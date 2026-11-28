Le prime immagini di Realme 17 Pro sono trapelate e raccontano uno smartphone che, almeno nell’aspetto, sembra guardare con decisione in casa OnePlus. Il nuovo dispositivo appare infatti molto vicino agli ultimi modelli del marchio, in particolare a OnePlus Nord 7, le cui prime immagini sono circolate appena un paio di giorni fa. A pubblicare il materiale è stato lo stesso leaker che aveva diffuso gli scatti del telefono OnePlus, e mettendo i due prodotti uno accanto all’altro le somiglianze saltano all’occhio quasi subito.

Un design praticamente sovrapponibile a OnePlus Nord 7

Guardando con attenzione Realme 17 Pro, l’unico elemento che lo distingue davvero dal cugino è una curiosa barra a LED RGB integrata nel modulo fotografico posteriore. Per il resto i due smartphone risultano praticamente identici. Il retro è perfettamente piatto, senza curvature o particolari giochi di forme, e ospita un modulo fotografico sporgente a forma di quadrato con gli spigoli arrotondati, proprio come accade sul Nord 7. La somiglianza non si ferma alla parte posteriore, perché anche sul fronte le cornici del display sembrano le stesse, sottili ma non troppo.

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Si tratta quindi di un’impostazione estetica che riprende in modo piuttosto fedele quella vista sul dispositivo OnePlus, al punto che senza quella fascia luminosa colorata distinguere un modello dall’altro sarebbe davvero complicato. Ed è proprio la barra LED a rappresentare, almeno per ora, il tratto più riconoscibile del nuovo telefono Realme.

Il logo che manca e il dubbio del prototipo

C’è però un dettaglio che colpisce soprattutto per la sua assenza, ovvero il logo Realme, che non compare in nessun punto della scocca posteriore. Non è una scelta tipica dell’azienda, che di solito mette il proprio marchio ben in vista sui suoi smartphone. Questo però non significa necessariamente che le immagini siano false, anche perché la fonte gode in generale di un’ottima reputazione.

L’ipotesi più plausibile è che si tratti di un prototipo non ancora del tutto definitivo, magari una di quelle unità destinate a certificazioni e a varie validazioni burocratiche prima del debutto commerciale. A complicare la lettura ci pensa anche un watermark piuttosto massiccio sovrapposto agli scatti, che rende difficile stabilire con precisione la natura esatta del dispositivo ritratto. Il quadro, insomma, è ancora parziale e le immagini vanno prese come un primo sguardo su Realme 17 Pro più che come una rappresentazione definitiva del prodotto finale.

Le specifiche tecniche di Realme 17 Pro

Insieme alle immagini sono emerse anche le prime indicazioni sulla scheda tecnica. Sotto la scocca dovrebbe trovare posto il processore MediaTek Dimensity 7300, chiamato a gestire un display con frequenza di aggiornamento a 144Hz. Sul lato frontale è prevista una fotocamera per i selfie da 32 megapixel, mentre il comparto dedicato all’autonomia sembra essere uno dei punti più interessanti del progetto.

Realme 17 Pro dovrebbe infatti contare su una batteria da 10.000 mAh, una capacità decisamente generosa per uno smartphone, accompagnata dalla ricarica cablata da 65W. Il modulo fotografico posteriore, come già detto, ricorderà da vicino quello visto sui telefoni OnePlus, e questa somiglianza viene indicata esplicitamente anche nelle informazioni diffuse insieme alle immagini, dove si parla di una fotocamera simile a quella già vista sui dispositivi del marchio.

Fonte: TecnoAndroid