indebolimento della vita comunitaria. Le piogge e le gelate non seguivano più i ritmi che i contadini avevano imparato a riconoscere da generazioni. Molte famiglie dovevano arrangiarsi con altri lavori e i più giovani guardavano sempre più lontano dai campi. “Sono contadini per tradizione, per amore, per voler salvare la terra, per convinzione” racconta Cosme.

Da qui è cambiato l’approccio. Invece di limitarsi a installare pannelli, il gruppo ha iniziato a progettare i sistemi insieme agli agricoltori, integrando le loro pratiche agroecologiche. È nato così il concetto di agroecologia fotovoltaica. Il primo modulo è stato inaugurato il 31 agosto 2024 con una potenza installata di 5 kilowatt e otto aiuole biointensive dove crescono pomodori, zucche, fagiolini, ravanelli, coriandolo e bietole.

Cosa succede alle colture sotto i pannelli

L’ombra dei moduli solari modifica il microclima, cioè la combinazione di temperatura, umidità e radiazione a cui sono esposte le piante. In certe condizioni questo riduce l’evaporazione e il bisogno di irrigazione, anche se molto dipende dalla specie coltivata, dal clima e dalla configurazione dell’impianto. A Puebla sono stati installati strumenti che registrano umidità e temperatura, affiancati da analisi periodiche del terreno, e anche i contadini partecipano al monitoraggio.

Secondo Cosme le comunità sono riuscite a produrre ortaggi perfino con poca acqua disponibile e durante episodi di caduta di cenere vulcanica. I risultati sono ancora in fase di pubblicazione. Intanto l’elettricità ha aperto la strada a nuove attività. A giugno 2026 l’INAOE ha comunicato che la biofabbrica può produrre fino a 2.000 litri di biofertilizzanti al mese a beneficio di 35 appezzamenti familiari di milpa alternata ad alberi da frutto. Lo stesso sistema alimenta un essiccatore per la frutta e tre abitazioni, mentre le donne del progetto preparano biscotti di mais, farine per atole, marmellate e frutta sciroppata. Ora i ricercatori stanno valutando costi e prestazioni e lavorano per aggiungere un mulino.

Da Puebla al resto dell’America Latina

Per Luisa Sierra, direttrice esecutiva dell’Istituto di Sviluppo, Energia e Ambiente (IDEA), questi sistemi sono un’occasione per usare meglio il territorio e rispondere ai bisogni energetici locali. Alcune comunità vicine ai grandi impianti, spiega, devono ancora ricorrere a generatori diesel quando salta la corrente, per questo servono anche sistemi decentralizzati. Progetti simili esistono in Messico, Brasile, Cile, Colombia e Uruguay.

IDEA e la Iniciativa Climática de México dialogano con l’Instituto Clima e Sociedade in Brasile per favorire scambi tra comunità. “Il valore e la conoscenza che hanno le comunità sono altissimi” sottolinea Sierra. La cooperazione potrebbe allargarsi alla Repubblica Dominicana, dove alcune comunità con piccoli impianti idroelettrici stanno valutando di aggiungere il solare per far fronte alla siccità, anche se questi scambi sono ancora in fase di pianificazione.

Fonte: TecnoAndroid