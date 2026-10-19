Tesla Model Y Standard: ora è più economica, ma è anche quella da comprare? (RECENSIONE)

La Tesla Model Y Standard RWD nasce con un obiettivo preciso: rendere più accessibile uno dei SUV elettrici più conosciuti della gamma, mantenendo gli elementi fondamentali del progetto. La carrozzeria è quella di una vettura pensata per la famiglia e per i viaggi, con cinque posti, un abitacolo dominato dal touchscreen centrale e un vano di carico capace di adattarsi a esigenze molto diverse. La differenza rispetto alle versioni superiori non si misura soltanto nel prezzo, ma anche nelle prestazioni, nella dotazione e in alcune scelte di configurazione.

Il listino di riferimento della versione Standard RWD è di circa 42.497 euro, prima dell’IPT e di eventuali spese o opzioni da verificare nel configuratore al momento dell’ordine. Nel caso dell’esemplare in Blu Costiero, la vernice comporta un sovrapprezzo di 1.300 euro rispetto alla tinta base, portando il totale indicativo a circa 43.797 euro, sempre prima dell’IPT e di altri eventuali extra. È un aspetto da considerare quando si parla di Tesla più economica: la soglia d’ingresso è una cosa, il prezzo dell’auto configurata secondo i propri gusti è un’altra. La domanda, quindi, non è semplicemente se questa Model Y costi meno delle altre. Bisogna capire se la versione d’accesso conservi le qualità più importanti per l’utilizzo quotidiano e se le rinunce siano accettabili per chi cerca un SUV elettrico spazioso, tecnologico e adatto anche alle percorrenze più lunghe.

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Design e dimensioni: un SUV di quasi 4,8 metri

La Model Y Standard mantiene la carrozzeria alta e slanciata che caratterizza il modello, con un frontale pulito e una linea del tetto che scende verso la parte posteriore. L’impostazione privilegia l’efficienza aerodinamica e lo sfruttamento dello spazio interno, senza ricorrere a un design ricco di elementi decorativi. La vernice Blu Costiero aggiunge una nota cromatica più riconoscibile, ma il suo costo extra va valutato insieme al prezzo finale della configurazione.

Le dimensioni confermano che non siamo di fronte a un SUV compatto. La lunghezza complessiva è di 4.797 mm, la larghezza raggiunge 1.982 mm con gli specchietti ripiegati e 2.129 mm con gli specchietti aperti, mentre l’altezza è di 1.621 mm. Il passo misura 2.890 mm: è un dato particolarmente rilevante perché contribuisce a definire lo spazio disponibile nell’abitacolo e la proporzione tra le due file di sedili. Peccato solamente per l’altezza da terra, solo 152 mm a vuoto, un dettaglio non da poco, che porta a prestare attenzione durante le discese in garage o nei tornanti con una elevata pendenza.

Queste misure si traducono in una vettura che può essere comoda per i passeggeri, ma che richiede attenzione nei parcheggi stretti e nelle strade urbane più anguste. La larghezza con gli specchietti aperti, in particolare, è un dato da non sottovalutare quando si entra in un box o si affrontano passaggi limitati. Anche l’apertura del portellone (elettroattuato) merita attenzione: secondo il manuale, in base alla configurazione può arrivare a circa 2,4 metri di altezza, un dettaglio importante nei garage con soffitti bassi. La massa a vuoto dichiarata è di 1.906 kg, un valore significativo ma coerente con un SUV elettrico di queste dimensioni. I cerchi disponibili sono da 18 o 19 pollici: la scelta può influire sull’aspetto estetico e sul comportamento su strada, ma prima di decidere conviene verificare le caratteristiche esatte della configurazione, comprese le eventuali differenze nell’autonomia omologata, ricordando comunque che di serie è prevista con i 18 pollici e copricerchi (no cerchi in lega).

