Un indizio minuscolo, nascosto tra le righe di un annuncio di lavoro, ha riacceso le speranze di chi aspetta da anni il ritorno di Banjo Kazooie. Tra le numerose proprietà intellettuali dormienti del catalogo Activision, ora finite sotto l’ombrello di Microsoft, c’è infatti anche la celebre coppia formata dall’orso e dall’uccello, e qualcosa lascia pensare che l’editore possa avere in mente un rilancio della serie. Non si tratta di una conferma ufficiale, né di nulla che le si avvicini, ma il dettaglio è abbastanza curioso da aver attirato subito l’attenzione degli appassionati.

Il punto di partenza è un’offerta pubblicata dall’editore per la ricerca di un product manager da inserire nella gestione dei cosiddetti “franchise emergenti”. Nel testo si fa riferimento a un gioco non ancora annunciato, legato a uno dei marchi che compongono il portafoglio di Activision. Un portafoglio che nel frattempo si è allargato parecchio e che oggi comprende anche i titoli storici di Rare, oltre a Halo. Ed è proprio scorrendo l’elenco dei franchise citati che spunta il nome capace di far sobbalzare più di qualcuno.

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L’elenco dei franchise e quel nome che stona

Nell’annuncio si legge testualmente che “Activision vanta una serie di franchise iconici, tra cui Call of Duty, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon e, ora, anche Halo, Age of Empires, Sea of Thieves e Banjo Kazooie”. Il messaggio prosegue invitando i candidati a entrare nel team che lavora alla creazione, allo sviluppo e alla definizione di molti di questi marchi. Una formula piuttosto standard per un’offerta di impiego, almeno in apparenza.

Il fatto è che quasi tutte le serie menzionate sono vive e vegete. Hanno un nuovo capitolo in lavorazione oppure ne hanno visto arrivare uno di recente sugli scaffali. Banjo Kazooie invece è ferma da moltissimi anni, e la sua presenza in mezzo a nomi così attivi finisce per sembrare quasi un intruso. È esattamente questa stranezza ad aver acceso la fantasia della community, che ci legge la possibile volontà di riportare in vita il marchio. Va detto con onestà che l’elemento è decisamente poco per risultare convincente. Allo stesso tempo l’ipotesi non può essere scartata del tutto, e la scelta di inserire proprio quella saga nella lista resta comunque sorprendente.

Rare sotto Activision e il possibile recupero del passato

A rendere lo scenario un po’ più plausibile c’è il recente cambio di assetto. Con il passaggio di Rare sotto il controllo di Activision, l’editore potrebbe voler sfruttare il ricchissimo catalogo di giochi storici dello studio britannico. Si tratta di un patrimonio che, finché la casa inglese dipendeva direttamente da Microsoft, era rimasto in buona parte inutilizzato, anche perché lo studio si era sempre mostrato piuttosto restio a rimettere mano a quei vecchi titoli.

Una gestione diversa potrebbe dunque spingere con maggiore convinzione sul recupero dei franchise del passato, magari partendo proprio dalle avventure di Banjo Kazooie. Del resto non è la prima volta che il nome della serie viene accostato all’universo Activision, visto che in passato era emerso come il team dietro i nuovi Crash e Spyro avrebbe voluto occuparsi anche del rilancio della coppia creata da Rare. Nessuno parla di progetti concreti, sia chiaro. L’inclusione del marchio tra i titoli di grande interesse elencati nell’offerta di lavoro può però essere letta, se non altro, come il segnale di una rinnovata attenzione verso la saga da parte dell’editore.

Fonte: TecnoAndroid