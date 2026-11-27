Il portafoglio digitale dello Stato italiano è ormai realtà. Con gli ultimi aggiornamenti dell’app IO la sezione dedicata ai documenti lascia spazio a IT Wallet, lo strumento ufficiale pensato per custodire nello smartphone attestati con pieno valore. La versione 3.42.3 per iPhone è stata distribuita giovedì 19 novembre, mentre su Android la 3.42.1 è arrivata il 25 novembre. C’è però un limite piuttosto netto da considerare, perché senza carta d’identità elettronica l’accesso resta precluso.

L’applicazione usata da tanti italiani per il cashback, per ricevere le comunicazioni della pubblica amministrazione e da circa due anni anche per avere sempre a portata di mano patente e tessera sanitaria cambia quindi natura in modo profondo. Fino a oggi Documenti su IO si limitava a mostrare copie digitali di documenti già esistenti, come la patente, la tessera sanitaria o la Carta europea della disabilità. Il nuovo sistema fa un passo ulteriore e permette allo Stato di emettere veri e propri attestati digitali verificabili su un dato personale, firmati dall’ente che li certifica.

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Cosa cambia davvero con IT Wallet

Basta pensare a un certificato di residenza, a un titolo di studio o all’attestazione ISEE. Oggi questi documenti vengono scaricati, stampati e allegati in formato PDF ogni volta che servono. Con IT Wallet il servizio che ne ha bisogno potrà invece verificarli direttamente alla fonte, con il consenso dell’interessato e senza che quest’ultimo debba muovere un dito.

Ogni attestato nasce dall’ente che possiede l’informazione originale. L’ISEE viene certificato dall’INPS, il titolo di studio e l’iscrizione scolastica arrivano dal Ministero dell’Istruzione, mentre i titoli universitari dipendono dal Ministero dell’Università. Residenza, iscrizione alle liste elettorali e dati anagrafici provengono invece dall’anagrafe nazionale. Non si parla quindi di una semplice fotocopia digitale ma di un dato che arriva direttamente dall’origine.

Anche sul piano della riservatezza il nuovo portafoglio porta con sé un principio piuttosto interessante, cioè la divulgazione selettiva dei dati. Se un servizio deve sapere soltanto che una persona è maggiorenne, sarà possibile condividere esattamente quell’informazione senza rivelare nome, data di nascita o indirizzo. L’utilizzo rimane comunque facoltativo e i documenti cartacei continuano a essere validi a tutti gli effetti.

Attivazione graduale e il nodo della CIE

Va chiarito un punto che potrebbe generare qualche confusione. Installare l’aggiornamento non basta ad attivare IT Wallet, perché l’abilitazione avviene lato server. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha già comunicato che l’accesso verrà esteso in maniera graduale e casuale tra gli utenti. Finché il via libera non arriva, sul telefono resta il vecchio portafoglio Documenti su IO, esattamente com’era prima.

Chi ha già caricato patente e tessera sanitaria nell’app IO non passerà al nuovo sistema in automatico. Serve infatti una migrazione manuale ed è proprio qui che emerge il primo ostacolo. Lo SPID non è sufficiente, dato che per sbloccare IT Wallet occorre un accesso di livello 3 tramite carta d’identità elettronica (CIE) oppure attraverso l’app CieID. Nella pratica bisogna avvicinare la tessera al retro dello smartphone, così il chip NFC trasmette i dati all’applicazione, che a sua volta verifica che a usarla sia davvero il titolare del documento. In alternativa è possibile inserire il PIN della CIE ricevuto insieme alla carta d’identità stessa.

Si tratta della soluzione più sicura per evitare che qualcuno carichi i documenti di un’altra persona su un dispositivo diverso, ma chi non possiede la CIE rimane escluso. Una volta completato il passaggio, all’interno di IO dovrebbe comparire un nuovo strumento chiamato IT Wallet ID, che funziona come una vera e propria identità digitale.

Fonte: TecnoAndroid