Stellantis cede Brampton a Roshel: scontro con Unifor

Stellantis ha firmato un accordo preliminare per cedere lo stabilimento di Brampton, in Ontario, e la notizia ha fatto saltare il tavolo delle trattative con il sindacato Unifor. L’acquirente è Roshel, azienda che vorrebbe trasformare l’impianto in un polo della difesa capace di dare lavoro a oltre 2.000 persone. Sulla carta sembra un’operazione di salvataggio, nei fatti il sindacato la considera un colpo durissimo al settore industriale canadese e ha già messo in chiaro che senza una soluzione per i lavoratori non ci sarà nessuna intesa contrattuale.

Le trattative tra azienda e sindacato sono arrivate a quello che Unifor definisce un vero e proprio stallo. L’accordo preliminare era atteso entro l’11 settembre, ma la scadenza è passata senza nulla di fatto e i negoziati sono stati sospesi per permettere al Master Bargaining Committee di valutare le mosse successive. Il nodo, neanche a dirlo, è proprio Brampton.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Dal Jeep Compass alla difesa, la parabola di Brampton

Lo stabilimento avrebbe dovuto ospitare la produzione del nuovo Jeep Compass, quello ridisegnato. Poi Stellantis ha cambiato idea e ha spostato la produzione negli Stati Uniti, nel pieno della guerra commerciale con il Canada. Per un po’ l’azienda aveva lasciato intendere che qualcosa sarebbe comunque arrivato a Brampton, salvo cambiare tono ad agosto: secondo il sindacato, il gruppo avrebbe comunicato di star valutando seriamente la chiusura e la vendita dell’impianto a terzi.

Unifor si è opposta con decisione, ma l’azienda è andata avanti lo stesso firmando un Memorandum d’Intesa con Roshel. Il sindacato parla apertamente di una minaccia a salari, pensioni e benefit dei propri iscritti, e di un colpo devastante per l’industria canadese. La posizione è netta: non esiste un sostituto economico all’assemblaggio automobilistico in Canada, perché dietro a una fabbrica del genere ci sono la filiera dei fornitori, l’attività economica di tutta la regione e posti di lavoro sindacalizzati di qualità.

Verso uno sciopero il 20 settembre

Il messaggio che arriva dal sindacato è diretto: nessun accordo preliminare verrà chiuso senza una soluzione adeguata per i lavoratori della Local 1285 di Brampton. Una frase che apre concretamente allo scenario di uno sciopero, visto che il contratto attuale scade il 20 settembre 2026 alle 23:59. Da lì in poi le carte in tavola cambiano parecchio.

Stellantis, dal canto suo, difende l’operazione sostenendo che Roshel rappresenta una strada solida per ripristinare attività sostenibili a Brampton, preservare il ruolo strategico del sito nel settore manifatturiero avanzato canadese ed evitare un lungo periodo di inattività. Roshel punta a creare oltre 2.000 posti di lavoro e ai lavoratori Unifor lasciati a casa verrebbe riconosciuta la priorità nelle assunzioni per quello che è stato battezzato Canadian Center of Excellence for Defense Manufacturing, il centro di eccellenza canadese per la produzione nel settore difesa.

Non solo Brampton, i dubbi su Windsor ed Etobicoke

La partita, però, è più larga di un singolo impianto. Unifor lamenta che l’azienda non ha confermato i piani previsti né per lo stabilimento di Windsor né per la fonderia di Etobicoke. Il primo è quello da cui escono Chrysler Pacifica e Dodge Charger, il secondo produce pressofusi in alluminio destinati a una serie di modelli del gruppo. Due tasselli tutt’altro che marginali, che finiscono inevitabilmente dentro la stessa discussione. Quello che si sta consumando in Ontario è insomma un braccio di ferro su più fronti, con una scadenza contrattuale ormai vicinissima e un accordo con Roshel che il sindacato non ha nessuna intenzione di accettare così com’è. Le posizioni, al momento, restano distanti su tutta la linea.