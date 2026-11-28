Le prime immagini raccolte dalla sonda Hera dell’ESA mostrano che l’asteroide Dimorphos ha subito danni molto più pesanti del previsto dopo l’impatto con la missione DART della NASA. Cinque anni fa l’agenzia americana aveva lanciato quel veicolo con un obiettivo preciso, cioè schiantarlo contro il piccolo corpo celeste che orbita attorno al più grande Didymos per capire se fosse possibile modificarne la traiettoria. L’esperimento era riuscito e Dimorphos era diventato il primo oggetto celeste ad aver visto la propria orbita spostata da un intervento umano.

Le nuove fotografie sono state presentate dall’agenzia spaziale europea durante una diretta streaming andata in onda martedì. Hera è partita a ottobre del 2024 e ha trascorso due anni nello spazio profondo insieme ai suoi due CubeSat, con il compito di misurare, mappare e sondare l’asteroide fino ad arrivare a posarsi sulla sua superficie. Al momento della collisione gli unici strumenti in grado di osservare l’impatto e l’enorme nube di detriti erano il telescopio spaziale Hubble e diversi osservatori a terra, che però non avevano una visuale abbastanza nitida per valutare l’entità dei danni o eventuali altri cambiamenti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un cratere grande quanto l’intero asteroide

Gli scienziati si aspettavano un cratere di circa 20 metri. Quello che la sonda europea ha trovato è ben diverso: quasi un’intera estremità di Dimorphos è stata spazzata via, lasciando una cavità grande come uno stadio di calcio e larga quanto l’asteroide stesso. Prima dello scontro il corpo celeste aveva più o meno la forma di un uovo, mentre oggi ricorda un uovo ripieno oppure un fagiolo, a seconda dell’angolazione da cui lo si osserva.

C’è poi un secondo effetto che nessuno aveva messo in conto. Prima del passaggio di DART, Dimorphos era in rotazione sincrona con Didymos, un po’ come la Luna con la Terra, e i ricercatori pensavano che le cose sarebbero rimaste così anche dopo. Le immagini di Hera hanno invece confermato che adesso l’asteroide ruota in modo caotico. “Prima dell’impatto Dimorphos ha sempre mostrato la stessa faccia a Didymos”, ha spiegato durante la presentazione Michael Kueppers, specialista della missione. “E questo è ciò che vediamo ora. Nel video per qualche secondo sembra una rotazione regolare, ma in realtà gira in maniera completamente folle”. Per il responsabile della missione Ian Carnelli questa sorpresa è un’ottima notizia, perché permetterà alla sonda di osservare Dimorphos da tutti i lati, cosa che sarebbe stata complicata se fosse rimasto agganciato a Didymos con la stessa faccia rivolta verso di lui.

Detriti inattesi

L’ultima scoperta è arrivata in chiusura di diretta. Secondo il ricercatore principale Patrick Michel, il gruppo di lavoro aveva rassicurato gli ingegneri sul fatto che avvicinarsi all’asteroide fosse del tutto sicuro, dato che i detriti sarebbero stati espulsi dall’impatto e i frammenti rimasti riassorbiti dai due corpi prima dell’arrivo della sonda. Le cose sono andate diversamente. Attorno alla coppia di asteroidi c’è parecchio materiale e Kueppers riferisce che finora sono stati individuati oltre 100 massi. Il team però l’ha presa con spirito, visto che ci sono ancora più cose da studiare. Gli scienziati sono “sempre contenti”, ha detto Kueppers, perché quando una previsione si rivela giusta arriva la soddisfazione e quando è sbagliata c’è una sfida da risolvere. “Il problema è per gli ingegneri”, ha aggiunto.

Una missione di difesa planetaria

Tutte e tre le scoperte sono arrivate appena 20 giorni dopo l’inizio delle operazioni, che dovrebbero durare sei mesi, e nei prossimi mesi sono attese nuove immagini e altri risultati. Lo scopo della missione americana era verificare se l’umanità potesse gestire un asteroide potenzialmente pericoloso colpendolo o distruggendolo, come accade in film come Deep Impact e Armageddon. La NASA l’ha definita un vero test di difesa planetaria e i numeri le hanno dato ragione. L’obiettivo minimo era accorciare l’orbita di Dimorphos di almeno 73 secondi, con una stima ottimistica di circa 10 minuti. Il risultato reale è stato di 33 minuti e 15 secondi. Uno scarto così ampio ha spinto gli scienziati ad approfondire, scoprendo che la grande quantità di detriti aveva generato un rinculo supplementare capace di amplificare la spinta.

“Man mano che arrivano nuovi dati ogni giorno, gli astronomi potranno valutare meglio se e come una missione come DART potrebbe essere usata in futuro per proteggere la Terra da una collisione con un asteroide, se mai ne scoprissimo uno diretto verso di noi”, aveva dichiarato nel 2022 Lori Glaze, direttrice della divisione di scienze planetarie della NASA. La variazione dell’orbita attorno a Didymos ha modificato anche il percorso dei due asteroidi attorno al Sole di circa 11,7 micron al secondo, un valore che sembra minuscolo ma che si traduce in circa 1 chilometro ogni 2,7 anni, abbastanza per deviare dall’orbita terrestre un asteroide capace di distruggere una città, avendo a disposizione tempo sufficiente e un ariete abbastanza grande.

Fonte: TecnoAndroid