Abitacolo: il touchscreen da 16 pollici al centro di tutto

Entrando nella Model Y Standard, la prima caratteristica che cattura l’attenzione è la plancia essenziale. Tesla concentra gran parte delle funzioni in un touchscreen centrale da 16 pollici, che diventa il punto di riferimento per la navigazione, la climatizzazione, l’intrattenimento e numerose impostazioni dell’auto. L’assenza di una grande quantità di pulsanti fisici rende l’ambiente visivamente ordinato, ma comporta anche un periodo di adattamento per chi è abituato a comandi tradizionali. Questa filosofia ha vantaggi e limiti. Da una parte, l’interfaccia permette di accedere a molte funzioni attraverso un unico sistema e può ricevere aggiornamenti software. Dall’altra, alcune operazioni richiedono di distogliere lo sguardo dalla strada per individuare il comando sul display. È quindi una soluzione che va valutata anche dal punto di vista ergonomico, non soltanto per la qualità dello schermo o per la pulizia del design.

L’abitacolo della Tesla Model Y Standard è uno spazio essenziale, con sedili anteriori riscaldati e rivestimenti morbidi. La configurazione è a cinque posti e il manuale fornisce misure precise per capire quanto spazio sia disponibile: davanti ci sono circa 1.016 mm per la testa e 1.063 mm per le gambe; dietro, rispettivamente, 982 mm e 1.029 mm. Sono valori che aiutano a inquadrare l’abitabilità, anche se la comodità effettiva dipende dalla statura dei passeggeri, dalla posizione dei sedili anteriori e dalle preferenze personali. Anche le misure trasversali sono generose. Lo spazio per le spalle è di circa 1.435 mm nella prima fila e 1.386 mm nella seconda, mentre quello per i fianchi misura 1.371 mm davanti e 1.283 mm dietro. La Model Y può quindi accogliere cinque persone senza alcuna difficoltà, garantendo comodità e sicurezza per tutti i passeggeri. Gli interni sono qualitativamente eccellenti, troviamo il misto tessuto e pelle vegana, con inserti piacevoli sia alla vista che al tatto; le plastiche, sebbene si noti la volontà di risparmiare un pochino, sono comunque ottime e di livello superiore.

Bagagliaio e capacità di carico: uno dei suoi punti di forza

La versatilità è uno degli aspetti più interessanti della Model Y Standard. La capacità è di 835 litri dietro la seconda fila con i sedili posteriori in posizione normale e un vano bagagli anteriore da 114 litri. Quest’ultimo, spesso chiamato frunk, è utile per separare piccoli oggetti, cavi di ricarica o accessori dal contenuto del bagagliaio principale. Abbattendo i sedili posteriori, il volume dietro la prima fila arriva a 2.004 litri. La capacità massima complessiva dichiarata raggiunge 2.118 litri, includendo i diversi vani di carico e secondo il metodo di misurazione utilizzato da Tesla. È importante non interpretare questo numero come il volume del solo bagagliaio posteriore con cinque persone a bordo: in quest’ultima condizione, il manuale indica una capacità di carico totale di 949 litri.

Questa organizzazione rende la Model Y adatta a situazioni molto differenti: dalla spesa settimanale alle valigie per una vacanza, fino al trasporto di oggetti ingombranti quando la seconda fila viene ripiegata. La forma del portellone e l’apertura ampia possono facilitare il caricamento, mentre il vano anteriore aggiunge una soluzione pratica per gli oggetti che si preferisce tenere separati.

Motore, trazione e prestazioni: 7,2 secondi da 0 a 100 km/h

La Standard adotta una configurazione a trazione posteriore, con un motore elettrico che privilegia l’efficienza e un’erogazione progressiva. Le schede tecniche riportano una potenza di picco di circa 220 kW, equivalenti a 299 CV, mentre la potenza omologata può risultare inferiore a seconda del criterio utilizzato. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 7,2 secondi. Non è una prestazione da versione sportiva, ma è un dato adeguato per un SUV destinato soprattutto agli spostamenti quotidiani e ai viaggi. La risposta immediata tipica della propulsione elettrica può rendere agevoli le ripartenze e gli inserimenti nel traffico, senza dover attendere la salita di giri di un motore termico.

La trazione posteriore rappresenta inoltre una scelta tecnica precisa: rispetto a una configurazione a doppio motore e trazione integrale, è una soluzione più semplice, coerente con l’obiettivo di contenere costi e consumi. In cambio, chi affronta spesso fondi a bassa aderenza o desidera le prestazioni delle varianti superiori dovrà valutare se questa configurazione risponde alle proprie esigenze. Il dato da tenere a mente è che la Model Y Standard non cerca di distinguersi per l’accelerazione estrema. Il suo punto di equilibrio è nella combinazione tra prestazioni sufficienti, autonomia dichiarata e spazio a bordo. È proprio qui che si misura il senso della versione d’accesso.

