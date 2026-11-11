PlayStation Store si aggiorna: nuova sezione hardware e PS VR2

Sony ha aggiornato il PlayStation Store su console senza alcun annuncio ufficiale, aggiungendo una sezione hardware che la community aspettava da tempo. Non ci sono stati comunicati né presentazioni in grande stile. La novità è semplicemente comparsa all’interno del negozio digitale ed è stata notata da diversi utenti. Si tratta di uno spazio dedicato interamente ai dispositivi fisici, organizzato in varie sottocategorie con un obiettivo molto concreto: rendere più rapida e intuitiva la navigazione e l’acquisto di periferiche e piattaforme.

Quella che a prima vista può sembrare una modifica di poco conto tocca in realtà un aspetto pratico molto atteso dai giocatori. La nuova sezione hardware raccoglie piattaforme e periferiche in un’area unica e ordinata, consultabile direttamente dall’interfaccia del negozio. In pratica basta accendere la console e aprire lo store per avere sotto mano l’offerta di dispositivi già suddivisa per categorie, con un percorso d’acquisto decisamente più snello rispetto al passato.

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PS5 Pro, scorte scarse e il ritorno dei bagarini

Il nuovo hub arriva in un momento particolare, soprattutto per chi è ancora a caccia di una PlayStation 5 Pro. La versione di fascia alta della console Sony si è rivelata finora piuttosto difficile da trovare sul mercato. A complicare le cose contribuisce l’avvicinarsi del lancio di GTA 6, uno dei titoli più attesi in assoluto. Con l’uscita di Grand Theft Auto 6 sempre più vicina, l’interesse per il modello più potente della famiglia PS5 è inevitabilmente cresciuto.

Come spesso accade quando le unità disponibili scarseggiano, è tornato puntuale anche il fenomeno del bagarinaggio. Gli scalper hanno ripreso a fare incetta di console per poi rimetterle in vendita a cifre esorbitanti su piattaforme d’asta come eBay, lasciando a mani vuote chi vorrebbe semplicemente pagare il prezzo previsto. In questo contesto una vetrina ufficiale integrata nel PlayStation Store diventa un punto d’appoggio in più per tenere d’occhio le disponibilità a prezzo di listino, senza passare per intermediari.

La sorpresa PlayStation VR2 e il possibile arrivo su web e app

Tra le varie sottosezioni ce n’è una che ha incuriosito parecchio, quella riservata a PlayStation VR2. La sua comparsa ha colto di sorpresa la community, e il motivo è legato alle recenti scelte commerciali di Sony. Nei mesi scorsi l’azienda aveva infatti iniziato a rimuovere progressivamente il visore per la realtà virtuale e i relativi accessori dal catalogo di PlayStation Direct, il proprio store proprietario. Ritrovarlo ora in bella mostra nella nuova area dedicata ai dispositivi va quindi in una direzione diversa rispetto a quei segnali.

Per il momento la categoria dedicata all’hardware è visibile soltanto accedendo al PlayStation Store direttamente da PS5. Non è escluso però che nelle prossime settimane la funzione venga estesa anche alla versione browser del negozio digitale e alla PlayStation App per dispositivi mobili. In quel caso l’esperienza d’acquisto diventerebbe uniforme su tutte le piattaforme dell’ecosistema Sony, con la stessa vetrina consultabile da console, da computer e da smartphone.

Fonte: TecnoAndroid