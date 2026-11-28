La Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti, la FCC, ha concesso a SpaceX un permesso senza precedenti che autorizza l’azienda a lanciare fino a un milione di satelliti per costruire una costellazione di piccoli data center orbitali collegati tra loro. Il progetto si chiama Starmind e l’ente regolatore lo ha presentato come la prima autorizzazione di questo genere nella storia americana. Dietro l’iniziativa però non c’è soltanto la fame di calcolo dell’intelligenza artificiale. Il vero nodo è l’energia.

Negli ultimi anni si è parlato parecchio della necessità di aumentare la capacità di elaborazione, della carenza di chip e delle tensioni tra chi costruisce i grandi centri dati e le comunità che vivono nei dintorni. Spostare queste strutture a 200 chilometri da terra non serve però a evitare le proteste dei vicini. Serve a risolvere l’altro grande problema del settore, cioè l’approvvigionamento elettrico. Elon Musk è stato tra i primi a guardare verso l’alto e a vedere nel sole una fonte inesauribile per alimentare i suoi impianti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La corsa ai gigawatt e il sole come centrale elettrica

Secondo i dati diffusi dalla società di consulenza Apollo, nel 2025 la Cina ha installato circa 550 gigawatt di nuova capacità elettrica. Si tratta quasi del triplo del ritmo registrato nel 2020 e di circa dieci volte quanto aggiunto dagli Stati Uniti nello stesso anno, fermi tra 50 e 55 gigawatt immessi in rete. Il divario tra le due potenze si allarga di anno in anno dal 2022 e per un comparto che divora elettricità come quello dell’intelligenza artificiale, con la prospettiva di consumarne ancora di più a breve, questa distanza pesa.

A complicare il quadro c’è la difficoltà di far approvare nuovi centri dati sul suolo americano proprio per il loro impatto sulle aree circostanti, un tema emerso con forza nella recente campagna per le elezioni di metà mandato, quando i Democratici hanno puntato molto sulla regolamentazione di queste strutture. Ecco perché i colossi tecnologici guardano allo spazio, dove Musk promette costi più bassi grazie ai satelliti alimentati dalla luce solare.

Il primo modello di satellite “per i dati” mostrato da SpaceX agli investitori si chiama AI1. Monta pannelli da 150 kilowatt e garantisce una potenza di calcolo media di circa 120 kilowatt. Basta un conto veloce per capire la portata della cosa, visto che un milione di moduli simili arriverebbe a circa 120 gigawatt, più del doble di quanto gli Stati Uniti hanno aggiunto nel 2025. Un satellite non ha bisogno di acqua né di una sottostazione elettrica vicina né di permessi edilizi. Bastano i pannelli solari e un radiatore per raffreddare le unità di elaborazione, il resto lo fanno il Sole e il freddo del vuoto. Lo stesso regolatore parla di avvicinare l’umanità a una civiltà di tipo Kardashev II, quella capace di sfruttare tutta l’energia della propria stella.

Le scadenze imposte a SpaceX e i dubbi degli scienziati

La licenza della FCC prevede che SpaceX abbia almeno un satellite con data center operativo entro novembre 2033, poi 100.000 in orbita entro il 2035, 500.000 entro il 2038 e infine un milione di satelliti attivi entro il 2040. Per dare un’idea della sfida basta ricordare che oggi l’azienda è già il più grande operatore satellitare al mondo con poco più di 11.000 unità Starlink in orbita. Queste soglie rappresentano il minimo indispensabile per mantenere il permesso e non un vero calendario dei lanci. SpaceX ha già fissato i primi test di calcolo orbitale per la fine del 2027 e riconosce apertamente che il piano poggia su tecnologie ancora in fase di sviluppo.

Sul fronte scientifico non mancano le perplessità. L’astrofisico Adam Becker ritiene molto improbabile che i satelliti possano raffreddarsi sfruttando le basse temperature dello spazio. “Non succederà” ha affermato, spiegando che il vuoto trattiene il calore come un thermos e impone limiti fisici alla sua dispersione, per cui lo scambio termico non funziona come sulla Terra. C’è poi la questione dei detriti spaziali, perché mettere in orbita un milione di satelliti significa aggiungere una pressione enorme a una fascia attorno all’orbita terrestre bassa che è già satura di rottami.

Fonte: TecnoAndroid