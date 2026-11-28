Tra le offerte del Black Friday su Amazon trova posto anche Xiaomi 18 Pro, il top di gamma compatto che si fa notare per la presenza di un display posteriore. Il prezzo scende fino a 1.299 euro per la versione da 256 GB, mentre la variante con il doppio della memoria è proposta a 1.499 euro. A rendere l’occasione ancora più interessante c’è anche una promozione sulla permuta dell’usato, con 200 euro di valutazione extra sul vecchio telefono.

Conviene guardare i numeri da vicino. La configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, in colorazione Black, aveva un prezzo di 1.399,90 euro e ora si trova a 1.299,90 euro, con un risparmio di 100 euro. Chi ha bisogno di più spazio può puntare sul modello da 12+512 GB, che passa da 1.649,90 euro a 1.499,90 euro, quindi con un taglio di 150 euro. C’è però un dettaglio da non trascurare: questi prezzi sono riservati in esclusiva agli utenti Amazon Prime, per cui senza abbonamento attivo lo sconto non si applica.

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Rate senza interessi e 200 euro in più sull’usato

Oltre al ribasso diretto, l’acquisto può essere suddiviso in 12 rate mensili senza interessi, una formula che permette di distribuire la spesa nell’arco di un anno senza costi aggiuntivi. Facendo due conti, sulla versione base la quota mensile supera di poco i 108 euro, mentre per quella da 512 GB si aggira intorno ai 125 euro al mese. Una soluzione comoda per chi preferisce non sborsare tutta la cifra in un colpo solo.

Poi c’è la permuta, probabilmente l’aspetto più allettante per chi ha già in mano uno smartphone da sostituire. Consegnando il vecchio dispositivo si ottengono 200 euro di extra valutazione sull’usato. Le condizioni precise dell’iniziativa sono riportate nella pagina del prodotto su Amazon, ed è proprio lì che vale la pena controllare tutti i dettagli prima di procedere. Per accedere alla promozione è sufficiente passare dal box dedicato all’offerta. Il prezzo è stato verificato il 27 novembre alle 9:30. Sul fronte della concorrenza, lo stesso Xiaomi 18 Pro risulta disponibile anche su eBay a 1.215 euro, mentre su altri canali compare a 1.299 euro.

Cosa offre Xiaomi 18 Pro

Dal punto di vista tecnico il nuovo flagship della casa cinese punta parecchio sulla fotografia. Il comparto fotografico porta la firma Leica e mette in campo un sensore da 200 MP accompagnato da uno zoom 3,2x. Il display principale misura 6,9 pollici ed è circondato da cornici sottilissime, appena 0,99 mm, che lasciano quasi tutto lo spazio frontale allo schermo. A questo si aggiunge il pannello posteriore, l’elemento che più di ogni altro caratterizza il design del dispositivo.

Sotto la scocca lavora lo Snapdragon 8 Elite Gen 6, il processore scelto da Xiaomi per spingere il suo top di gamma, affiancato da 12 GB di RAM in entrambe le configurazioni disponibili. Sul versante dell’autonomia il telefono può contare su una batteria da 6000 mAh, una capacità di tutto rispetto per uno smartphone di questa categoria. Quando arriva il momento di ricaricarlo entra in gioco la tecnologia HyperCharge da 90W, pensata per ridurre al minimo i tempi di attesa alla presa di corrente.

Fonte: TecnoAndroid