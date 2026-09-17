Tesla Model 3 taxi: 400.000 km e un solo guasto reale

Quattrocentomila chilometri in meno di cinque anni e una sola noia da officina: il bilancio di salute di questa Tesla Model 3 ha qualcosa di quasi irritante, per chi continua a ripetere che le auto elettriche si arrendono dopo centomila chilometri. La berlina in questione ha fatto il taxi, quindi turni lunghi, code, ripartenze, colonnine di ricarica rapida sfruttate senza pietà. E l’unico guasto registrato riguarda un altoparlante.

Il contesto aiuta a capire perché storie come questa circolino tanto. Con i prezzi dei carburanti dove sono, l’auto elettrica resta una delle vie più semplici per tagliare i costi di gestione, e il mercato dell’usato ha reso l’accesso ancora più conveniente. Poi arriva sempre la domanda dello scettico di turno sulla durata. La leggenda della batteria da sostituire dopo centomila chilometri vive soprattutto sui social, perché nella realtà quotidiana le elettriche si comportano da mezzi di trasporto piuttosto affidabili, spesso superando in percorrenza i corrispettivi a benzina o diesel. Meno parti in movimento, meno complessità meccanica, meno punti di rottura potenziali. Nulla di misterioso.

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Una vita da taxi, sei treni di gomme e un altoparlante morto

La protagonista è una Model 3 Grande Autonomia che ha macinato una media di 240 km al giorno. L’unico componente che ha ceduto prima del tempo è l’avvisatore acustico per i pedoni, quel piccolo altoparlante nascosto nel paraurti che segnala la presenza del veicolo a bassa velocità. Sostituito, e fine della storia. Tutto il resto è rientrato nella normale manutenzione: sei set di pneumatici, diverse coppie di spazzole tergicristallo e una manciata di silent block. Per un mezzo che ha lavorato ogni giorno come un taxi, la lista della spesa è sorprendentemente corta.

Richard Symons, che gestisce il più grande centro Tesla di usato nel Regno Unito, ha misurato lo stato della batteria trovandola ancora al 84% della capacità originale. Tradotto in pratica, l’autonomia reale supera ancora i 450 km. Non un numero simbolico da vetrina, ma un valore che consente di continuare a usare l’auto per un servizio professionale intensivo, figuriamoci per il tragitto casa lavoro di chi la userebbe in modo più tranquillo.

Prestazioni intatte e consumi da manuale

La parte che colpisce di più riguarda la sensazione al volante. Una prova stradale approfondita non ha evidenziato rumori parassiti, né dagli interni né dalla meccanica, segnale di una qualità di assemblaggio che ha resistito a quattrocentomila chilometri di buche, dossi e portiere chiuse da passeggeri distratti. Nessun cigolio, nessun fastidio che tradisca l’età anagrafica del mezzo.

Anche le prestazioni sono rimaste dove erano. Questa Tesla Model 3 copre ancora lo 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, un dato che qualsiasi sportiva a combustione con quel chilometraggio si sognerebbe. In ricarica il comportamento resta dignitoso: al Supercharger ha recuperato 137 km di autonomia in 11 minuti, quindi la degradazione della batteria non ha compromesso in modo drammatico la velocità di rifornimento.

E sul fronte consumi, nessun segno di quella golosità che spesso accompagna i veicoli molto usati. Il valore rilevato si attesta sui 13,5 kWh/100 km, cifra che moltissime elettriche nuove firmerebbero volentieri. Considerando il peso di una berlina di questa taglia e l’uso urbano tipico di un taxi, il risultato è di quelli che fanno alzare un sopracciglio.

Quello che rende il caso interessante non è tanto il numero sul contachilometri, quanto la combinazione tra quel numero e l’assenza di interventi straordinari. Nessun cambio di pacco batteria, nessun motore rigenerato, nessuna riparazione costosa alla trasmissione. Solo consumabili, come si farebbe con una qualsiasi vettura, più un altoparlante da

pochi euro finito prima del previsto.