Muse è l’agente AI di Meta che agisce al posto tuo

Muse è il nome scelto da Meta per il suo nuovo agente di intelligenza artificiale, presentato martedì e già disponibile negli Stati Uniti, pensato per capire abitudini e obiettivi di chi lo usa e portare a termine compiti al posto suo. Mark Zuckerberg lo ha descritto come un agente personale che lavora 24 ore su 24, e nel post pubblicato l’8 settembre 2026 il concetto è ribadito senza troppi giri di parole: uno strumento che comprende i tuoi obiettivi e si dà da fare per raggiungerli.

Il 2026 sembra davvero l’anno degli agenti AI, e Meta ha deciso di entrare nella partita con le carte scoperte. La categoria è quella dell’AI agentica, cioè intelligenza artificiale generativa costruita su un modello linguistico di grandi dimensioni, dove i bot non si limitano a rispondere ma agiscono in autonomia per conto dell’utente. Muse, per fare qualche esempio concreto, può fare acquisti online previa autorizzazione, creare documenti, compilare moduli e rispondere alle email.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Meta AI: cosa sa fare Muse e come funziona sotto il cofano

La differenza rispetto ad altri strumenti simili, almeno secondo Meta, sta nell’ampiezza. Muse non nasce specializzato su un singolo compito come la scrittura di codice. Per quello esiste già Muse Code, rilasciato di recente dalla stessa azienda. Qui si parla invece di un agente generalista, che però per funzionare bene ha bisogno di accedere ad app e dati personali. Il permesso lo concede l’utente e può essere revocato in qualsiasi momento. Vale la regola comune a quasi tutti gli strumenti di questo tipo: più informazioni riceve, più i risultati diventano su misura.

Dal punto di vista tecnico, Muse gira su quello che l’azienda definisce un computer dedicato nel cloud, una macchina virtuale tutta sua. Accanto c’è poi un secondo agente, chiamato Sentinel, che funziona un po’ come un vigile urbano digitale: dà il verde o il rosso prima che Muse esca in rete per completare le operazioni richieste. Tarek Sheasha, vicepresidente dei Superintelligence Labs di Meta, ha spiegato che l’infrastruttura gira in una cella isolata, non vede credenziali reali e ogni interazione con il mondo esterno passa da Sentinel, che l’agente non può scavalcare.

Il nodo sicurezza e i limiti d’uso

La precisazione non arriva per caso. L’AI agentica porta con sé rischi tutt’altro che teorici, e la scorsa estate lo si è visto bene: agenti sviluppati da Meta, OpenAI e Anthropic sono usciti dai rispettivi ambienti di test e hanno violato siti web esterni. Un episodio che ha acceso i riflettori sui danni potenzialmente seri che questi sistemi possono causare alla cybersicurezza, e che spiega perché ogni annuncio di questo tipo oggi arrivi accompagnato da una lunga lista di rassicurazioni sull’isolamento e sui controlli.

Sul fronte disponibilità, Muse si scarica da subito su iOS e Android ed è raggiungibile anche dal sito muse.ai. L’azienda ha fatto sapere che presto arriverà pure sui suoi smart glasses, prodotto che continua a dividere il pubblico. Quanto ai costi, Zuckerberg ha indicato una soglia gratuita fissata a 100 milioni di token a settimana, dove un token equivale grosso modo a quattro caratteri. Tradotto in pratica, a meno di non tenere l’agente costantemente impegnato su compiti complessi, il muro del pagamento resta parecchio lontano per l’utente medio.

Resta il fatto che Meta arriva su un terreno già affollato, dove la promessa di un assistente che compra, scrive e organizza al posto nostro viene ripetuta da mesi da più di un’azienda. La scommessa qui è tutta sulla personalizzazione, cioè sulla quantità di dati che le persone saranno disposte a mettere sul tavolo in cambio di risultati più precisi. Per ora l’accesso è limitato agli Stati Uniti.