Il consumo di RAM anomalo di Gemini Web su Chrome sembra finalmente un capitolo chiuso. Google avrebbe sistemato il problema che riguardava la versione browser del suo assistente basato sull’intelligenza artificiale, naturalmente nella sua declinazione per computer desktop. Il comportamento era tutt’altro che trascurabile, visto che diversi utenti avevano segnalato come quella singola scheda arrivasse a occupare oltre 5 GB di memoria, con almeno un caso ancora più estremo che superava addirittura gli 8 GB.

La conferma è arrivata direttamente dall’account ufficiale del supporto tecnico di Google su Reddit, che ha risposto a uno dei thread aperti sull’argomento da una delle persone coinvolte. Un intervento piuttosto asciutto, ma sufficiente a mettere un punto fermo su una questione che da tempo infastidiva chi utilizza il chatbot dal proprio computer.

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Una correzione arrivata senza troppi dettagli

Il colosso di Mountain View non è entrato nel merito tecnico della faccenda. Non ci sono spiegazioni ufficiali sulla natura di quello che con ogni probabilità era un bug, o quantomeno un comportamento fuori dalla norma, e nemmeno indicazioni precise su come la correzione sia stata effettivamente distribuita. Proprio questo silenzio lascia pensare che l’intervento sia avvenuto, o stia avvenendo, interamente lato server.

Per chi usa il servizio la conseguenza pratica è semplice e piuttosto comoda: non serve fare nulla. Nessun aggiornamento da scaricare manualmente, nessuna impostazione da modificare nel browser. La sistemazione dovrebbe arrivare in modo del tutto trasparente per l’utente finale, che si ritroverà semplicemente con una scheda molto meno affamata di risorse.

Google, in ogni caso, non considera la partita del tutto archiviata e invita chiunque dovesse notare altri episodi simili a segnalarli. Un modo per tenere monitorata la situazione e intercettare eventuali casi residui che la correzione potrebbe non aver risolto.

Un problema che andava avanti da oltre un anno

Le lamentele, a dire il vero, non sono affatto nuove. Già più di un anno fa un utente di Reddit aveva documentato una scheda di Chrome con Gemini aperto che occupava 3,6 GB di RAM. Una cifra già importante per una singola pagina web, ma che col tempo sarebbe stata ampiamente superata da altre testimonianze.

L’aspetto più curioso riguarda il modo in cui la memoria veniva occupata. Il consumo sembrava crescere con regolarità man mano che passavano i minuti, indipendentemente da quanto si interagisse con l’assistente. Insomma non dipendeva tanto dall’intensità dell’utilizzo quanto dal semplice fatto di lasciare la pagina aperta.

Un esempio rende bene l’idea. Con appena 5 messaggi di testo e un solo allegato in formato PDF, la RAM utilizzata dalla scheda era passata da 250 MB a 900 MB nell’arco di soli 15 minuti. Un incremento notevole per un’attività tutto sommato leggera, che spiega perché diversi utenti si fossero accorti del rallentamento generale del proprio computer.

Il primato assoluto tra i casi documentati spetta comunque a una scheda di Gemini Web arrivata a occupare ben 8,4 GB di RAM.

Fonte: TecnoAndroid