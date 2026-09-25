Logitech G RS50 in offerta: base Direct Drive 8 Nm a 499€

Chi guarda al Logitech G RS50 System con l’idea di fare il salto verso il Direct Drive trova oggi su Amazon un prezzo di 499€, contro i 669€ di listino. Vuol dire uno sconto del 25% e 170€ che restano in tasca, cifra non banale per una categoria di prodotti che raramente scende sotto certe soglie. Il cuore dell’offerta è una base da 8 Nm con tecnologia TRUEFORCE, pensata per restituire con più nitidezza quello che succede sotto le gomme: curve, cordoli, il momento esatto in cui l’aderenza comincia a mollare.

La differenza tra un volante tradizionale e una base Direct Drive sta tutta lì, nel modo in cui la forza arriva alle mani. Niente ingranaggi o cinghie in mezzo, il motore lavora direttamente sulla corona. Il risultato è un feedback più immediato e più ricco di informazioni, e con 8 Nm di coppia di picco il margine per sentire davvero il peso dell’auto c’è tutto. Nei giochi supportati, TRUEFORCE aggiunge un livello ulteriore di risposta dinamica, leggendo i dati del motore di gioco invece di limitarsi a generare effetti generici.

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Cosa offre il Logitech G RS50 sul piano dell’hardware

La corona rotonda da 11 pollici ha un rivestimento in pelle siliconica e un’impugnatura piena, scelta che paga soprattutto nelle rotazioni rapide tipiche di rally e drifting, dove il volante va girato molto e in fretta. Il profilo circolare, del resto, funziona bene anche nella guida più tradizionale da circuito.

Il mozzo integra 13 pulsanti dedicati alla console, comandi regolabili e uno sgancio rapido che permette di cambiare la corona in pochi secondi. Ed è qui che il Logitech G RS50 System mostra la sua natura modulare: la base accetta volanti delle gamme Logitech G RS e PRO, oltre ai modelli Logitech G x MOMO. Chi parte da questo pacchetto, insomma, può far crescere la postazione nel tempo senza dover buttare via tutto e ricominciare da zero. Sul fronte compatibilità il sistema copre Xbox Series X|S, Xbox One e computer con Windows 10 o Windows 11. Un controllo dell’elenco dei giochi supportati da Logitech G resta consigliabile, soprattutto se l’interesse principale è sfruttare a fondo il ritorno di forza TRUEFORCE, che non è attivo in tutti i titoli.

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Dentro la confezione del Logitech G RS50 System

Il set arriva completo di base RS50, mozzo RS Wheel Hub e volante RS Round Wheel. Ci sono poi alimentatore, cavo USB, morsetto da tavolo e tutta la ferramenta per il montaggio su un sedile da corsa: dadi, bulloni, rondelle e chiave esagonale. Una dotazione che copre due scenari diversi, e questo è un punto a favore. Il morsetto consente di iniziare da una scrivania robusta, senza spendere subito altri soldi in un supporto dedicato. Poi, quando la postazione evolve verso un vero cockpit, i componenti per il fissaggio al sedile sono già nella scatola. Nessun acquisto aggiuntivo, nessuna sorpresa al momento dell’upgrade.

Il profilo di chi può trovare interessante questo pacchetto è abbastanza definito: appassionati che giocano con regolarità ai simulatori di guida e che cercano un gradino superiore rispetto ai volanti a cinghia o a ingranaggi. Gli 8 Nm sono abbastanza per una sensazione di guida molto più coinvolgente, pur restando lontani dalle basi professionali più estreme, quelle che facilmente superano cifre a quattro zeri.

A 499€, con i 170€ di risparmio rispetto al listino, il sim racing di fascia Direct Drive diventa un po’ più raggiungibile. Il pacchetto è completo, già compatibile con Xbox e PC, e pronto a essere ampliato con corone diverse a seconda della disciplina preferita. Lo sconto del 25% è attivo su Amazon, dove il prezzo aggiornato del Logitech G RS50 System può essere verificato in qualsiasi momento.

Fonte: TecnoAndroid