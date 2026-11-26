Il monitor non è più soltanto lo schermo da collegare al computer. Tra streaming, lavoro da remoto, gaming e applicazioni, questi dispositivi stanno diventando sempre più indipendenti e capaci di adattarsi a contesti diversi. È su questa trasformazione che si muove LG, ampliando la propria gamma con soluzioni pensate per utilizzare lo schermo anche senza un PC.

Le novità sono due e interpretano questa evoluzione in modi differenti: LG Smart Monitor AI 32U501SB, che integra funzioni basate sull’intelligenza artificiale e una piattaforma smart completa, e LG Swing, un monitor touch da 32 pollici con risoluzione 4K montato su una struttura mobile, progettato per spostarsi facilmente tra ambienti e attività.

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LG Smart Monitor AI 32U501SB, streaming e intelligenza artificiale

Credits: TecnoAndroid

Il nuovo LG Smart Monitor AI è un monitor da 32 pollici che integra webOS 26, piattaforma attraverso cui accedere alle app di streaming, navigare online e utilizzare servizi cloud senza dover collegare un computer. Il dispositivo si propone così come una soluzione adatta sia alla scrivania sia agli spazi dedicati all’intrattenimento. La parte più interessante riguarda l’integrazione delle funzionalità AI. AI Concierge offre suggerimenti legati ai contenuti visualizzati, mentre AI Search sfrutta Google Gemini per aiutare a trovare informazioni e contenuti attraverso le ricerche. A queste si aggiunge AI Voice ID, che riconosce la voce dell’utente e permette di richiamare il relativo profilo, con proposte basate sulle preferenze e sulla cronologia di visione.

Il pannello utilizza tecnologia VA con risoluzione Full HD, supporto HDR10 Pro, copertura del 99% dello spazio colore RGB e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. LG integra inoltre il processore α5 AI Gen9, incaricato di intervenire sull’elaborazione di immagini e audio per ottimizzare la resa in base ai contenuti. La connettività comprende Wi-Fi, Bluetooth, HDMI e USB, oltre al supporto Apple AirPlay 2, Google Cast e Screen Share per trasferire sul monitor contenuti provenienti da smartphone, tablet e altri dispositivi. Non manca l’attenzione al gaming: attraverso LG Gaming Portal è possibile accedere ai giochi disponibili su webOS e ai servizi di cloud gaming, utilizzando un gamepad compatibile senza dover necessariamente acquistare una console.

LG Swing, il monitor 4K touch che si sposta in casa

Con LG Swing, il concetto di monitor versatile assume una forma differente. Il modello 32U889SA integra un display IPS touch da 32 pollici con risoluzione 4K UHD e un supporto mobile progettato per portare lo schermo dove serve, senza vincolarlo a una scrivania.

La struttura dispone di ruote nascoste e di un braccio regolabile che permette di modificare altezza, inclinazione, rotazione e orientamento. Il monitor può quindi essere utilizzato per lavorare, seguire contenuti video, interagire con applicazioni touch o condividere informazioni in ambienti domestici e professionali, adattando rapidamente la posizione alle proprie esigenze. Anche Swing funziona in maniera indipendente dal PC grazie a webOS 24, con accesso diretto alle app di streaming e ai contenuti online. Wi-Fi e Bluetooth permettono di collegare accessori e dispositivi, mentre AirPlay e Screen Share facilitano la condivisione wireless di contenuti. Sul fronte delle connessioni fisiche sono presenti tre porte USB-C, una delle quali con alimentazione fino a 65 W, e due HDMI. Una dotazione che permette di utilizzare il display anche con notebook e altre sorgenti, ampliando le possibilità rispetto alla sola esperienza smart integrata.

Due monitor per un utilizzo più flessibile

LG Smart Monitor AI e Swing condividono l’idea di uno schermo che non debba dipendere necessariamente da un computer o da una singola attività. Il primo punta su intelligenza artificiale, servizi smart e intrattenimento, mentre il secondo mette al centro mobilità, touchscreen e libertà di posizionamento.

Fonte: TecnoAndroid