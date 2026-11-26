Huawei Osta O1 potrebbe arrivare a breve e affiancare il primo modello del nuovo marchio. Pochi giorni fa Huawei ha inaugurato, come promesso, il suo nuovo sottomarchio di smartphone chiamato Osta, debuttando con un dispositivo battezzato O1 Pro. Ora tutto lascia pensare che a questo primo telefono stia per aggiungersi una seconda versione, quella “liscia”, priva della dicitura Pro. Le prime indiscrezioni tecniche sono già in circolazione e raccontano una storia piuttosto curiosa.

Cosa sappiamo di Osta O1

A diffondere le informazioni è stato il noto leaker Digital Chat Station, che nelle ultime ore ha pubblicato su Weibo alcuni dettagli sulla scheda tecnica di Osta O1. Dettagli che definire “sospetti” non è affatto esagerato, perché lasciano intendere che il nuovo smartphone possa essere un parente molto stretto del Mate 90 Air, il modello che la casa cinese ha presentato proprio in questi giorni. Le somiglianze, almeno sulla carta, sono parecchie.

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Stando al leaker, il dispositivo dovrebbe montare un display OLED da 7 pollici con risoluzione 1,5K e curvatura su tutti e quattro i lati, una soluzione che punta chiaramente su un impatto visivo importante. Sotto la scocca troverebbe posto il chip Kirin 9020, il processore proprietario dell’azienda. Il terzo elemento citato riguarda il design, visto che il telefono sarebbe particolarmente sottile. Tre indizi che, messi insieme, richiamano in modo piuttosto evidente il recente Mate 90 Air.

D’altra parte l’ipotesi è tutt’altro che campata in aria. Lo stesso Osta O1 Pro è sostanzialmente un Pura X View rimarchiato, cioè lo smartphone non pieghevole con il caratteristico formato “passport” già noto nel catalogo Huawei. Se il fratello maggiore è nato in questo modo, non sorprende che anche il modello base possa seguire la stessa strada, partendo da un prodotto già esistente e cambiandogli semplicemente nome e marchio.

Perché un marchio che ripropone telefoni già visti

Viene spontaneo domandarsi quale senso abbia un brand che, di fatto, propone soprattutto dispositivi già conosciuti con un’etichetta diversa. La domanda è stata rivolta anche a Digital Chat Station, che ha risposto in maniera molto diretta: si tratterebbe semplicemente di un modo per ampliare l’offerta dell’azienda, raggiungendo una platea più vasta senza dover progettare da zero nuovi telefoni.

Non è da escludere, poi, che questa sia soltanto una prima mossa, relativamente economica, pensata per permettere al marchio Osta di farsi conoscere e conquistare un proprio spazio sul mercato. Riutilizzare progetti già pronti consente infatti di contenere i costi nella fase di lancio, e niente impedisce che più avanti possano arrivare anche dispositivi originali, sviluppati appositamente per questa nuova linea. Per il momento, però, la strategia sembra chiara e passa attraverso il riutilizzo di modelli già presenti nella gamma Huawei.

Proprio per questo motivo la scheda tecnica del Mate 90 Air rappresenta oggi il riferimento più attendibile per farsi un’idea concreta di Huawei Osta O1. Se le indiscrezioni del leaker venissero confermate, le specifiche dei due smartphone finirebbero per coincidere in larga parte, a partire dallo schermo OLED da 7 pollici curvo su quattro lati fino al processore Kirin 9020 e al profilo sottile, gli stessi elementi già emersi nelle informazioni pubblicate su Weibo.

Fonte: TecnoAndroid