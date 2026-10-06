Xbox, dal disco fisico alla licenza digitale: ora per tutti

Il disco Xbox diventa digitale e il programma che lo rende possibile è ora disponibile per tutti i possessori di Xbox Series X e Xbox One. Il funzionamento è piuttosto lineare, perché basta inserire nella console un gioco fisico supportato per ottenere una licenza digitale associata al proprio account. Fanno eccezione i titoli Xbox 360, che restano fuori da questa possibilità.

Si tratta di una novità che tocca da vicino chi negli anni ha accumulato una collezione di giochi su supporto ottico e si ritrova con scaffali pieni di custodie. Con questa iniziativa il disco Xbox smette di essere l’unico modo per accedere a un titolo e diventa, in pratica, la chiave per sbloccarne una versione digitale che rimane legata al profilo dell’utente. L’apertura a tutto il pubblico segna un passaggio importante, visto che ora la funzione non è più riservata a una cerchia ristretta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona la conversione da fisico a digitale

Il cuore del programma sta tutto in un gesto che chiunque abbia una console conosce bene, cioè inserire il disco nel lettore. Da lì il sistema riconosce il gioco fisico, verifica che rientri tra quelli supportati e assegna una licenza digitale collegata all’account. Non c’è bisogno di passaggi complicati né di procedure particolari, almeno stando a quanto descritto nella presentazione dell’iniziativa.

Il dettaglio più rilevante è proprio il legame con l’account. La copia digitale non vive sul singolo disco ma viene associata al profilo personale, e questo cambia il rapporto con il proprio catalogo di giochi. Un titolo acquistato tempo fa in formato fisico entra a far parte della libreria digitale, con tutto ciò che ne deriva in termini di gestione. Va sottolineato però che non tutti i giochi sono compresi, perché la conversione riguarda soltanto i titoli supportati.

La compatibilità riguarda sia Xbox Series X sia Xbox One, quindi sia l’attuale generazione sia quella precedente. Questo allarga parecchio la platea delle persone potenzialmente interessate, considerando quante console della famiglia sono ancora in uso nelle case di tanti giocatori.

I limiti del programma e l’esclusione dei titoli Xbox 360

Non tutto il catalogo storico può essere trasformato. I giochi Xbox 360 restano esclusi dal programma, e questo rappresenta il limite più evidente dell’iniziativa per chi possiede ancora molti titoli di quella generazione. Chi sperava di convertire anche i classici di quell’epoca dovrà quindi tenersi stretti i dischi originali.

Per il resto la funzione si rivolge ai titoli supportati sulle due console indicate, con l’idea di offrire una seconda vita digitale ai dischi Xbox che molti utenti hanno comprato nel corso degli anni. L’operazione resta comunque vincolata alla lista dei giochi compatibili, dunque prima di inserire un disco conviene verificare che sia effettivamente tra quelli ammessi.

Il programma che rende digitale il disco Xbox è ora accessibile a tutti i possessori di Xbox Series X e Xbox One, con la sola esclusione dei titoli Xbox 360.

Fonte: TecnoAndroid