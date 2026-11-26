Un canale TV che costruisce da solo i propri programmi grazie all’intelligenza artificiale e che ogni tanto sceglie di mettere lo spettatore al centro della scena. Detta così può sembrare l’evoluzione un po’ distopica dell’intrattenimento, e probabilmente lo è davvero, eppure non si tratta di fantascienza. È un’idea che Google ha depositato presso l’ufficio brevetti statunitense nel maggio 2025. La domanda è stata pubblicata il 19 novembre e porta con sé anche un nome preciso per questo progetto, cioè My Channel, oltre a una descrizione di come lo si potrebbe aprire direttamente dal telecomando.

Il concetto di fondo è semplice da raccontare ma tutt’altro che banale da immaginare nella pratica. Al posto di un palinsesto uguale per tutti ci sarebbe un flusso di contenuti personalizzati generati su misura, costruiti a partire dalle abitudini di visione di chi siede sul divano. Insomma un canale che non si limita a suggerire cosa guardare ma che il programma lo crea proprio.

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Come si presenterebbe My Channel sullo schermo

Stando alla documentazione depositata da Google, aprendo My Channel ci si troverebbe davanti a una schermata organizzata in quattro riquadri. Ognuno di questi spazi mostrerebbe il titolo di un programma accompagnato da una breve trama, un po’ come accade già oggi con le anteprime delle piattaforme di streaming. La differenza sta tutta nella natura di quello che c’è dietro, perché quei contenuti non arriverebbero da uno studio di produzione ma dall’intelligenza artificiale.

Va detto con chiarezza che si tratta di esempi disegnati appositamente per il brevetto. Servono a spiegare il funzionamento dell’idea e non a mostrare un prodotto finito. Google è infatti ancora molto lontana dall’annunciare un servizio del genere, e come spesso succede con questo tipo di documenti non c’è alcuna garanzia che il progetto arrivi davvero nelle case delle persone.

Avatar, voce sintetizzata e generi che si mescolano

La parte più curiosa del documento riguarda gli scenari descritti. In uno degli esempi il sistema recupera le azioni migliori di un atleta che lo spettatore ha già guardato in passato e le monta in sequenza. Fin qui niente di troppo strano. A quanto pare però tra un filmato e l’altro verrebbe inserita una scena generata in cui proprio lo spettatore compare sugli spalti a fare il tifo, come se fosse stato davvero presente all’evento.

Il brevetto si spinge anche oltre. Prevede infatti programmi in cui l’utente avrebbe un vero e proprio ruolo da protagonista, rappresentato da un avatar ricavato da informazioni visive. Per completare il quadro i dialoghi verrebbero sintetizzati partendo dalla sua voce, così da rendere il personaggio ancora più riconoscibile e vicino alla persona reale.

Un altro aspetto interessante tocca la questione dei generi, che potrebbero fondersi tra loro. Se nella cronologia di visione compaiono soprattutto polizieschi e commedie, per fare un esempio concreto, l’applicazione potrebbe proporre una storia capace di prendere qualcosa da entrambi i filoni. Ne verrebbe fuori un racconto ibrido costruito sulle preferenze del singolo spettatore e non su quelle di un pubblico generico. Infine c’è il tema dei tempi di creazione. Secondo quanto descritto da Google, alcuni contenuti sarebbero già pronti nel momento in cui si apre il canale TV, mentre altri potrebbero nascere da una richiesta fatta sul momento.

Fonte: TecnoAndroid