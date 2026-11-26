Dal 1° gennaio 2028 il prezzo dei carburanti salirà in tutta l’Unione Europea e la ragione ha un nome preciso, ETS2. Si tratta del nuovo sistema europeo che assegna un costo alle emissioni di anidride carbonica generate dai carburanti per il trasporto su strada e dai combustibili usati per scaldare gli edifici. Fare il pieno di benzina o gasolio, quindi, costerà di più.

Il debutto in realtà era fissato per il 2027. Alla fine del 2025 però Consiglio e Parlamento europeo hanno deciso di far slittare tutto di un anno per lasciare ai governi più tempo per organizzarsi ed evitare impennate troppo brusche dei costi dell’energia. Lo spostamento di ETS2 ha quindi ridisegnato l’intero calendario.

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ETS2: come funziona il nuovo mercato delle emissioni

ETS2 nasce come estensione del mercato europeo del carbonio, che fino a oggi coinvolgeva soltanto centrali elettriche, industria pesante e pochi altri comparti come il trasporto aereo e quello marittimo. Con la nuova cornice normativa, approvata nel 2023, entrano nel perimetro anche le auto private e il riscaldamento domestico. Due settori dove le emissioni sono scese con molta più lentezza rispetto al resto.

Chi si ferma dal benzinaio non troverà una voce nuova sullo scontrino, perché il meccanismo non funziona come un’accisa. Tutto avviene a monte. L’Unione stabilisce un tetto massimo alle emissioni legate ai carburanti immessi sul mercato e lo riduce anno dopo anno. Compagnie petrolifere e fornitori di combustibili devono acquistare all’asta delle quote di emissione, cioè dei permessi, in proporzione ai volumi venduti. Quella spesa finirà poi per riversarsi sui listini alla pompa, che in Italia sono già composti per oltre la metà da tasse.

Quanto costerà fare il pieno di benzina e diesel

Per scongiurare un balzo improvviso nei primi anni è stato previsto una sorta di paracadute. Quando il valore delle quote di emissione supera i 45 euro per tonnellata di CO2 vengono immessi sul mercato permessi aggiuntivi. Quella soglia è calcolata ai prezzi del 2020 e oggi equivale a una cifra compresa tra 50 e 55 euro.

Con quote attorno a quel livello le stime indicano un rincaro tra 10 e 13 centesimi al litro per la benzina e tra 12 e 15 centesimi al litro per il diesel, IVA compresa. Su un pieno da 50 litri significa sborsare tra 5 e 7,50 euro in più rispetto a oggi, a parità di tutte le altre condizioni. Restano comunque proiezioni. Alcune associazioni dell’autotrasporto ipotizzano aumenti ben più consistenti per il gasolio, dato che il prezzo reale dipenderà dall’andamento delle aste.

Le scadenze, il nodo del 2030 e il Fondo sociale per il clima

Una prima fase di ETS2 è già operativa. Dal 2025 i distributori all’ingrosso hanno l’obbligo di misurare e comunicare le emissioni dei carburanti che commercializzano. Le prime aste dovrebbero partire nel corso del 2027 per far arrivare in anticipo agli Stati i primi incassi, mentre l’obbligo per i fornitori di pagare le proprie emissioni scatterà dal 2028.

Il rinvio non ha chiuso la partita tra i governi. Alcuni Paesi, tra cui Italia e Polonia, hanno chiesto di posticipare ancora l’avvio del sistema. Al Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre però non è emerso alcun accordo per un ulteriore slittamento e i leader si sono limitati a domandare alla Commissione un aggiornamento della valutazione d’impatto di ETS2.

Il vero punto interrogativo per gli automobilisti riguarda gli anni successivi. Le misure pensate per contenere il valore delle quote valgono soltanto fino alla fine del 2029. Se le emissioni dovessero calare più lentamente del previsto, dal 2030 i permessi potrebbero oscillare molto di più, con ripercussioni dirette sul prezzo dei carburanti.

I ricavi delle aste non resteranno nelle casse delle compagnie petrolifere. Andranno all’Unione Europea e ai singoli Stati membri, chiamati a investirli nella riduzione delle emissioni e nel contenimento dei rincari per i cittadini. Una fetta importante alimenterà il Fondo sociale per il clima, che tra il 2026 e il 2032 metterà a disposizione almeno 86,7 miliardi di euro. Le risorse sono destinate soprattutto a famiglie a basso reddito, pendolari e microimprese, sotto forma di sostegni diretti al reddito, contributi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni e incentivi per rendere più efficienti le abitazioni.

ETS2 rientra tra gli strumenti con cui l’Unione punta ad azzerare le emissioni nette entro il 2050. Il suo peso effettivo sui prezzi alla pompa diventerà chiaro soltanto con le prime aste, attese nel corso del 2027.

Fonte: TecnoAndroid