Autonomia e consumi: 525 km WLTP

Tesla dichiara per la Model Y Standard RWD un’autonomia fino a 525 km nel ciclo WLTP e un consumo energetico ufficiale di 14,0 kWh ogni 100 km, con emissioni di CO₂ allo scarico pari a zero e classe di efficienza A. Sono valori utili per confrontare modelli e configurazioni, ma non vanno confusi con una promessa di percorrenza identica in tutte le condizioni. Nell’utilizzo reale, l’autonomia dipende dalla velocità, dalla temperatura esterna, dal dislivello, dal carico trasportato, dalla pressione degli pneumatici e dall’uso del climatizzatore. La guida autostradale sostenuta tende a richiedere più energia rispetto a un percorso a velocità moderate; in inverno, inoltre, la gestione termica dell’abitacolo e della batteria può incidere sulla distanza percorribile.

Il consumo dichiarato di 14,0 kWh/100 km è interessante sulla carta, ma per stimare il costo degli spostamenti bisogna considerare anche il prezzo dell’energia. Ricaricare a casa con una tariffa favorevole può offrire un vantaggio economico significativo rispetto al rifornimento di un’auto a benzina; affidarsi prevalentemente alle colonnine rapide pubbliche può invece ridurre questa differenza, in funzione delle tariffe applicate. Per questo motivo, i 525 km WLTP vanno letti come un riferimento comparativo, non come il chilometraggio che si deve necessariamente ottenere in autostrada o durante l’inverno. Prima dell’acquisto, è utile rapportare il dato ai propri tragitti abituali e alla disponibilità di ricarica domestica o sul luogo di lavoro.

Ricarica: potenza massima di 175 kW

La Model Y Standard RWD supporta una potenza massima dichiarata di 175 kW presso i Supercharger compatibili. Tesla indica la possibilità di aggiungere fino a 254 km di autonomia in 15 minuti, un valore che dipende dalle condizioni di ricarica e dal metodo utilizzato per calcolare la distanza recuperata.

La potenza massima non viene mantenuta necessariamente durante tutta la sessione: il livello di carica della batteria, la sua temperatura e le condizioni della colonnina influenzano la velocità effettiva. Per sfruttare meglio una sosta rapida è quindi utile arrivare al punto di ricarica con la batteria preparata alla sessione, seguendo le indicazioni del sistema di navigazione quando si pianifica una fermata presso un Supercharger. La rete Tesla è uno degli elementi che possono rendere più semplice organizzare i viaggi in elettrico. Il sistema di navigazione permette di pianificare il percorso considerando le soste di ricarica, mentre la disponibilità delle stazioni e le informazioni mostrate dall’auto aiutano a gestire gli spostamenti.

La differenza rispetto alle versioni con potenze di ricarica superiori è da considerare soprattutto per chi percorre spesso lunghe distanze. Per l’uso quotidiano, invece, la possibilità di ricaricare a casa o durante le soste prolungate può pesare più della potenza di picco. Il modo in cui si ricarica abitualmente è uno dei fattori decisivi per capire se la Model Y Standard sia davvero conveniente.

Infotainment, app e funzioni digitali

Credits: TecnoAndroid

Il sistema multimediale non si limita alla navigazione. Tesla include funzionalità come Tesla Theater, per accedere a contenuti d’intrattenimento quando le condizioni lo consentono, e Tesla Arcade, con giochi utilizzabili tramite touchscreen o volante e supporto per controller Bluetooth compatibili. È presente anche Caraoke, mentre la Camp Mode permette di mantenere attive determinate funzioni dell’abitacolo durante le soste, nei limiti previsti dal sistema.

