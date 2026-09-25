Xiaomi 18 Pro e Pro Max: arriva la conferma del lancio globale

Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max non resteranno un’esclusiva cinese, e a mettere nero su bianco la questione è stata direttamente l’azienda. A un giorno dalla presentazione dei due nuovi top di gamma pensata per il mercato interno, è arrivata la conferma che entrambi faranno il salto oltre i confini della Cina. Il messaggio è comparso sui canali social ufficiali di Xu Fei, chief marketing officer del gruppo, con una formula secca e senza troppi giri di parole: la serie va globale, con qualche sorpresa in più.

Il riferimento usato nel video è alla “Xiaomi 18 Pro series”, formula che difficilmente può escludere uno dei due modelli. Ragionevole quindi pensare che il lancio globale riguardi sia Xiaomi 18 Pro sia il fratello maggiore Xiaomi 18 Pro Max, i due dispositivi che in patria occupano la fascia più alta del catalogo. Quello che manca, per ora, è la parte più concreta della faccenda, ovvero una data precisa.

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Quando arriveranno sul mercato internazionale

L’unica indicazione temporale fornita è piuttosto larga ma comunque utile: il debutto internazionale avverrà entro la fine dell’anno. Nessun giorno segnato sul calendario, nessun evento già annunciato, soltanto una finestra che lascia intendere come l’azienda non voglia far passare troppo tempo tra la presentazione cinese e quella rivolta al resto del mondo. Una scelta in linea con l’abitudine del marchio, che negli ultimi cicli di prodotto ha progressivamente accorciato la distanza tra i due appuntamenti.

Il messaggio di Xu Fei, datato 24 settembre 2026, accompagna l’annuncio con l’accenno a “più sorprese”, espressione che resta volutamente vaga e che non viene chiarita in alcun modo. Potrebbe trattarsi di varianti, accessori o iniziative legate al lancio, ma su questo fronte l’azienda non ha aggiunto altro. Il punto fermo, quello sì, è la conferma dell’arrivo della serie Xiaomi 18 Pro fuori dalla Cina.

Cosa significa per chi aspetta il nuovo flagship

Per chi segue da vicino il segmento dei flagship Android, la notizia toglie di mezzo l’unico dubbio rimasto, che poi non era nemmeno un dubbio particolarmente solido. La linea Pro del marchio ha sempre trovato spazio anche sui mercati occidentali, e ipotizzare uno scenario diverso sarebbe stato quantomeno curioso. La conferma ufficiale però ha il pregio di fissare un punto, soprattutto in vista della seconda parte dell’anno, quando il calendario delle presentazioni tende a farsi affollato.

Nel frattempo, chi cerca un dispositivo di fascia alta senza aspettare le prossime settimane può guardare altrove all’interno della galassia del marchio. Poco F8 Ultra viene segnalato su Aliexpress a 608 euro, cifra che lo colloca su un terreno interessante per un prodotto costruito attorno a specifiche da vertice della gamma. Una soluzione che si muove su una logica differente rispetto ai nuovi arrivati, puntando sul rapporto tra prestazioni e prezzo più che sull’esclusività del lancio.

Restando sul tema dei due nuovi modelli, la strategia appare chiara. Prima la Cina, con la presentazione già calendarizzata e il debutto commerciale locale, poi il resto del mercato entro la chiusura del 2026. Il passaggio successivo sarà capire in quali configurazioni e con quali prezzi i due dispositivi si presenteranno in Europa, dettagli che al momento non sono stati comunicati e che tipicamente vengono svelati soltanto in prossimità dell’evento internazionale.

Fonte: TecnoAndroid