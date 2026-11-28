NVIDIA si starebbe preparando a ridurre ancora le forniture di GPU destinate al mercato delle schede video da gaming, con un taglio che secondo le indiscrezioni oscillerebbe tra il 20% e il 30%. La comunicazione sarebbe già arrivata ai partner del produttore e riguarderebbe il quarto trimestre, che in questo caso copre il periodo compreso tra novembre 2026 e gennaio 2027. Si tratta di una notizia che pesa soprattutto sulle GeForce RTX 50, schede che già adesso non brillano per reperibilità e che potrebbero diventare ancora più difficili da trovare nei prossimi mesi.

La contrazione delle allocazioni interesserebbe le GPU consumer e quelle pensate per il gioco, ma per ora non sono stati indicati i modelli GeForce RTX coinvolti. C’è poi un altro aspetto da non trascurare. Le informazioni circolate fanno riferimento soprattutto al mercato cinese e quindi non è possibile stabilire se Europa e Stati Uniti verranno colpiti con le stesse proporzioni o se il taglio resterà circoscritto a quell’area. NVIDIA dal canto suo non ha ancora confermato nulla in via ufficiale, perciò il quadro si basa per il momento soltanto su voci di filiera.

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GeForce RTX 50 sempre più rare, tornano in auge i modelli precedenti

In Cina le scorte di chip NVIDIA erano già limitate durante il terzo trimestre e la nuova revisione delle quote rischia di aggravare una situazione piuttosto delicata. Tanto delicata da aver spinto alcuni produttori di schede video a modificare le indicazioni rivolte ai distributori. All’inizio di novembre erano infatti emerse indiscrezioni secondo cui diversi partner dell’azienda stavano consigliando ai rivenditori di concentrarsi sulle GeForce RTX 3060 e RTX 3050, proprio a causa delle giacenze sempre più ridotte della serie RTX 50.

Il ritorno di attenzione verso schede di generazioni passate non sarebbe dunque frutto di una scelta commerciale vera e propria. Dipenderebbe piuttosto dalla fatica nel garantire un approvvigionamento regolare delle soluzioni più recenti, con i partner costretti a ripiegare su ciò che riescono effettivamente a mettere sugli scaffali. Il punto interrogativo più grande riguarda però quali GPU verranno penalizzate maggiormente dalla nuova stretta. In assenza di dettagli sui singoli prodotti non si può dire se RTX 5090, RTX 5080 e le altre schede della famiglia subiranno riduzioni analoghe. Lo scenario appare comunque preoccupante per l’intero settore, specie se le difficoltà dovessero estendersi oltre i confini cinesi.

Listini all’ingrosso in salita e nuovi rincari all’orizzonte

La disponibilità ridotta si sta già riflettendo sui prezzi praticati lungo tutta la catena distributiva. Nel corso di novembre era emerso che Colorful aveva ritoccato verso l’alto i listini all’ingrosso dell’intera gamma GeForce RTX 50, senza risparmiare praticamente nessun modello. Gli incrementi segnalati risultavano particolarmente pesanti per le schede di fascia alta, con quasi 430 euro in più per la RTX 5090 D V2 e circa 360 euro in più per la RTX 5080.

Colorful però non sarebbe un caso isolato. Anche GALAX si starebbe preparando ad applicare aumenti dello stesso tenore sulle proprie schede basate sui chip NVIDIA. Per questo motivo ai distributori viene suggerito di attrezzarsi in vista di ulteriori oscillazioni dei listini e di una disponibilità sempre più limitata delle schede video NVIDIA.

Fonte: TecnoAndroid