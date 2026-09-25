Xiaomi Watch S5 41 mm debutta con HyperOS 4 a bordo

Con la presentazione dei nuovi Xiaomi 18 Pro e Pro Max è arrivato al polso anche Xiaomi Watch S5 41 mm, la versione con cassa più piccola dello smartwatch che il pubblico italiano conosce ormai da mesi. Il modello da 46 mm era sbarcato in Cina a marzo e in Italia verso fine maggio, quindi la formula non è nuova. Cambia il formato, cambia qualche dettaglio costruttivo e soprattutto cambia il software, perché questa variante compatta è il primo dispositivo del produttore cinese a nascere già con HyperOS 4 installato a bordo.

Non è un particolare da poco, considerando che di solito le nuove versioni del sistema operativo debuttano sugli smartphone di punta e solo dopo scendono verso gli accessori. Qui il percorso si inverte, con un orologio a fare da apripista. Sul mercato cinese arriva anche un’altra aggiunta interessante, ovvero una versione aggiornata di WeChat pensata per il polso, che permette la dettatura vocale e le risposte rapide senza tirare fuori il telefono dalla tasca. Una comodità che, per ovvie ragioni di diffusione dell’app, riguarda soprattutto chi vive e lavora in Cina.

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Schermo e materiali di Xiaomi Watch S5 41 mm

Credits: TecnoAndroid

Il pannello è un AMOLED da 1,32 pollici con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e luminosità di picco che tocca i 3.000 nit. Numeri che, tradotti in pratica, significano fluidità nelle animazioni e leggibilità anche sotto il sole pieno, che per uno smartwatch resta la prova più severa. La cassa circolare è in acciaio inossidabile, spessa 9,9 mm e leggera, appena 36 grammi senza cinturino, un valore che rende la variante da 41 mm adatta anche a polsi più sottili o semplicemente a chi non ama gli orologi ingombranti.

La ghiera, invece, è in ceramica, una scelta che punta più sull’estetica e sulla resistenza ai graffi che sulla leggerezza. Le colorazioni disponibili sono tre, Black, Sea Salt Blue e Ceramic White, quindi una classica scura, una più fresca sul versante azzurro e una candida pensata per chi cerca un look elegante. Nel complesso il design non si allontana dal fratello maggiore, riprende le stesse linee e la stessa impostazione da orologio tradizionale, con quel tocco di materiali nobili che il produttore cinese ha spinto parecchio negli ultimi anni.

Cosa cambia rispetto al modello da 46 mm

Credits: TecnoAndroid

La differenza principale sta nelle dimensioni, ed è esattamente il punto: Xiaomi Watch S5 nella versione grande esiste già, funziona, ed è stato accolto bene. Il formato compatto serve a coprire una fascia di utenti che il 46 mm lasciava scoperta, senza stravolgere la proposta. Praticamente non c’è nessuna rivoluzione, solo un adattamento di taglia che allarga il pubblico potenziale.

L’elemento che invece distingue davvero le due versioni è il software. Il debutto di HyperOS 4 su un indossabile racconta qualcosa della strategia dell’azienda, che tende a costruire un ecosistema dove telefoni, orologi e altri dispositivi condividono la stessa base e gli stessi automatismi. Chi possiede già uno smartphone del marchio, in teoria, dovrebbe trovare un’integrazione più immediata tra le notifiche, i comandi vocali e la gestione delle app.

Per ora la presentazione è avvenuta in Cina, insieme alla nuova coppia di top di gamma. Sul fronte italiano non sono stati comunicati prezzi né tempistiche precise, ma il precedente del modello da 46 mm, arrivato in Europa a circa due mesi di distanza dall’esordio cinese, offre un’indicazione su come potrebbe muoversi anche questa versione più piccola di Watch S5.

Fonte: TecnoAndroid