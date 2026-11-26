Gli interni della Volkswagen Tiguan raccontano bene la filosofia della terza generazione del SUV da famiglia tedesco, costruito attorno a un abitacolo che punta sulla tecnologia ma anche sulla possibilità di organizzare gli spazi senza troppi compromessi. Restano i cinque posti e il divano scorrevole, che da sempre sono un punto di forza del modello, ma ora si affiancano a schermi più grandi e a sedili che, salendo di allestimento, offrono perfino massaggio e ventilazione.

Plancia e tecnologia di bordo

Davanti al conducente c’è il Digital Cockpit Pro da 10,2 pollici, separato dallo schermo centrale. Il display dell’infotainment misura 12,9 pollici su gran parte della gamma e sale a 15 pollici nelle versioni più ricche, dove compare anche l’head up display che proietta le informazioni direttamente sul parabrezza.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il sistema multimediale permette di personalizzare le schermate e di richiamare in fretta le funzioni usate più spesso. Apple CarPlay e Android Auto si collegano senza cavo, mentre l’assistente vocale IDA consente di intervenire su diverse impostazioni dell’auto con richieste formulate in linguaggio naturale, senza dover imparare comandi rigidi a memoria.

Sotto il touchscreen della Tiguan sopravvivono i cursori illuminati per temperatura e volume. Sulla console trova posto invece una manopola con display integrato che regola l’audio, seleziona il profilo di guida e cambia l’atmosfera dell’abitacolo coordinando luci e suono. Il selettore del cambio DSG è stato spostato sul piantone dello sterzo, una scelta che libera la zona tra i sedili per vani portaoggetti, portabicchieri e alloggiamenti per lo smartphone.

Materiali, finiture e sedili

La plancia della Volkswagen alterna superfici morbide, elementi decorativi e inserti che cambiano a seconda dell’allestimento. Le versioni R Line aggiungono sedute dal taglio più sportivo, pannelli laterali rivestiti in ArtVelours, pedaliera in acciaio e illuminazione ambientale a trenta colori. Anche il volante e alcuni dettagli della plancia sono diversi, in linea con il carattere più dinamico della carrozzeria.

Il comfort dei sedili è uno degli aspetti su cui la casa di Wolfsburg ha lavorato di più. La R Line propone il posto guida ergoActive e la funzione massaggio per i sedili anteriori. Chi cerca una dotazione ancora più completa può puntare sulle poltrone ergoActive Plus rivestite in pelle Varenna, con regolazioni elettriche, memoria, riscaldamento e ventilazione. Il massaggio sfrutta punti di pressione distribuiti lungo lo schienale, mentre la regolazione della profondità della seduta aiuta ad adattare meglio l’appoggio delle gambe, un dettaglio che nei viaggi lunghi fa la differenza.

Abitabilità e bagagliaio

Con i suoi 4,54 metri di lunghezza e un passo di 2,68 metri, la Volkswagen Tiguan offre una seconda fila abbattibile secondo lo schema 60:40. Il bracciolo centrale integra i portabicchieri, e chi viaggia dietro può contare su bocchette dedicate e sulla regolazione separata della temperatura, così da non dover negoziare il clima con chi siede davanti.

Il bagagliaio delle versioni mild hybrid e diesel ha una capacità di 652 litri, che diventano 1.650 litri abbattendo gli schienali. Il fondo si regola su due altezze e lascia scegliere tra una maggiore profondità e una superficie di carico più uniforme, utile quando si caricano oggetti ingombranti. Sulle eHybrid ricaricabili alla spina lo spazio occupato dal sistema elettrificato riduce invece la capacità a 490 litri, ampliabili fino a 1.486 litri.

Fonte: TecnoAndroid