L’app Tesla estende diverse operazioni allo smartphone: può essere utilizzata per controllare alcune funzioni del veicolo, gestire la climatizzazione a distanza e utilizzare il telefono come chiave. La disponibilità di ciascuna funzione può dipendere dalla configurazione e dalle condizioni operative. Sono strumenti che aumentano la praticità quotidiana, specialmente quando si vuole preparare l’abitacolo prima di salire a bordo. Tra le funzioni disponibili figurano anche Pet Mode, pensata per gestire la climatizzazione quando si lascia temporaneamente un animale in auto, e Sentry Mode (o modalità Sentinella), che utilizza le telecamere e i sistemi del veicolo per monitorare l’ambiente circostante quando l’auto è parcheggiata. Queste modalità vanno usate seguendo le indicazioni Tesla e le regole applicabili, senza considerarle un sostituto della supervisione o delle normali precauzioni.

Sicurezza e assistenza alla guida

La dotazione di sicurezza comprende sistemi di assistenza attiva come avviso di collisione anteriore, frenata automatica d’emergenza e prevenzione dell’uscita dalla corsia. Le telecamere anteriori e le visualizzazioni relative all’area laterale e all’angolo cieco contribuiscono a fornire informazioni al conducente durante la marcia e le manovre.

È importante, però, distinguere i sistemi di sicurezza attiva dalle funzioni di guida assistita più avanzate. Per il mercato italiano, la disponibilità delle funzionalità può differire da quella prevista in altri Paesi: Tesla Assisted Driving non va considerato automaticamente incluso o disponibile in Italia. La dotazione effettiva deve essere verificata sulla configurazione venduta e sul software installato. Questi sistemi sono un supporto e non sostituiscono l’attenzione di chi guida. Le telecamere possono essere influenzate da sporco, pioggia, scarsa visibilità o altre condizioni ambientali; il conducente deve quindi restare responsabile del controllo del veicolo e seguire le istruzioni riportate nel manuale.

Prezzo e compromessi: quanto conviene la Standard?

Il principale argomento a favore della Model Y Standard RWD è la possibilità di accedere al formato Model Y con un prezzo di partenza più contenuto rispetto alle varianti superiori. La dotazione essenziale non elimina però le caratteristiche che definiscono il modello: cinque posti, grande capacità di carico, display da 16 pollici e autonomia WLTP di 525 km rimangono elementi centrali della proposta.

Le rinunce rispetto alle versioni più costose vanno considerate in funzione dell’utilizzo, e riguardano solamente alcune dotazioni estetiche, non software o prestazionali. Riassumendole brevemente: gli interni sono in tessuto e pelle vegana (non tutta pelle vegana traforata), i fari sono a LED (ma non adattivi Matrix), i sedili anteriori sono solo riscaldati (non ventilati), i posteriori sono classici (non riscaldati e ventilati), oltre a non essere regolabili elettricamente (i posteriori), mancano le barre LED che uniscono i gruppi ottici anteriori e posteriori, gli altoparlanti sono 7 e non 9, ovviamente una batteria meno capiente (non è long range) e prestazioni in accelerazione inferiori (sebbene velocità massima sia sempre di 202 km/h).

Conclusioni

Credits: TecnoAndroid

La Tesla Model Y Standard RWD è interessante perché conserva gli aspetti più pratici del progetto: un abitacolo spazioso, un bagagliaio molto versatile, un sistema multimediale centrale e un’autonomia dichiarata di 525 km. La potenza di picco di circa 299 CV e lo scatto da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi sono coerenti con una versione che punta più all’equilibrio che alla sportività. Il suo punto di forza è la capacità di adattarsi a utilizzi diversi, dalla quotidianità ai viaggi, mentre il principale elemento da valutare è il rapporto tra prezzo e dotazione. La versione più economica della gamma non è necessariamente quella giusta per tutti: dipende dalle esigenze di guida, dalle funzioni desiderate e dal tipo di ricarica a disposizione.

Personalmente, considererei soprattutto tre aspetti prima dell’acquisto: la praticità del touchscreen, le dimensioni importanti della carrozzeria e l’autonomia realmente necessaria nei propri spostamenti. Sono elementi che incidono sull’esperienza di ogni giorno più di una singola cifra tecnica. A prescindere da tutto quello che vi abbiamo detto, riteniamo davvero difficile trovare di meglio, in termini soprattutto di prestazioni, consumi e dotazioni software/ADASS, in questa fascia di prezzo.

Fonte: TecnoAndroid