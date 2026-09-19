YouTube blocca il profilo sulla TV con un codice a 4 cifre

Guardare YouTube sulla TV di casa è diventato un gesto talmente abituale che il problema, alla fine, era uno solo: chiunque passi davanti al televisore può entrare nel profilo altrui e stravolgere i consigli. Google ha deciso di metterci una pezza con una funzione chiamata blocco account, pensata proprio per le smart TV condivise, che permette di proteggere il proprio profilo con un codice a quattro cifre. Una novità piccola nella forma, ma che risolve una delle seccature più diffuse tra chi vive con famiglia o coinquilini.

Il contesto aiuta a capire perché Mountain View ci tenga tanto. YouTube è una delle applicazioni più scaricate sul Google Play Store e nel 2025 l’amministratore delegato Neal Mohan aveva scritto, in un post ufficiale, che ormai le persone guardano YouTube più sul televisore che sullo smartphone. Con numeri simili, l’incentivo a migliorare l’esperienza sul grande schermo è enorme, e infatti quest’anno le modifiche dedicate agli utenti smart TV si sono susseguite a ritmo serrato. Il blocco account è l’ultima arrivata.

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Come funziona il codice a quattro cifre

Sulla pagina di supporto ufficiale, Google spiega che la funzione nasce per dare “tranquillità” a chi condivide il dispositivo. Il meccanismo è semplice e non richiede competenze particolari: una volta impostato il codice a quattro cifre, cronologia delle ricerche, iscrizioni e raccomandazioni personali restano riservate. Nessun altro può aprire quel profilo senza conoscere la combinazione.

C’è anche un dettaglio comodo, di quelli che fanno la differenza nell’uso quotidiano. Non serve per forza armeggiare con il telecomando per digitare il codice, spesso un’operazione lenta e imprecisa. L’applicazione mobile di YouTube è in grado di sbloccare l’account direttamente sul televisore, il che rende tutta la procedura decisamente più rapida. Per attivarla, il percorso è breve. Basta aprire l’applicazione YouTube sulla TV, selezionare il proprio account dal menu di navigazione a sinistra, toccare il piccolo pulsante delle impostazioni che compare sotto l’account e seguire le istruzioni a schermo per impostare il codice. Fine. Va da sé che condividere quel codice con chi sta nella stessa stanza vanificherebbe l’intero scopo dell’operazione.

Cosa fare se il codice viene dimenticato

Capita, ovviamente. Il blocco account YouTube prevede la possibilità di reimpostare la combinazione, anche se la procedura passa da una disattivazione temporanea. Sulla schermata di blocco compare l’opzione “Codice dimenticato?”, che consente di disabilitare la protezione e poi configurarla nuovamente da zero. Non è la soluzione più elegante immaginabile, ma evita di restare tagliati fuori dal proprio profilo.

Un altro aspetto interessante riguarda la disponibilità. La funzione non è legata a una regione specifica né a un mercato pilota. Stando alla pagina di supporto di Google, il rilascio riguarda “la maggior parte delle smart TV, dei dispositivi di streaming e delle console da gioco a livello globale”. Significa che il blocco non è pensato solo per i televisori intelligenti in senso stretto, ma copre l’intero ecosistema di apparecchi su cui l’applicazione gira abitualmente nei salotti.

Il profilo ospite resta un’alternativa

Per chi non vuole complicarsi la vita con codici e configurazioni, resta valida l’opzione già presente su tutti questi dispositivi: l’accesso come ospite. YouTube consente di guardare video senza creare un profilo, quindi senza lasciare tracce nella cronologia di nessuno. È la scelta più immediata quando in casa arriva un amico che vuole mostrare un video e non ha senso passare da un account personale. Il risultato complessivo è un’applicazione che inizia finalmente a comportarsi come un servizio davvero multiutente sul televisore, con profili separati e protetti invece di un unico spazio aperto a chiunque prenda in mano il telecomando. La protezione con codice a quattro cifre è già in distribuzione e, sui dispositivi compatibili, compare direttamente nelle impostazioni dell’account.

Fonte: TecnoAndroid