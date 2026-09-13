Alexa cambia voce: 8 timbri e 5 personalità da provare

Cambiare la voce di Alexa è diventato molto più semplice di quanto si possa immaginare, e soprattutto molto più divertente. Chi possiede un abbonamento Alexa+ oppure Amazon Prime non è più costretto a convivere con i soliti timbri standard o con la famigerata “Whisper Mode”, quella modalità sussurrata che a molti metteva addosso un certo disagio. Amazon ha aperto le porte a otto tipi di voce diversi, con disponibilità che cambia a seconda della regione e del paese, e a una manciata di personalità che vanno da Sassy a Chill fino alla classica Original.

Una precisazione utile prima di entrare nel merito. Queste opzioni non rendono l’assistente più preciso o più intelligente. Sono personalizzazioni estetiche, nulla di più. Dall’altra parte c’è sempre un’intelligenza artificiale con gli stessi limiti di prima, solo con un tono di voce diverso e qualche battuta in più.

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Per il cambio più rapido e senza fatica basta pronunciare la formula magica: “Alexa, cambia la tua voce”. L’assistente elenca le opzioni disponibili al momento e accompagna nella scelta. Chi preferisce il metodo visivo può passare dall’app Alexa, seguendo il percorso Dispositivi, poi il proprio dispositivo, quindi Impostazioni dispositivo e infine Voce di Alexa. Attenzione a un dettaglio che spesso sfugge: le impostazioni della voce valgono soltanto per il singolo apparecchio. Chi ha tre o quattro Echo sparsi per casa e vuole coerenza sonora dovrà ripetere l’operazione su ciascuno.

Alexa può diventare Brief, Chill, Sweet o Sassy

Gli stili di personalità di Alexa modificano il modo in cui l’assistente risponde, non quello che sa fare. Amazon ne propone cinque. Brief è esattamente ciò che il nome suggerisce, risposte asciutte e rapide, ideale per chi non ha pazienza. Chill è colloquiale, rilassato, da chiacchierata sul divano. Sweet punta su un registro caldo e incoraggiante. Sassy è quella più giocosa e pungente, tanto che Amazon le ha appiccicato un avviso “solo per adulti” che va confermato con un tocco prima di procedere. Niente di scandaloso, sia chiaro. Non è contenuto vietato ai minori nel senso stretto del termine, però Alexa potrebbe prendere in giro la domanda appena posta e infilarci dentro qualche epiteto colorito.

Anche qui la strada più veloce passa dalla voce: “Alexa, cambia il tuo stile di personalità”. L’assistente presenta le alternative e guida nella selezione. Da app il percorso è Dispositivi, il dispositivo scelto, Impostazioni dispositivo e poi Stile di personalità di Alexa. A quel punto si scorre da sinistra verso destra tra le opzioni, con la possibilità di tornare allo stile originale in qualsiasi momento.

Vale la stessa regola vista per la voce. Gli stili sono legati al singolo dispositivo, quindi per avere la stessa personalità su ogni Echo di casa serve intervenire uno per uno.

Le voci delle celebrità non ci sono più

Chi ha un Echo da qualche anno probabilmente ricorda le voci delle celebrità, oppure ci è inciampato leggendo vecchie guide online. Quelle istruzioni spiegavano come attivare il timbro di Samuel L. Jackson, di Melissa McCarthy o di Shaquille O’Neal. Non sono più disponibili e non vanno confuse con le attuali opzioni di voce e con gli stili di personalità, che sono una cosa diversa.

Per le famiglie con bambini Amazon mette a disposizione le voci di animali sui dispositivi compatibili con la modalità kids. Serve però un abbonamento attivo ad Amazon Kids+ e la lingua del dispositivo deve essere impostata sull’inglese.

Ultimo punto, non secondario. Le nuove voci e personalità cambiano come suona la risposta, ma non toccano nient’altro, nemmeno la parola di attivazione. Per sostituire “Alexa” con qualcos’altro bisogna entrare nelle impostazioni del dispositivo Echo dall’app e cercare la voce Wake Word. Modificare la parola di attivazione non è certo una novità, esiste da tempo, però con una personalità completamente nuova che anima l’altoparlante potrebbe avere senso rinnovare anche quella.