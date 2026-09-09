iOS 27 porta l’AI in HomeKit: notifiche riassunte e video 4K

Con iOS 27 Apple HomeKit smette di essere il fanalino di coda dell’ecosistema e inizia finalmente a sfruttare l’intelligenza artificiale, portando nell’app Casa notifiche riassunte, riconoscimento più preciso di volti e animali e registrazioni video in 4K. Il grosso dell’attenzione, come sempre, se lo prende Siri, ma chi ha riempito casa di accessori compatibili troverà parecchia sostanza anche altrove. E no, la nuova Siri sul HomePod non arriva ancora, anche se tutto lascia pensare che manchi poco.

Il punto è che HomeKit per anni è rimasto una piattaforma solida ma un po’ ferma, buona per accendere le luci e poco altro. Adesso qualcosa si muove davvero, e si muove nella direzione che gli utenti chiedevano da tempo, cioè meno rumore e più informazioni utili.

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Apple Intelligence entra nell’app Casa

La novità più concreta di iOS 27 è l’integrazione con Apple Intelligence. Fino a oggi HomeKit non aveva mai toccato le funzioni di AI, ora invece l’app Casa è in grado di riassumere le notifiche importanti, per esempio quando qualcuno viene rilevato davanti alla porta oppure quando un sensore individua del fumo. Chi convive con tre o quattro telecamere e un campanello smart sa bene di cosa si parla, la schermata di blocco che diventa un muro di avvisi tutti uguali. Quel problema, almeno sulla carta, viene ridimensionato.

Le telecamere guadagnano anche un riconoscimento più affidabile di volti e animali, sempre grazie all’AI. E c’è un dettaglio che fa la differenza nell’uso quotidiano, perché l’app Casa unisce i filmati provenienti da più dispositivi per mostrare lo stesso evento da angolazioni diverse. Se una persona attraversa le stanze, la sequenza viene ricostruita in ordine, telecamera dopo telecamera.

Ogni clip arriva accompagnata da una breve descrizione generata dall’AI, quindi non serve guardarsi cinque minuti di video per capire cosa è successo. Si possono anche cercare gli eventi catturati dalle telecamere, e i filmati vengono registrati in 4K, un salto di qualità notevole rispetto alla nitidezza a cui il sistema aveva abituato finora.

Chi possiede una o più Apple TV ha un motivo in più per aggiornare, dato che l’app Casa consente ora di aggiornare il software di tutte le Apple TV in un colpo solo. In generale l’affidabilità dell’applicazione è stata migliorata, cosa che chiunque abbia visto un accessorio segnato come non risponde apprezzerà parecchio.

HomePad e nuovi accessori all’orizzonte

Al di là del software, si muove anche l’hardware. Alcuni prodotti non sono stati annunciati ufficialmente ma sembrano ormai a un passo dal debutto, e i riferimenti trovati nel codice interno rilasciato dalla stessa Apple rendono la faccenda piuttosto credibile.

Nell’elenco figura una nuova generazione di HomePod mini e un dispositivo inedito chiamato HomePad, che dovrebbe fondere HomePod e iPad in un unico prodotto. Un po’ la risposta di Cupertino all’Amazon Echo Show, insomma. Sembra inoltre che HomePad disponga di una galleria di quadranti chiamata Faces, simile a quella di Apple Watch. Nei laboratori c’è anche un robot da tavolo, ma quel progetto difficilmente vedrà la luce a breve.

Tutte le funzioni descritte fanno parte di iOS 27 e arriveranno con l’aggiornamento. Chi non vuole aspettare può iscriversi all’Apple Beta Program per provarle in anticipo, tenendo però presente che le versioni beta possono risultare instabili e conviene installarle su un dispositivo secondario, così da non ritrovarsi con il telefono principale fuori uso nel caso qualcosa vada storto.