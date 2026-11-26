Xiaomi ha presentato a livello globale il nuovo Xiaomi 4K Monitor A27Ui 120Hz, un 27 pollici che aggiorna il modello A27Ui lanciato nel 2025 e prova a mettere d’accordo lavoro e intrattenimento. La novità che salta subito all’occhio è la doppia modalità di funzionamento, che permette di scegliere tra risoluzione 4K a 120 Hz oppure Full HD a 240 Hz. Una formula pensata tanto per chi lavora con contenuti multimediali e cerca colori affidabili quanto per chi non vuole rinunciare alla fluidità durante le sessioni di gioco. Ci sono poi un paio di attenzioni rivolte a chi usa prodotti Apple e una porta capace di alimentare un notebook fino a 90 watt.

Pannello IPS 4K, colori calibrati e doppia frequenza

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Credits: TecnoAndroid

Il formato resta quello da 27 pollici, con un design sottile e cornici ridotte su tre lati, ma all’interno c’è un pannello IPS aggiornato da 3840 x 2160 pixel con contrasto nativo di 1500:1 e angoli di visione di 178°. La luminosità tipica sale a 400 nit, mentre il predecessore si fermava a 360 nit.

Il salto in avanti riguarda anche la resa cromatica. Xiaomi dichiara una copertura del 100% dello spazio sRGB e del 98% DCI P3, con 1,07 miliardi di colori e profondità a 10 bit ottenuta tramite tecnologia 8 bit + FRC. Ogni esemplare viene calibrato singolarmente in fabbrica, con una precisione cromatica media Delta E inferiore a 1 sia in sRGB sia in DCI P3. Numeri che rendono il prodotto appetibile per chi si occupa di fotografia, video e grafica, anche perché il passaggio da un profilo colore all’altro avviene in pochi istanti dal menu OSD.

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Tra le aggiunte più curiose spicca la M Mode, pensata per chi lavora con un MacBook o altri dispositivi Apple. Questa modalità sfrutta la copertura del 98% Display P3 per allineare i colori dello schermo esterno a quelli dei display della mela, così da evitare differenze evidenti quando si sposta lo sguardo dal portatile al monitor e senza ritoccare di continuo la calibrazione. Completano il quadro un trattamento antiriflesso con riflettività dichiarata del 2,6%, il supporto allo standard DisplayHDR 400, la riduzione hardware della luce blu certificata TÜV Rheinland e la regolazione DC per contenere lo sfarfallio.

Per il gaming il punto centrale resta comunque la doppia frequenza di aggiornamento. In 4K a 120 Hz il monitor si presta al lavoro, alla navigazione e al gioco con un buon livello di dettaglio, mentre attivando la modalità eSports si arriva a 240 Hz. C’è però un compromesso da mettere in conto, perché la frequenza massima non è disponibile alla risoluzione nativa e il pannello passa in automatico a 1920 x 1080 pixel.

Connettività, USB Type C da 90 W e prezzo

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Sul fronte delle connessioni la dotazione è piuttosto ricca. Ci sono due ingressi HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 e una USB Type C che gestisce video, dati e alimentazione dei dispositivi collegati fino a 90 W, così da caricare un notebook compatibile con un solo cavo. Xiaomi precisa però che la potenza massima si raggiunge con il monitor in standby o con lo schermo spento. Si aggiungono due porte USB A 2.0, un ingresso audio e il connettore DC IN per l’alimentazione. Il tempo di risposta è di 6 ms, il formato è 16:9 e il consumo arriva a 120 W.

Anche l’ergonomia è stata curata con un supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione laterale, oltre alla funzione pivot per usare il pannello in verticale. Non manca la compatibilità con gli attacchi VESA 75 x 75 mm per il fissaggio a parete o su bracci dedicati. Con la base montata le dimensioni sono di 612,9 x 185,2 x 510,6 mm e il peso si attesta a 5,3 kg.

Lo Xiaomi 4K Monitor A27Ui 120Hz è già comparso sul sito globale dell’azienda, ma non sono ancora state comunicate date precise per l’arrivo nei vari mercati né un prezzo ufficiale per l’Europa, quindi il costo per l’Italia rimane per ora sconosciuto. Come termine di paragone c’è il precedente A27Ui, arrivato sul mercato europeo a circa 269 euro, una cifra che però si riferiva alla versione da 60 Hz e che non coincide automaticamente con il prezzo di partenza del nuovo modello.

Fonte: TecnoAndroid