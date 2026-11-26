Honor non vuole più essere identificata soltanto con gli smartphone. Il prossimo terreno su cui l’azienda cinese sta investendo è quello della robotica umanoide, con macchine capaci di muoversi, interagire con le persone e svolgere attività in contesti reali. Una direzione che si concretizza con D1 e Vita Boy, due robot dalle caratteristiche e dalle ambizioni molto diverse.

I due modelli sono stati presentati in Italia a Milano il 23 novembre, durante un incontro rivolto a rivenditori, operatori telefonici e distributori. Non si tratta ancora di prodotti destinati alla vendita al pubblico, ma di una dimostrazione della strategia che Honor sta costruendo attorno all’intelligenza artificiale e alle sue possibili applicazioni oltre il mondo mobile. Dietro questa trasformazione c’è l’Alpha Plan, annunciato nel marzo 2025 e accompagnato da un investimento previsto superiore ai 10 miliardi di dollari nell’arco di cinque anni. D1 e Vita Boy rappresentano due interpretazioni della robotica: da una parte le prestazioni fisiche, dall’altra la possibilità di affiancare gli esseri umani nelle attività quotidiane.

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D1 raggiunge i 47 km/h, Vita Boy punta sull’interazione

Il più sorprendente dei due umanoidi è sicuramente Honor D1, appartenente alla serie R e sviluppato per privilegiare velocità e capacità atletiche. Le dimensioni sono tutt’altro che contenute: 169 centimetri di altezza e 67 kg di peso, con una velocità massima dichiarata di 47 km/h.

Non si tratta soltanto di far correre un robot. Honor ha lavorato anche sulla resistenza delle componenti meccaniche, con ginocchia progettate per sopportare carichi fino a dieci volte il peso corporeo e un sistema di raffreddamento a liquido dedicato alle articolazioni. Quest’ultimo utilizza una pompa con portata fino a 4 litri al minuto, soluzione che l’azienda descrive come derivata dal settore aerospaziale. I numeri, precisa Honor, sono stime e alcuni dettagli ingegneristici non sono stati divulgati. D1 ha già dimostrato le proprie capacità in una competizione: ad aprile un robot della famiglia ha vinto la mezza maratona per umanoidi di Pechino, completandola in 50 minuti e 26 secondi. Un risultato che mette in evidenza quanto rapidamente stia avanzando la robotica, soprattutto sul fronte della mobilità e del controllo dei movimenti.

Credits: TecnoAndroid

Le applicazioni immaginate vanno però oltre le gare. Un umanoide di questo tipo potrebbe accompagnare gli allenamenti di corsa, adattando il ritmo alle informazioni biometriche dell’atleta, oppure essere impiegato per attività di sorveglianza in magazzini e ambienti industriali. Vita Boy segue un percorso differente. Appartiene alla serie A1, ha un aspetto più vicino alle proporzioni umane ed è stato concepito per privilegiare movimenti fluidi e interazione con le persone. Honor lo immagina all’interno dei negozi, dove potrebbe affiancare il personale, ma anche nelle abitazioni, come supporto alle attività quotidiane e compagno per i più piccoli.

L’intelligenza artificiale e il rapporto con i bambini

Alla base di entrambi i robot c’è HARS, acronimo di Honor Agentic Robot System. La piattaforma integra un sistema operativo dedicato e un modello VLA, acronimo di Vision-Language-Action, che consente di collegare ciò che viene osservato e interpretato dall’ambiente alle azioni fisiche eseguite dal robot. L’addestramento combina informazioni provenienti dal web, dall’industria, dalle registrazioni effettuate con i robot e da dati sintetici. A queste si aggiunge l’apprendimento per rinforzo, utilizzato per affinare i movimenti e le risposte. L’elaborazione viene suddivisa tra le risorse presenti a bordo e quelle disponibili nel cloud, così da gestire navigazione e adattamento alle condizioni ambientali. Honor vuole sperimentare Vita Boy anche in ambito educativo. Il 26 novembre è previsto un incontro con gli alunni di una scuola primaria, pensato per osservare il modo in cui i bambini si relazionano con un umanoide. Un contesto particolarmente delicato, che porta in primo piano il tema della sicurezza e dei limiti da rispettare quando l’intelligenza artificiale interagisce con i minori.

Durante la presentazione milanese, l’azienda ha sottolineato che un robot deve essere consapevole, nel proprio comportamento, di non essere una persona. Non prova emozioni e non deve alimentare un legame basato su una falsa percezione di umanità. È un tema che riguarda anche il quadro normativo europeo, tra AI Act e regolamentazione sulla sicurezza delle macchine, chiamati a disciplinare rispettivamente il comportamento dei sistemi intelligenti e i rischi fisici. Honor non ha ancora comunicato prezzi o date di commercializzazione per D1 e Vita Boy. La presentazione italiana è stata soprattutto un’occasione per illustrare ai partner la direzione del progetto, ma i due umanoidi chiariscono già il ruolo che l’azienda vuole ritagliarsi nel futuro dell’intelligenza artificiale: non più soltanto dispositivi da utilizzare, ma macchine capaci di muoversi nello spazio e interagire direttamente con chi le circonda.

Fonte: TecnoAndroid