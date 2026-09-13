Xiaomi Auto sbarca in Europa nel 2027: si parte dalla Germania

Lo sbarco di Xiaomi in Europa ha finalmente una data e un punto di partenza preciso: 2027, con la Germania scelta come primo mercato di riferimento. Non si tratta più di un’ipotesi buttata lì per alimentare le voci di corridoio, il costruttore cinese ha confermato che le proprie automobili arriveranno nel Vecchio Continente e che Monaco di Baviera sarà il perno di tutta l’operazione. Del resto proprio lì, nel 2025, è stato aperto il primo centro europeo di ricerca, sviluppo e design del marchio, una struttura pensata per adattare le vetture ai gusti e alle abitudini di chi guida da questa parte del mondo.

Perché Xiaomi Auto ha scelto proprio la Germania

La Germania funziona come banco di prova, e la logica è abbastanza trasparente. Chi regge il confronto lì, in casa dei costruttori premium, difficilmente avrà problemi altrove. Xiaomi Auto vuole scrollarsi di dosso l’etichetta del marchio cinese che punta tutto sul prezzo basso, e per farlo ha investito su un’immagine costruita attorno a tecnologia e qualità percepita. Il centro R&D di Monaco lavora su sviluppo tecnico, design, dinamica di guida e localizzazione dei modelli, cioè quel lavoro certosino di messa a punto che riguarda sterzo, sospensioni e comportamento su strada.

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Non è un dettaglio secondario. Sono esattamente gli aspetti su cui i marchi tedeschi hanno costruito decenni di reputazione, e affrontarli con un team improvvisato sarebbe stato un errore evidente. Xiaomi ha quindi arruolato professionisti con trascorsi in BMW, Porsche e Lamborghini, mettendo insieme una squadra che conosce il terreno di gioco dall’interno.

Concessionari, assistenza e i numeri che arrivano dalla Cina

Sul fronte della distribuzione il marchio ha imboccato una strada diversa rispetto ad altri nuovi arrivati dell’elettrico. Niente vendita esclusivamente diretta, ma il coinvolgimento di grandi gruppi di concessionari tedeschi, così da avere fin da subito una rete fisica per vendita, manutenzione, ricambi e assistenza. Tra i partner citati compare anche Emil Frey, uno dei nomi più solidi della distribuzione automobilistica europea. Per un brand che deve ancora guadagnarsi la fiducia del pubblico, poter contare su officine e punti vendita già radicati sul territorio vale parecchio.

Il piano non si esaurisce comunque in Germania. Con l’avvicinarsi del 2027 è previsto un allargamento della rete di partner e importatori negli altri Paesi europei. Intanto, in Cina, i numeri corrono: nel secondo trimestre del 2026 sono state consegnate 104.199 vetture elettriche, mentre le consegne cumulative della serie SU7 hanno superato le 500.000 unità ad agosto 2026. Cifre che raccontano meglio di qualsiasi dichiarazione la velocità di crescita di questo ramo aziendale.

SU7 e YU7, i modelli candidati al debutto europeo

La gamma che con ogni probabilità aprirà le danze è composta da SU7 e YU7. La prima è una berlina elettrica con ambizioni sportive, il modello che ha di fatto inaugurato l’avventura automobilistica del marchio e ne ha costruito l’immagine nel giro di pochissimo tempo. Accanto alla versione standard c’è SU7 Ultra, variante ad altissime prestazioni che ha usato il Nürburgring come vetrina tecnologica, scelta che dice molto sulle intenzioni dell’azienda.

YU7 gioca invece un’altra partita. È un SUV crossover che punta su spazio, versatilità e autonomia, pensato per infilarsi nel segmento dominato da Tesla Model Y. Sulla carta è il modello con le maggiori chance di intercettare il gusto europeo, dove i SUV elettrici di taglia media continuano a vendere più di ogni altra cosa.

C’è poi la famiglia SkyNomad, basata sulla tecnologia EREV, quella con il motore termico che funziona da generatore per allungare l’autonomia senza mai trasmettere coppia alle ruote. Quali di questi modelli arriveranno davvero in Europa, con quali specifiche e soprattutto a quali listini, non è ancora stato chiarito. Xiaomi ha indicato il 2027 come anno del debutto senza definire calendario preciso, mercati coinvolti e prezzi. Quel che si intuisce è che la pressione sui costruttori europei nel settore elettrico è destinata a salire ancora, in un momento in cui tecnologia, software, prestazioni e costo finale sono ormai variabili impossibili da separare.