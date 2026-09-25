Ventole del laptop al massimo: quando è normale e quando no

Capita spesso che la ventola del laptop inizi a soffiare come un asciugacapelli nel bel mezzo di una partita o di un rendering, e la reazione istintiva è pensare che qualcosa si sia rotto. Nella stragrande maggioranza dei casi non è così. Quel rumore fastidioso è semplicemente il sistema di raffreddamento che fa il proprio mestiere, cioè buttare fuori il calore prodotto da processore e scheda grafica quando vengono spinti al massimo. Più il carico è pesante, più le pale girano veloci.

Vale per tutti, studenti con venti schede del browser aperte compresi, ma vale soprattutto per chi ha in mano un laptop da gaming. Titoli moderni come Crimson Desert mettono sotto stress contemporaneamente CPU e GPU, e l’unico modo per evitare che le temperature schizzino è far girare le ventole a regimi altissimi. Stesso discorso per le workstation pensate per lavori intensivi, tipo il rendering video in 4K, dove l’utilizzo della scheda grafica resta alto per ore intere.

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Quando il rumore è normale e quando invece no

Un esempio concreto aiuta a capire le proporzioni. L’ASUS ROG Zephyrus G14, nella configurazione con RTX 5080, è considerato oggi il riferimento tra i portatili da gioco, e come molti modelli di fascia alta ha una modalità Turbo che spreme ogni singolo frame disponibile. Il prezzo da pagare è acustico: in quelle condizioni il rumore delle ventole supera tranquillamente i 50 dB, una soglia che distrae parecchio. A meno di rinunciare a prestazioni passando a un profilo silenzioso, il frastuono fa parte del pacchetto.

Quindi sì, usare un portatile con le ventole al massimo mentre gira un gioco AAA con ray tracing attivo, tipo Cyberpunk 2077, è perfettamente sicuro. Il sistema non è guasto, sta solo abbassando le temperature interne. Il discorso cambia quando il rumore non ha alcuna relazione con il carico di lavoro. Se il portatile sembra un jumbo in fase di decollo mentre si cambia semplicemente scheda nel browser, qualcosa non torna. Ventole a pieno regime con CPU e GPU praticamente ferme indicano spesso un accumulo di polvere all’interno dello chassis. I detriti si depositano sulle pale e sulle griglie, l’aria fatica a passare e il sistema compensa aumentando i giri. In quel caso conviene portare la macchina da un tecnico, che di solito smonta la scocca inferiore e pulisce tutto con aria compressa.

Più preoccupanti ancora sono i rumori irregolari, quelli meccanici. Un ronzio anomalo o un ticchettio metallico possono voler dire che il cuscinetto interno della ventola si è danneggiato. Una ventola che non raffredda come dovrebbe porta a surriscaldamento, crash improvvisi e spegnimenti, quindi in presenza di suoni strani la cosa sensata è rivolgersi a un centro assistenza o contattare direttamente il produttore.

Come abbassare il volume senza perdere troppo

Il primo intervento è banale ma funziona: aprire il task manager, controllare l’utilizzo della CPU e chiudere tutti i processi in background che non servono davvero. Meno roba gira, meno calore si produce. Subito dopo viene la gestione energetica. Su Windows il percorso è Impostazioni, poi Sistema, poi Alimentazione e batteria, quindi Risparmio energia, dove si può selezionare l’opzione di massima efficienza. Migliorare l’autonomia e ridurre il rumore della ventola vanno spesso di pari passo.

Chi possiede un portatile da gioco ha quasi sempre un software proprietario dedicato. Sul Zephyrus G14, per dire, basta scegliere il profilo Quiet dentro Armoury Crate per far crollare i decibel. Sul fronte videogiochi, limitare il frame rate a 60 FPS riduce in modo netto il lavoro richiesto rispetto a girare senza cap, così come disattivare il ray tracing e abbassare la risoluzione interna alleggerisce il carico sulla GPU. Infine contano le condizioni d’uso. In piena estate l’aria attorno al portatile è già calda e le ventole devono faticare di più. Appoggiare il computer su una superficie piana come una scrivania garantisce il flusso d’aria, mentre lasciarlo su un letto o sulle gambe ostruisce le prese di ventilazione e peggiora tutto.

Fonte: TecnoAndroid