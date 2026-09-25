GeForce Now sui Googlebook: NVIDIA conferma l’arrivo nel 2026

GeForce Now arriverà anche sui Googlebook, e non in un futuro vago: NVIDIA ha messo nero su bianco la data, entro la fine del 2026. L’annuncio è arrivato durante il consueto appuntamento del giovedì, quello in cui la casa di Santa Clara racconta cosa bolle in pentola per la sua piattaforma di streaming di videogiochi. Tempismo tutt’altro che casuale, visto che i primi portatili della nuova categoria sono stati appena presentati ufficialmente.

A costruirli ci sono cinque nomi pesanti, ovvero Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo. La famiglia è stata svelata il 21 settembre e porta sul tavolo qualcosa che finora mancava, cioè una vera linea di notebook costruita attorno ad Android. Non un esperimento isolato, ma una categoria con caratteristiche condivise fra i vari modelli.

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Cosa sono i Googlebook e perché lo streaming ci azzecca

I punti in comune si riconoscono subito. Schermo touchscreen su tutta la gamma, 16 oppure 32 GB di RAM, materiali che puntano in alto e vanno dall’alluminio alla fibra di carbonio. Poi c’è il dettaglio che più di tutti serve a distinguere la piattaforma a colpo d’occhio, la Glowbar incastonata nel coperchio: una barra luminosa che si accende quando il portatile viene aperto o richiuso. Un vezzo estetico, certo, ma è il genere di firma che rende una macchina riconoscibile in mezzo a mille altre.

Il punto debole, se così vogliamo chiamarlo, è prevedibile. Questi sono laptop sottili, leggeri, pensati per la portabilità più che per la potenza bruta. Di gaming “serio” non se ne parla, non con hardware così parco nei consumi. Ed è esattamente qui che un servizio come GeForce Now trova il suo spazio naturale, perché il lavoro pesante viene svolto altrove, sui server di NVIDIA, mentre al portatile resta il compito di ricevere il flusso video e trasmettere i comandi. La stessa logica che ha funzionato su altri sistemi operativi montati su piattaforme a basso consumo.

App nativa e non solo browser

Il dettaglio che conta davvero riguarda il come. NVIDIA parla esplicitamente di una app nativa, sviluppata su misura per questi dispositivi, non di una semplice compatibilità generica. La differenza non è puramente formale. È ragionevole aspettarsi che fin dal primo giorno i nuovi portatili possano far girare il servizio nella classica modalità universale, quella che passa dal browser web con Chrome o Firefox. Quella strada è già battuta e funziona ovunque ci sia un browser moderno.

L’applicazione dedicata dovrebbe però alzare l’asticella su due fronti. Prestazioni, innanzitutto, con un dialogo più diretto con l’hardware sottostante. E consumi, aspetto tutt’altro che secondario su macchine che vivono di autonomia e leggerezza. Il browser, per quanto ottimizzato, resta uno strato in più fra il gioco e il processore.

Una collaborazione che viene da lontano

Non è la prima volta che NVIDIA e Google incrociano le strade. I Chromebook sono stati fra i primissimi dispositivi ad accogliere l’iniziativa GeForce Now, in tempi in cui il cloud gaming era ancora una scommessa tutta da verificare. Quel precedente spiega parecchio del perché l’integrazione sui nuovi portatili Android sia arrivata così rapidamente nei piani, senza attendere che la categoria si consolidasse sul mercato.

Fonte: TecnoAndroid