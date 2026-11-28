Il modo in cui il consiglio di amministrazione di Nvidia ha affrontato il caso Jensen Huang non ha convinto S&P Global Ratings. L’agenzia ha deciso di mettere sotto osservazione il rating della società e non esclude di abbassarlo nei prossimi passaggi. È una mossa che sposta l’attenzione dai numeri, finora mai messi in discussione, alle dinamiche interne del gruppo e in particolare a chi dovrebbe vigilare sulle scelte dei vertici.

Nel mirino sono finiti anche alcuni consiglieri che occupano la loro poltrona nel board da molti anni. Proprio questa lunga permanenza, secondo la valutazione di S&P, potrebbe aver compromesso la loro indipendenza, cioè la capacità di giudicare l’operato della dirigenza con il distacco necessario. Si tratta di un tema delicato perché il compito di un consiglio è anche quello di fare da contrappeso a chi guida l’azienda nella gestione quotidiana.

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I conti di Nvidia reggono ma la governance preoccupa

Conviene chiarire subito un punto. Al momento il giudizio dell’agenzia sulla solidità finanziaria di Nvidia resta invariato. Non sono i bilanci a destare preoccupazione ma il modo in cui è stata gestita la vicenda che ha coinvolto Huang. Una distinzione tutt’altro che secondaria, perché mostra come la valutazione dell’affidabilità di un’impresa non si limiti ai soli risultati economici e guardi con attenzione anche alla qualità della gestione interna.

I meriti, del resto, vengono riconosciuti. S&P non mette in dubbio gli ottimi risultati ottenuti dal management nel corso degli anni, eppure ritiene che sia stato fatto decisamente poco per preparare il gruppo a un futuro senza il suo fondatore. In altre parole, agli occhi degli analisti manca un vero percorso di successione capace di garantire continuità nel caso in cui Jensen Huang dovesse un giorno lasciare la guida dell’azienda.

È un rilievo che pesa parecchio. Quando l’identità di una società coincide in larga parte con quella di chi l’ha fondata, l’assenza di un’alternativa già pronta diventa un elemento di incertezza che un’agenzia chiamata a giudicarne l’affidabilità non può ignorare, a prescindere da quanto brillanti siano i risultati raggiunti fino a quel momento.

Cina, controlli interni e codice di condotta

Le perplessità dell’agenzia non si fermano qui. S&P ha sollevato dubbi anche sulla gestione dei rischi legati ai rapporti con la Cina, un fronte che evidentemente considera meritevole di maggiore attenzione da parte dei vertici di Nvidia. Nello stesso tempo sono finiti sotto la lente i controlli interni dell’azienda, ossia quei meccanismi che dovrebbero assicurare il rispetto delle procedure e far emergere per tempo eventuali criticità prima che diventino problemi più seri.

C’è poi un ultimo capitolo, forse il più spinoso dell’intera vicenda. S&P vuole capire in che modo il consiglio di amministrazione abbia vigilato sul rispetto del codice di condotta da parte dei dirigenti. Si parla dell’insieme di regole di comportamento che chi ricopre ruoli di responsabilità all’interno della società è tenuto a seguire, e proprio sull’efficacia di questa supervisione l’agenzia pretende chiarezza dal board.

Una questione che non è stata archiviata nemmeno con il ritorno di Huang al comando dell’azienda. Il nodo legato alla vigilanza sul codice di condotta rimane infatti in sospeso, e intanto il rating di Nvidia resta sotto osservazione da parte di S&P Global Ratings con la possibilità concreta di un abbassamento.

Fonte: TecnoAndroid